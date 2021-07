Susret svećenika, redovnika i redovnica s područja Brotnja

Trinaesti put svećenici, redovnici i redovnice rođeni ili su iz obitelji koje su nastanjene u Brotnju između Ilindana i sv. Jakova organiziraju na dogovorenom mjestu okupljanje. Ove godine odlučili smo se okupiti na Groblju mira na Bilima u četvrtak 22. srpnja u 10 sati.

Do sada smo se okupljali u jednoj od broćanskih župa, te u Miletini u samostanu časnih sestara franjevki. Ove godine odlučili smo poći na Bile.

Zašto na Bile? Zbog toga što je na Bilima u tijeku izgradnja Groblja mira na kojem će biti postavljeni križevi sviju žrtava Drugoga svjetskog rata i poraća. Već su postavljeni križevi sviju poginulih, ubijenih i nestalih svećenika, redovnika, redovnica i bogoslova. Poći ćemo na Bile, pomoliti se za sve poginule i prinijeti euharistijsku gozbu za njihov pokoj. Svećenici neka ponesu albu i ljubičastu štolu.

Nadalje, u tijeku je postavljanje križeva sviju poginulih, ubijenih i nestalih s područja Brotnja. Do 21. kolovoza ove godine trebali bi biti postavljeni križevi poginulih, ubijenih i nestalih Brotnjaka.

Bilo bi dobro da svi svećenici, redovnici i redovnice s područja Brotnja nazoče ovom skupu, da se pomolimo i prinesemo euharistijsku gozbu ne samo za svećenike, redovnike i redovnice pobijene i nestale u Drugom svjetskom ratu, nego za sve žrtve Drugoga svjetskog rata i poraća.

Kako doći do Groblja mira: može se doći s više pravaca

– od Mostara (asfaltni put) preko Cima, Goranaca. U Gorancima prateći putokaz s natpisom “Groblje mira” lako ćeš biti na cilju,

– od Širokog Brijega (asfaltni put), prođe se Knešpolje, kod restorana “Šaškura” prati skretnicu prema Groblju mira, preko Grabove Drage, Misišta i ponovo ćeš biti na cilju,

– iz Brotnja do Groblja mira (asfaltni put) možeš preko Mostara (dalje preko Cima i Goronaca), ili na kružnom toku u Kruševu – na Vardi, uputiti se prema Pologu, Dobriču i kod “Šaškura” prateći putokaz krenuti preko Grabove Drage, Misišta do cilja,

– od Crnča (makadam),

– iz Rakitna preko Klanaca (makadam),

– s Vrdi preko Vratinca (makadam).

Upozorenje starijim osobama: Nema nigdje šetnje i pješačenja. Autom se može doći do velikoga parkiralište oko groblja, ide se pješice prema crkvi ne više od desetak metara.

Okupljanje je između 9 i 10 sati. Program započinje u 10 sati.

Susret organizirali:

s. Kristina Barbarić

s. Korona Cigić

fra Miljeko Stojić

don Ljubo Planinić

Izvor: Crkva na kamenu