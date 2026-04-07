Stotinu i pedeset glazbenika iz Njemačke i Mostara izvodi Haydnovu Misu

Znamenita Haydnova Harmoniemesse bit će izvedena na svečanim uskrsnim koncertima koji će se ovaj tjedan održati u Dubrovniku i Mostaru. Na koncertu će također biti praizvedeno djelo Surrexit Pastor bonus, don Dragana Filipovića i Branka Okmice.

Koncert u Dubrovniku predviđen je u četvrtak, 9. travnja 2026. u 20 sati u crkvi sv. Ignacija.

Mostarska izvedba najavljena je za petak, 10. travnja u 19,30 sati u Katedrali.

Na koncertu nastupaju ansambl Confido vocale & camerata i Akademski zbor Pro musica, dok će dirigentsku palicu preuzeti Wolfgang Endrös u Dubrovniku i Domeniko Briški u Mostaru.

Kao solisti nastupaju Valentina Elizabeta Šilje, Vanja Turner, Luka Žiberna i Antonio Bogojević.

Koncert je organiziran u suradnji Confido vocale & camerata iz njemačkog Dorstena i Akademskog zbora Pro musica iz Mostara.

Ovaj koncertni projekt donosi spoj međunarodne suradnje i izvrsnog izvođačkog sastava, a više od stotinu i pedeset izvođača ponudit će publici bogat uskrsni glazbeni doživljaj kroz klasično i suvremeno glazbeno djelo.

Ulaz na oba koncerta je slobodan.

Izvor: Crkva na kamenu