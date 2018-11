Dopisnik Hine iz Sarajeva podržao majorizaciju Hrvata

Na sarajevskim televizijama posljednjih dana novinari koji se deklariraju Hrvatima natječu se tko će se više dodvoriti sarajevskoj čaršiji i bošnjačkim političkim strukturama. U svojim nastupima pokazuju veći stupanj nesnošljivosti prema Hrvatima, odnosno narodu kojem kako oni kažu pripadaju ili iz kojega potječu, nego li bošnjački novinari koji se natječu u raspirivanju netolerancije prema Hrvatima i svemu što je hrvatsko pa čak i Katoličkoj Crkvi koja nije politička organizacija niti sudjeluje u političkim aktivnostima. Međutim, postupno tim sijačima nereda pridružuju se i pojedini hrvatski novinari.

Začuđujuće je nepoznavanje situacije u BiH dopisnika Hine iz Sarajeva Ranka Mavraka kada je u pitanju izbor članova Predsjedništva BiH ili općenito izbornoga sustava u BiH. Gostujući na televiziji N1, srijeda 21. studenoga 2018., s ciljem komentiranja zašto predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nije došao na inauguraciju novoga saziva Predsjedništva Bosne i Hercegovine, izrekao je tako neprimjerene komentare koji se ne koriste ni u uličnom žargonu a kamoli na televiziji koja ima frekvenciju na razini države. Prema Mavrakovim riječima Čović, bivši hrvatski član Predsjedništva BiH, “nema elementarnu kulturu, kućni odgoj” itd. Teško je navesti sve što je izgovoreno, očito se vidjelo da je to neki osobni obračun gdje je u prvi plan isplivala nepodnošljivost, što nije na čast jednom profesionalnom novinaru, a pogotovo dopisniku Hine. Međutim, u navedeni prilog ubačen je i uzoriti kardinal Vinko Puljić pa se u okviru Mavrakova komentara može zaključiti da se to što je on komentirao, odnosilo i na vrhbosanskoga nadbiskupa. Možda je televizija N1 “dobro” montirala prilog pa je mimo Mavrakova znanja ubačen i kardinal Puljić jer je trebalo da se napadne sve one koji nisu došli da podrže majorizaciju Hrvata.

Druga stvar koja je još više začuđujuća da se dopisnik Hine iz Sarajeva, između ostaloga, upustio u svom komentaru uspoređivati američke izbore i izbore u BiH, pa navodi kako je bivši američki predsjednik Barack Obama došao na inauguraciju novoga američkog predsjednika Donalda Trumpa, iako su demokrati bili nezadovoljni izborom republikanca za predsjednika. To se dvoje ni u primisli ne može usporediti. Prema Mavrakovu komentaru Hrvati su izabrali svoje predstavnike u vlasti, iako cijela hrvatska javnost, pa i dio međunarodne javnosti, govori kako su prava Hrvata u BiH ugrožena kada je u pitanju Izborni zakon. Teško je vjerovati u neukost novinara. Prije bi se reklo da se radi o dodvoravanju političkom Sarajevu koje zagovara majorizaciju Hrvata na svim razinama. No, nije ni čudo kada imamo i bivšu hrvatsku ministricu vanjskih poslova Vesnu Pusić trenutno zastupnicu u Hrvatskom saboru koja neki dan izjavi: “Pa sve je regularno, jer je za Čovića glasovala samo jedna trećina Hrvata od ukupna broja”. Očito neki nikako ne žele shvatiti i prihvatiti da nije problem u izboru ili neizboru Dragana Čovića, nego se radi o pitanju izbora hrvatskoga člana koji treba predstavljati Hrvate u Predsjedništvu BiH. Nažalost, sveučilišnoj profesorici kao da nije jasno da mlađi od 18 godina ne mogu glasovati. A druga stvar, da člana Predsjedništva biraju birači koji su izašli na izbore. I da su svi Hrvati izašli na izbore opet ih Bošnjaci mogu preglasati. Nakon svega viđenoga, od izbora do danas može se zaključiti da Hrvatima slijedi teška borba za jednakopravnost. Sve one koji rade na izdaji hrvatskih interesa, svakodnevno treba javno prozivati, bez obzira kojoj političkoj stranci pripadali, o njima pisati, govoriti pa neka im i povijest sudi.

Ivica Glibušić

Izvor: Crkva na kamenu