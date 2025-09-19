Proslava sv. Terezije od Djeteta Isusa

Župa svete Male Terezije od Djeteta Isusa na Ledincu 1. listopada 2025. proslavit će blagdan svoje nebeske zaštitnice. Vjernici ove župe i štovatelji lika svete Male Terezije imat će priliku duhovno se pripremiti kroz devetnice koje započinju u ponedjeljak 22. rujna. Kroz svih devet dana priprave za blagdan sv. Male Terezije propovijedat će devet različitih svećenika, dok će na sam blagdan 1. listopada, svečanu svetu Misu u 18 sati predvoditi vlč. Marko Kovač, kancelar Zagrebačke nadbiskupije i duhovni pomoćnik župe Svete Obitelji u Zagrebu.

Mise devetnice slavit će se u 18 sati, a prije toga će biti molitva krunice u 17,30 sati.

Svaku večer devetnice, kao i na sam blagdan sv. Male Terezije, u Jubilarnoj godini u ovoj župi bit će moguće dobiti potpuni oprost prema standardnim uvjetima: biti u milosti i odreći se grijeha (ako je potrebno pristupiti sakramentalnoj ispovijedi), sudjelovati na svetoj Misi i pričestiti se, te izmoliti molitve na nakanu Svetoga Oca.

Izvor: Crkva na kamenu