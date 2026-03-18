Proslava sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije

U četvrtak, 19. ožujka 2026., svečanim euharistijskim slavljem s početkom u 18 sati u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve Mostarsko-duvanjska biskupija proslavit će svoga nebeskog zaštitnika sv. Josipa.

Na euharistijskom slavlju sudjelovat će biskupi iz Bosne i Hercegovine, kao i biskupi iz susjednih biskupija a homiliju će uputiti banjolučki biskup mons. Željko Majić.

Misu uočnicu u povodu susreta crkvenih pjevačkih zborova u srijedu, 18. ožujka 2026., s početkom u 18 sati u mostarskoj katedrali predvodit će mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski. Nakon svete Mise uslijedit će zborovanje.

