Najave

Stotinu i pedeset glazbenika iz Njemačke i Mostara izvodi Haydnovu Misu

7. travnja 2026.

Znamenita Haydnova Harmoniemesse bit će izvedena na svečanim uskrsnim koncertima koji će se ovaj tjedan održati u Dubrovniku i Mostaru. Na koncertu će također biti praizvedeno djelo Surrexit Pastor bonus, don Dragana Filipovića i Branka Okmice.
Koncert u Dubrovniku predviđen je u četvrtak, 9. travnja 2026. u 20 sati u crkvi sv. Ignacija.
Mostarska izvedba najavljena je za petak, 10. travnja u 19,30 sati u Katedrali.
Na koncertu nastupaju ansambl Confido vocale & camerata i Akademski zbor Pro musica, dok će dirigentsku palicu preuzeti Wolfgang Endrös u Dubrovniku i Domeniko Briški u Mostaru.
Kao solisti nastupaju Valentina Elizabeta Šilje, Vanja Turner, Luka Žiberna i Antonio Bogojević.
Koncert je organiziran u suradnji Confido vocale & camerata iz njemačkog Dorstena i Akademskog zbora Pro musica iz Mostara.
Ovaj koncertni projekt donosi spoj međunarodne suradnje i izvrsnog izvođačkog sastava, a više od stotinu i pedeset izvođača ponudit će publici bogat uskrsni glazbeni doživljaj kroz klasično i suvremeno glazbeno djelo.
Ulaz na oba koncerta je slobodan.

Plakat Dubrovnik
Plakat Mostar

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

