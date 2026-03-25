U Domanovićima i ove godine uprizorenje Muke Kristove

U Domanovićima će se u subotu, 28. ožujka 2026., s početkom u 18 sati, održati uprizorenje Muke Kristove, jedinstveni korizmeni događaj koji iz godine u godinu okuplja velik broj župljana kako Domanovića, tako i drugih župa cijele Hercegovine. To je jedinstveno i duboko duhovno iskustvo, koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim, te je snažan poticaj za dublje i intenzivnije proživljavanje Kristove muke, smrti i slavnoga uskrsnuća. U organizaciji sudjeluje oko 100 glumaca i statista koji svojim kostimima dočaravaju događaj Kristove muke, smrti i uskrsnuća.

Izvor: Crkva na kamenu