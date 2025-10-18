Znanstveni skup povodom 800. obljetnice rođenja sv. Tome Akvinskog pod nazivom „Sv. Toma Akvinski u suvremenom kontekstu: filozofske, teološke i interdisciplinarne perspektive“, održat će se 22. listopada 2025. u 9,30 sati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u amfiteatru Antun Branko Šimić. Skup organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Teološko-katehetski institut u Mostaru i Sveučilište u Mostaru.

Program skupa:

Skup će započeti pozdravnim govorima i otvorenjem u 9,30 sati, a pozdravit će uputiti prof. dr. sc. Dražen Barbarić, dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, i mons. dr. sc. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski.

Znanstvena izlaganja počinju u 9,45 sati, kada će prof. dr. sc. Ivan Bodrožić (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu) održati izlaganje pod nazivom „Hermeneutika ljubavi Božje neprolazne teologije sv. Tome“. Nakon toga, u 10,05 sati, prof. dr. sc. Anto Gavrić (Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu) izlagat će temu „Toma Akvinski o važnosti i snazi emocija“. U 10,25 sati, prof. dr. sc. Ivica Musić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru) predstavit će izlaganje „Pet putova Tome Akvinskoga u recepciji dvojice hrvatskih filozofa – Stjepana Zimmermanna i Kvirina Vasilja“. Pauza je predviđena od 10,45 do 11 sati. Nakon pauze, u 11 sati, prof. dr. sc. Alojz Čubelić (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) održat će predavanje „Razumijevanje života u tomističkoj perspektivi“. U 11,20 sati, prof. dr. sc. Mate Buntić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru) izložit će temu „Toma Akvinski između geocentrizma i heliocentrizma“, a skup će završiti izlaganjem mr. sc. Jure Ivić (Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu) na temu „Trajna aktualnost tomističke filozofije“ u 11,40 sati.