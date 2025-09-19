Najave

Proslava sv. Terezije od Djeteta Isusa

19. rujna 2025.

Župa svete Male Terezije od Djeteta Isusa na Ledincu 1. listopada 2025. proslavit će blagdan svoje nebeske zaštitnice. Vjernici ove župe i štovatelji lika svete Male Terezije imat će priliku duhovno se pripremiti kroz devetnice koje započinju u ponedjeljak 22. rujna. Kroz svih devet dana priprave za blagdan sv. Male Terezije propovijedat će devet različitih svećenika, dok će na sam blagdan 1. listopada, svečanu svetu Misu u 18 sati predvoditi vlč. Marko Kovač, kancelar Zagrebačke nadbiskupije i duhovni pomoćnik župe Svete Obitelji u Zagrebu.

Mise devetnice slavit će se u 18 sati, a prije toga će biti molitva krunice u 17,30 sati.

Svaku večer devetnice, kao i na sam blagdan sv. Male Terezije, u Jubilarnoj godini u ovoj župi bit će moguće dobiti potpuni oprost prema standardnim uvjetima: biti u milosti i odreći se grijeha (ako je potrebno pristupiti sakramentalnoj ispovijedi), sudjelovati na svetoj Misi i pričestiti se, te izmoliti molitve na nakanu Svetoga Oca.

Izvor: Crkva na kamenu

