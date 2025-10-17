Najave

Svečana sveta Misa i otvorenje Pastoralnog centra na Hotnju

17. listopada 2025.

U srijedu, 22. listopada, s početkom u 18 sati, slavit će se svečana sveta Misa povodom otvorenja Pastoralnog centra sv. Ivana Pavla II. u Hotnju, koji pripada župi Domanovići. Misno slavlje predvodit će biskup Petar Palić, a nakon svete Mise, u krugu Centra, uslijedit će pučko veselje.
Ovaj poseban događaj bit će prilika da zajedno proslavimo vjeru, zajedništvo i zahvalnost, a vaša prisutnost učinit će naše slavlje potpunim i radosnijim.
Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom susretu u duhu vjere i zajedništva!

Povezane vijesti i objave

Duhovnost

Sveti Ignacije Antiohijski – Papa?

17. listopada 2025.

Jedne godine, za koju povjesničari misle da je 107., rimski car Trajan (98.-117.) na smrt osuđuje…

Više
BiH

Mnoštvo mladih na vjeronauku za studente

16. listopada 2025.

MOSTAR – Jučer, 15. listopada, u Franjevačkome samostanu i župi sv. Petra i Pavla u Mostaru…

Više