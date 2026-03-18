Najave

Proslava sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije

18. ožujka 2026.

U četvrtak, 19. ožujka 2026., svečanim euharistijskim slavljem s početkom u 18 sati u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve Mostarsko-duvanjska biskupija proslavit će svoga nebeskog zaštitnika sv. Josipa.
Na euharistijskom slavlju sudjelovat će biskupi iz Bosne i Hercegovine, kao i biskupi iz susjednih biskupija a homiliju će uputiti banjolučki biskup mons. Željko Majić.
Misu uočnicu u povodu susreta crkvenih pjevačkih zborova u srijedu, 18. ožujka 2026., s početkom u 18 sati u mostarskoj katedrali predvodit će mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski. Nakon svete Mise uslijedit će zborovanje.

Izvor: Crkva na kamenu

Blagdani svetih i blaženih

Sveti Josip

19. ožujka 2026.

Betlehem. Grad rođenja Davida, Josipova pretka. Evanđelisti se slažu da Josip potječe iz roda Davidova, samo…

Više
BiH

Mostarska katedrala uoči svetkovine sv. Josipa ispunjena molitvom i pjesmom

18. ožujka 2026.

MOSTAR – Večer uoči svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u mostarskoj katedrali okupila je brojne…

Više