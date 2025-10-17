Svečana sveta Misa i otvorenje Pastoralnog centra na Hotnju

U srijedu, 22. listopada, s početkom u 18 sati, slavit će se svečana sveta Misa povodom otvorenja Pastoralnog centra sv. Ivana Pavla II. u Hotnju, koji pripada župi Domanovići. Misno slavlje predvodit će biskup Petar Palić, a nakon svete Mise, u krugu Centra, uslijedit će pučko veselje.

Ovaj poseban događaj bit će prilika da zajedno proslavimo vjeru, zajedništvo i zahvalnost, a vaša prisutnost učinit će naše slavlje potpunim i radosnijim.

Radujemo se vašem dolasku i zajedničkom susretu u duhu vjere i zajedništva!