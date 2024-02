Predstavljanje knjige “Kako me je Bog vodio”

U Biskupijskom centru “Sarsenterum” u Stocu, u petak 23. veljače, u 19,30 sati predstavit će se knjiga Antona Puntigama Kako me je Bog vodio. U programu predstavljanja ove knjige sudjeluju: mons. dr. Ratko Perić, umirovljeni biskup, prof. dr. sc. Miroslav Palameta, te prevoditelj i priređivač prof. dr. sc. Ivan Šestak, pročelnik hrvatskog povijesnog instituta u Beču.

Knjiga je tiskana u nakladi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, Hrvatskog povijesnog instituta u Beču i sjemeništa Petar Barbarić u Tavniku.

Riječ je o autobiografiji austrijskoga isusovca Antona Puntigama (1859.-1926.), koji je 27 godina proveo u Travniku i Sarajevu radeći kao profesor i odgojitelj u sjemeništu te kao svestrani pastoralni djelatnik s mladima.

Puntigam je bio jedan od prvih članova isusovačkoga reda koji su na poziv prvoga vrhbosanskoga nadbiskupa mons. Josipa Stadlera bili poslani od provincijala Austrijske provincije Družbe Isusove da pomognu u izgradnji i učvršćenju novouspostavljene crkvene uprave u BiH (1881.).

Bio je odgojitelj svih naših svećenika, koji su školovani i odgajani u Travničkom sjemeništu i Bogosloviji u Sarajevu za njegova 27-godišnjeg djelovanja.

On je, među ostalim, utro put procesu za proglašenje blaženim Petra Barbarića, koji se u Travniku osobito časti. Osim toga, Puntigam je 1900. organizirao nacionalnu proslavu posvete hrvatske mladeži Srcu Isusovu, a potom malo kasnije i posvetu Bezgrješnoj (1904.). Odjeci tih događaja doslovno odzvanjaju i danas u crkvenim pjesmama koje Hrvati tako rado pjevaju, a to su: Do nebesa nek se ori i Zdravo Djevo.

Knjiga govori o nadbiskupu Stadleru, o njegovu životu, ali i o “sarajevskom atentatu”, te posljednjim životnim trenutcima prijestolonasljednika Franje Ferdinanda i supruge mu Sofije, kojima je upravo p. Puntigam udijelio sakrament posljednje pomasti.