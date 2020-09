Nasilni migranti pritišću Hrvatsku

Kako su upozorili saborski zastupnici Mosta Nino Raspudić i Miro Bulj, što se migranata ili “migranata” tiče, na granici Hrvatske situacija je dramatična. Posebno je zabrinjavajuće u Unsko-sanskom kantonu, gdje je izbio pravi rat između policije i domaćega stanovništva i migranata, koji su postali iznimno nasilni i čine ozbiljna kaznena djela.

Budući da te pitome ljude, starosjedioce, mahom muslimane, u Cazinskoj krajini zbog Abdića Sarajevo smatra autonomašima, i dalje im šalju autobuse migranata, podgrijavajući kaos i nasilje, što je eskaliralo kada su domaći ljudi zapalili dva autobusa koje im je poslalo Sarajevo.

Migranti pak nemaju dokumente, osim kad idu podići novac u banku i poštu koja im stiže iz Beča. Život je tamo nemoguć, grad je doslovno okupiran, 90 posto čine dobro obučeni mladići, s vojnim kartama za kretanje koje su mogli dobiti samo od Armije BiH. Kako sam već bio tamo, na stranu sada humanitarna strana problema koju podržavam, iznova ponavljam, ovo nisu migracije, ovo je invazija momaka iz islamskoga svijeta u kojem nema ni rata niti gladi.

A što pišu muslimani

O tome se šuti, EU zabija glavu u pijesak pred ovim ozbiljnim sigurnosnim pitanjem. Mutti Merkel od početka glumi Majku Terezu, dok europski mediji o tome ne izvještavaju, ili tek onako “politički korektno”, kako traži EU, da slučajno ne povrijedimo nekoga muslimana koji nije izbjeglica (primit ću takva u svoju kuću), nego osoba prerušena u izbjeglicu.

Za razliku od Europe, evo što mediji i vlasti u islamskom svijetu misle o (i)migrantima i “migrantima” koji dolaze u njihove zemlje, a sami su također muslimani.

Budući da u Kladuši ima i Alžiraca i puno Sirijaca, evo malo “upozorenje”. El Watan jedan je od najutjecajnijih listova u Alžiru. Istom je listu intervju, pod naslovom “Sirijski džihadisti pokušali su se ubaciti u Alžir sa statusom izbjeglica”, dao stručnjak za migracijske tokove Hassen Kacini. Rekao je da su se 2018. godine džihadističke mreže pokušale preusmjeriti na alžirski teritorij preko granica Malija i Nigera, kako bi u Alžiru tražili međunarodnu pravnu zaštitu.

Potom sasvim jasno napada i europske nevladine udruge: “Snažna logistika i nadnacionalne i nevladine organizacije mobilizirani su kako bi ovim borcima, odjevenima u migrante, olakšali infiltraciju u Alžir u potrazi za izbjegličkim statusom. Ovi lažni migranti, iz svih borbenih zona, iz sjeverne Sirije i Jemena, morali su ući u Alžir s lažnim identitetima, da bi se anonimno, unutar arapske zajednice, prošvercali pod status izbjeglice. Cilj im je napasti našu sigurnost u odgovarajuće vrijeme. Još jedna velika zavjera ispletena je protiv naše zemlje, iz Tamanrasseta, osjetljiva i strateškog pograničnog područja, gdje su postavljane platforme za iskrcavanje migranata i ‘migranata’, uz aktivnu potporu određenih nevladinih udruga, infiltriranih od stranih mreža… Cilj im je bio otvoriti južne granice zemlje masovnim podsaharskim migracijama, kako bi Alžir postao zamjenski teritorij za izbjeglice.”

Je li gospodin, stručnjak, musliman, koji je stvari nazvao pravim imenom možda islamofob? Ako to rade u Alžiru, džihadisti prerušeni u migrante sigurno to rade u Europi, pa i u Unsko-sanskom kantonu.

Osim Alžira, navest ću odnos prema (i)migrantima iz drugih islamskih zemalja, primjer Saudijske Arabije. Tamo vlada geslo “Saudija Saudijcima, ostali van”. Prema pisanju francuskog Courrier International (član grupe Le Monde), već ima poprilično vremena kako su počele padati cijene nafte, radnici imigranti, i sami muslimani, postali su nepoželjne osobe.

Tamošnje vlasti povećavaju broj protjerivanja, dok mediji odražavaju klimu (auto)rasizma i likuju: “Svi građani koji vole svoju zemlju bit će oduševljeni: razgovarat ćemo o projektu protjerivanja pet milijuna stranaca”, pozdravlja ovaj proces utjecajni saudijski dnevnik Okaz.

Aha, sad smo islamofobi

Predmet je potom predložen za raspravu u Medžlisi Al-Shura, savjetodavnom vijeću koje je imenovao sam kralj. Inicijator je Sadaqa Al-Fadhel, koji svoje motive objašnjava ovim riječima: “Ti stranci nisu tamo da bi redovito radili, niti iz vjerskih razloga (hodočašća u Meku), nego da bi kolonizirali našu zemlju… Oni su poput uljeza koji se u našoj zemlji žele nametnuti podmuklom okupacijom. Dugoročno, naša zemlja riskira da bude prisiljena prihvatiti njihovu prisutnost zbog međunarodnog pritiska.”

Eto to muslimani kažu o muslimanima, migrantima u vlastitoj zemlji, smijete li to reći za mnoge koji su pristigli u Europu? Ne, ta ista Saudijska Arabija tvrdi da je Europa bešćutna, da ovi što idu prema Europi i preko BiH nisu, kako ih zovu kod njih, “okupatori”, “paraziti”. Smijemo li reći, kako to reče Al-Fadhel za migrante u Saudijskoj Arabiji, da migranti koji dolaze u Europu ne dolaze da bi radili, nego da bi živjeli od socijalne države, od Austrije do Švedske? Ne, to je onda islamofobija, rasizam.

Ljudima u nevolji, bez obzira na boju kože, vjeru ili naciju, treba otvoriti i srce i vrata. No ovo što se događa i na granicama Hrvatske nešto je sasvim drugo: invazija nezanemariva broja (opasnih) ljudi iz islamskoga svijeta prerušenih u migrante, bez dokumenata, a ima ih na desetke tisuća. Ako se ovako nastavi, policija ne će moći sama. Vojsku na granicu? Zašto ne.

Ivica Šola

Slobodna Dalmacija