Je li fra Petar objavitelj Mirjaninih 10 “tajni”?

Ovdje bismo progovorili koju riječ više o tzv. tajnama, o kojima je toliko toga rečeno i napisano. Ne znamo točno ni koliko ima tih “tajni” – različitih. Kažu da samozvani vidioci kojima je prestalo svakodnevno “ukazanje” (Mirjana 1982., Ivanka 1985., Jakov 1998.) imaju svih deset tajni.[1] A oni koji još imaju svakodnevna “ukazanja” (Ivan, Marija, Vicka) nemaju svih deset.

Osvrćemo se samo na Mirjanin ili “Gospin” izbor svećenika koji će tih deset Mirjaninih tajni proglasiti svijetu tri dana prije nego se one dogode. Tih deset tajni bilo je napisano na posebnoj pergameni i nevidljive su za oči običnih smrtnika. Mirjana je nekima pokazivala tu pergamenu, ali nitko ne zna niti može pročitati nevidljiva rukopisa. Sve tajnovito. U posljednje vrijeme talijanski proučavatelj Međugorske obmane, prof. Marco Corvaglia,[2] donio je kronološki, logično i evidentno nedosljednosti Mirjanine s obzirom na izbor svećenika koji je trebao, tri dana prije nego se te tajne konačno zbudu, objaviti ih svijetu kao upozorenje. Ovdje se najviše služimo tim Corvaglinim pregledom.[3]

Godine 1985., 29. VI. (subota). “N.B. 1. Danas sam kratko razgovarao sa Mirjanom Dragićević. Rekla je da se stvari približuju. Fra Petru Ljubičiću je rekla povjeriti najavu opomena. Veli da je to ni papir ni pergamena. Ona jedina može to čitati. Kada dadne fra Petru i on će dobiti milost čitati te ‘tajne’. Čudnovato!” Čudi se fra Slavko Barbarić koji ovo bilježi u Kroniku ukazanja u župi Međugorje.

Mirjana tvrdi da je “Gospa” odobrila njezin izbor jednoga svećenika kojemu će povjeriti deset tajni tri dana prije nego se one ostvare.

“Mirjana je izabrala mladoga oca Peru (Petra), franjevca, vikara u Međugorju”.[4]

Nakon “izvanredna” ukazanja 25. listopada 1985. Mirjana izjavljuje: “Za vrijeme ukazanja Gospa je molila dva puta (na latinskom) za oca Peru”.

– Bila sam sretna jer je Marija [Gospa] bila zadovoljna mojim izborom. Srce je Perino posve otvoreno Gospodinu. Čeka ga naknada. Molili smo s njom (“Oče naš” i “Slava Ocu”) za uspjeh Perin u zadaći koja mu je povjerena.

– Molite puno za oca Peru kojemu šaljem poseban blagoslov,[5] poruka je Mirjanine “pojave”.

Godina 1993. Prolaze godine, nema govora o fra Perinu otkrivanju tajni. Opet na scenu stupa Laurentin koji 14. ožujka 1993. zaustavlja i pita Mirjanu:

“Godine 1984. činilo se da si se požurila kontaktirati fra Petra: svećenika koji je izabran za otkrivanje tajni. Ako si znala da je dan ostvarenja bio tako daleko, zašto si to učinila tako unaprijedno?”

– Bilo je nužno da se fra Pero pripremi,[6] odgovara Mirjana.

​Godine 2001., 8. kolovoza, Radio Maria intervjuira Mirjanu i o fra Peri i o “tajnama”:

​O. Livio: Reci mi sve što možeš reći pa ću te potom pitati neka razjašnjenja.

Mirjana: “Evo, morala sam izabrati jednoga svećenika da mu kažem deset tajni i izabrala sam fra Petra Ljubičića. Mora reći što će se i gdje dogoditi, deset dana prije nego se dogodi. Moramo provesti sedam dana u postu i molitvi i tri dana prije ostvarenja, on će to morati reći svima i ne će moći birati hoće li reći ili ne će. On je prihvatio da će sve reći svima tri dana prije, tako da će se vidjeti da je to Božja stvar”.[7]

– Odabrala – rekla – pristao – ugovoreno – priprema se – mora otkriti!

Godine 2007. fra Petra intervjuira “Rivista Medjugorje” i on se sjeća 1982., kada je na Božić Mirjana imala posljednje “ukazanje” i primila posljednju tajnu i odmah odredila fra Petra da objavi tajne. I pripovijeda: ​”Kada sam jedne večeri, prije otprilike 25 godina [1982.] u Međugorju čuo da me Mirjana izabrala da objavim tajne, u početku sam pomislio da se šali. Rekoh to je stvar vrlo ozbiljna o čemu se ne običava šaliti. Ali sam nastavio razmišljati. Pitao sam se: Može li to biti istina? Sve me to nije ostavljalo ravnodušnim. Za mene je bilo čudno zamišljati motiv zbog kojega je Mirjana trebala odabrati upravo mene. To sam smatrao velikom čašću, ali i velikom odgovornošću. Ne uspijevam protumačiti zašto, ali nisam imao straha. Kada sam susreo Mirjanu, ona me je pitala: ‘Znaš li kada dođe trenutak, ti ćeš biti onaj koji će otkriti tajne?'”[8]

Godine 2015. Prve naznake u kojima se počinje čitati Mirjanin pokušaj da zaniječe da će fra Petar biti taj otkrivatelj tajni bile su u ožujku 2015. To je obavila međugorska aktivistkinja Ania Goledzinowska, Poljakinja, na talijanskom katoličkom on line glasilu La Croce: “Tko slijedi ‘ukazanja’ u Međugorju zna da postoji deset tzv. tajni koje će, tri dana prije nego se ostvare, otkriti jedan svećenik kojega je izabrala vidjelica Mirjana. Nekada se činilo da je ova zadaća bila povjerena fra Petru Ljubičiću, franjevcu, kojega je izabrala vidjelica. To je izjavila i sama Mirjana ‘on će trebati otkriti tajne’, ali u posljednje vrijeme Mirjana kaže da će ‘Gospa njoj označiti svećenika koji će trebati otkriti ove tajne’.”[9]

– Oho! Ne slažu se i ne jamče ni Mirjanina “pojava”, ni Mirjana, ni Ania aktivistkinja da će to biti fra Petar. Čudno.

Godine 2018., 26. listopada, Mirjana donosi najnoviju verziju, promjenu, “hodočasnicima”:

​”Moram izabrati svećenika kojemu ću reći tajne. U tolikim sam knjigama čitala (to su mi rekli i hodočasnici) da sam ja izabrala fra Petra. Ni ovo nije istina! Fra Petar je svećenik kojega jako volim jer ga poznam otkako su počela ukazanja. Odmah mi se svidio jer je uvijek radio za siromahe. To nas je povezalo i ostali smo uvijek zajedno. I, ako se mene pita, to će biti fra Petar. Ako se bude pitalo mene. Ne mogu ja reći da će to biti fra Petar”.[10]

Mi mislili i bili stopostotno uvjereni punih 36 godina da će fra Petar biti taj koji će otkriti te zagonetne tajne, i to na temelju Mirjaninih riječi i gesta:

– pokazujući se sretnom što je vidjela “Gospu” zadovoljnu njezinim izborom svećenika Petra;

– kazujući nam da “Gospa” moli na latinskom za fra Petra da dobro obavi povjerenu mu zadaću objavitelja deset tajni;

– prenoseći nam da “Gospa” daje “poseban blagoslov” fra Petru u njegovoj odgovornoj i ozbiljnoj zadaći, sve iz davne 1985. godine;

– i mnogi su se između nas radovali što je i sam fra Petar još od 1982. bio uvjeren i radostan, kako reče 2007., da je upravo njemu povjerena ovako jedinstvena zadaća u otkrivanju nečuvenih tajni.

Ali što ćeš kada ovako nenadano upadne aktivistkinja Ania koja gotovo kao Mirjanina “glasnogovornica” objavi novu “tajnu” da će to “Gospa” Mirjani tek reći tko će biti kada joj bude kazala! Eto u kakvoj smo neizvjesnosti sada!

A i Mirjana bi željela za života izaći iz začarana kruga pa više ne zna ni komu je što rekla, ni što je rekla, ni kada je rekla, štoviše jasno tvrdi da to nije istina da je ona izabrala fra Petra kao što je govorila da ga je izabrala.

Općenito se drži da je “treća tajna” napola otkrivena: treba(o) se dogoditi “veliki znak”, vidljiv i neuništiv, na “brdu ukazanja” kao dokaz autentičnosti međugorskih pojava i vjernicima i nevjernicima. Biskup je Žanić u ovom istom dok. 25, br. 19 Istine o Međugorju svečano obećao da će “na koljenima” hodočastiti iz Mostara u Međugorje [manje od 30 km] da vidi taj “znak” i traži oproštenje od fratara i od “vidjelica”. On doživio 20 godina Mirjaninih obećanja, a, evo, prođe još 20 bez ikakva znaka, i maloga i velikoga, koji bi potvrdio vjerodostojnost ukazanja. Trudi li se “vidjelica” Mirjana da ovakvim svojim prevrtljivim “izjavama” i “objavama” dokaže svijetu da joj i nije toliko stalo do istine? Ako tako prevrtljivo stvari stoje, onda se i fra Petru Ljubičiću može dogoditi ono što se dogodilo fra Slavku Barbariću koji je 3. veljače 1985. primio “poruku” preko Ivana od “međugorske pojave” i zapisao o sebi u Kroniku ukazanja: “Ja bih željela da Slavko ostane ovdje, da vodi sve pojedinosti i bilješke da na kraju moga dolaska imadnemo jednu preglednu sliku o svemu. Ja ću moliti ovo vrijeme za Slavka napose i za sve koji rade u ovoj župi”.[11] Fra Slavko umro 2000., a “pojava” se ne prestaje “pojavljivati” do dana današnjega. Tko će dati “preglednu sliku o svemu” u ovih posljednjih 20 godina, od 2000. do danas? I kada će se ljudske sebeljubne fantazije prestati pripisivati izmišljenim “porukama” i “ukazanjima” Blažene Gospe?

[1] Za Mirjanu se kaže da joj je 25. prosinca 1982. dana posljednja, deseta tajna: R. Laurentin – Lj. Rupčić, La Vergine appare a Medjugorje?, Brescia, 1984., str. 47.

[2] M. Corvaglia, Medjugorje è tutto falso, Torino, 2007.; La verità su Medjugorje. Il grande inganno, Torino, 2018.

[3] https://www.marcocorvaglia.com/ho-scelto-padre-petar-anzi-no (26.2.2021.).

[4] R. Laurentin, Le apparizioni di Medjugorje continuano, Brescia, 1986., str. 34.

[5] R. Laurentin, Le apparizioni di Medjugorje continuano, str. 35.

[6] R. Laurentin, Dernières nouvelles de Medjugorje, n° 12, O.E.I.L., 1993., str. 19.

[7] Mirjana di Medjugorje libro-intervista con padre Livio Fanzaga, La Madonna prepara per il mondo un futuro di pace, Shalom, 2002., str. 90-91.

[8] “I 10 segreti di Medjugorje.” Intervista a Padre Petar Ljubičić, u: Rivista Medjugorje, N. 70, II trim. 2007.

[9] Ania Goledzinovska, Medjugorie sotto l’acqua, il terzo segreto, La Croce, 3 marzo 2015. http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2015/03/03/chiesa/medjugorie-sotto-lacqua-il-terzo-segreto (26.2.2021.).

[10] U ovom se videu može vidjeti i preslušati od 1:10 do 1:28 Mirjanino povlačenje od prethodnih izjava: https://www.youtube.com/watch?v=wKDyV5e1L7w&feature=share&fbclid=IwAR1uRnBp2S0xJRdQsM5AnmV8ei8x3UNHYdUKVzK9VpZjj-55XpmxKDdALoA (26.2.2021.). – “Devo scegliere un sacerdote a cui dirò i segreti. Io in tanti libri ho letto (anche me lo hanno detto i pellegrini) che io ho scelto padre Petar. Anche questo non è vero. Padre Petar è un sacerdote a cui io voglio tanto bene perché lo conosco da quando sono cominciate le apparizioni. Mi è piaciuto subito, perché sempre lavorava per i poveri. Questo ci ha legato e siamo rimasti sempre insieme. E, se si chiede a me, sarà padre Petar. Se si chiederà a me. Non è che io posso dire: ‘Sarà padre Petar’.”

[11] Kopija Kronike na ABOM-u. Vidi opširnije u: Ogledalo Pravde, str. 59-62.

Izvor: Crkva na kamenu