Od kad za rat trebaju dva susjeda? O važnosti propagande za totalitarne režime

Na današnji, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma – dobro se prisjetiti uloge medija i propagande u totalitarnim režimima. Koliko je propaganda ključna poluga svake totalitarne vlasti. Zloupotreba medija za širenje laži, etiketiranje i blaćenje neistomišljenika, zatvaranje prostora za argumentiranu raspravu, skrivanje istine o povlaštenima, širenje laži o onima koji su određeni kao neprijatelji….”, istaknula je dr. Željka Markić izvršna predsjednica udruge U ime obitelji, na svom Facebook profilu u komentaru na objave Večernjeg lista o Domovinskom ratu.

Za vikend, u subotu je Večernji list imao dvije objave o Domovinskom ratu koje su mi upale u oči. Prvu, o branitelju koji je, ugrubo, rekao kako se ne bi borio u Domovinskom ratu da je znao kako će Hrvatska danas izgledati. Jer, valjda bi boje izgledala da je u ratu pobijedila Srbija. Da je Slobodan Milošević porazio Hrvatsku danas bi u našoj zemlji bilo puno više reda, manje korupcije, snažnija ekonomija, ne bi se napredovalo po stranačkoj ili nacionalnoj liniji, kultura bi njegovala hrvatski identitet, Katoličku Crkvu se ne bi sustavno klevetalo u medijima, a LGBT lobi nam ne bi stalno pokušavao ući u osnovne i srednje škole. Upravo kao što je to danas u Srbiji.

Druga objava je u kojoj nam Večernji list tumači u nadnaslovu kako “ZA RAT TREBAJU DVA SUSJEDA”.

Pa, otkada to? To je neki novi pogled na Drugi svjetski rat? Pa je za napad Njemačke na Poljsku trebalo i poljsko sudjelovanje? Ili je za napad Japana odgovoran i SAD? Ili je to samo velikosrpski pogled na Domovinski rat? Da je za rat 1991. u Hrvatskoj i BiH bilo potrebno sudjelovanje oba susjeda – Hrvatske i BiH, a ne “samo” velikosrpska osvajačka politika praćena vojskom, policijom, međunarodnom i domaćom propagandom. Pa onda, valjda, nije za rat bilo dovoljno da srpski pobunjenici u Hrvatskoj i srpska vojska iz Srbije napadnu Hrvatsku i okupiraju jednu trećinu hrvatskoga teritorija i etnički ga očiste uz ubijanje i progon svih ne-Srba? Tu nije bio dovoljan “komšija” da se pokrene rat. Trebao je i susjed.

Na današnji, Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima – nacizma, fašizma i komunizma – dobro se prisjetiti uloge medija i propagande u totalitarnim režimima. Koliko je propaganda ključna poluga svake totalitarne vlasti. Zloupotreba medija za širenje laži, etiketiranje i blaćenje neistomišljenika, zatvaranje prostora za argumentiranu raspravu, skrivanje istine o povlaštenima, širenje laži o onima koji su određeni kao neprijatelji…

Jer, u pozadini zloupotrebe medija uvijek je ista filozofija. Zato je važno ustrajati na razotkrivanju pitanja netransparentnog vlasništva velikoga dijela hrvatskih medija koji kroje sliku o tome da se za Hrvatsku nije isplatilo boriti i da su za rat “potrebna dva susjeda”. Ili neku drugu sliku. Ovisno o potrebama naručitelja ili vlasnika, napisala je dr. Markić.

Izvor: Crkva na kamenu/Narod