Osvrt nadbiskupa Puljića na susrete s predsjednicima Vlade i Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić u razgovoru za Hrvatski katolički radio u utorak 10. siječnja komentirao je susrete Stalnog vijeća HBK s predsjednicima Vlade RH i Hrvatskoga sabora održanima u ponedjeljak 9. siječnja u Zagrebu. To je uobičajeni posjet s blagdanskim ozračjem na početku nove građanske godine, a ujedno prigoda i za radne teme.

U osvrtu na susret s Andrejem Plenkovićem, predsjednikom Vlade RH, i njegovim suradnicima, nadbiskup Puljić rekao je: „Razgovarali smo o aktualnim temama. Nama je bio povod izjava premijera Plenkovića da se Vlada odlučila suočiti s prošlošću, što nam je bilo jako drago jer se čini da sva naša problematika, te napetosti koja postoji u narodu, jest manjak otvorenog, jasnog, dokumentiranog suočavanja s prošlošću. Čini se da je ljudima puna kapa ideološkog nadmudrivanja. Premijer je rekao da će formirati komisiju koja će pokušati to suočavanje privesti kraju. S te strane, i mi smo rekli da to pozdravljamo i da želimo gledati u budućnost s čistim računima i jasnom istinom. A do istine se može doći samo otvorenošću, istraživanjem i dokumentacijom”.

Jedna od tema bila je i školstvo, o čemu je predsjednik HBK rekao: „Reformu školstva smo od početka pozdravili i pozdravljamo napore koje Vlada čini. Rekli smo samo, neka ne bude reforma kratkog vijeka. Ona uvijek mora biti na dulji rok. Potrebno je, kako se nama čini, da bude oslobođena ideoloških natruha, ideoloških orijentacija. U tom kontekstu smo spomenuli, čini nam se vrlo indikativnim ono što je Akademija objavila u svojoj brošuri, postoje neke manjkavosti dosadašnje reforme. Smatramo potrebnim da je važno to uočiti. Osobito što se tiče hrvatskog jezika, povijesti, kulture. Dapače, što se tiče i određenih predmeta, fizike, matematike, gdje su se određeni znanstvenici i akademici začudili kako je moguće da želimo raditi reformu, a ne učiniti je zahtjevnijom i svestranijom. U tom kontekstu smo podržali tu reformu i nastojanje”.

Na novinarsko pitanje ima li Crkva u predsjedniku Vlade konstruktivnog sugovornika, mogu li raditi zajedno za dobro naroda, mons. Puljić rekao je: „I to smo spomenuli. U toj sam prigodi predsjedniku Vlade poklonio knjigu ‘Ugovori sa Svetom Stolicom’, jer se to sad povlači po novinama, kao da to nije trebalo, da je Crkva previše nazočna u društvu, da postoji opasnost od neke klerikalizacije. Iskoristio sam prigodu reći da su ondašnji državni političari, zauzeti javni djelatnici, kako u Saboru tako i u Vladi, iako je bila vrlo povoljna klima odnosa Crkve i društva, smatrali potrebnim te odnose staviti u nekakve okvire protokola u kojoj će Crkvi biti zagarantirana sloboda. Ali Crkva neće voditi politiku. Da se Crkva osjeti slobodna u slobodnoj državi. Kad gledam 25 godina unazad, moram reći da su političari onog vremena bili dalekovidni. Osobito u kontekstu onoga što je papa sv. Ivan Pavao II. rekao nazočnim članovima državne i crkvene komisije, kad je bila ratifikacija ugovora. Rekao je upravo ovo dvoje: jedno je da je potrebno te odnose uokviriti nekim protokolom, ugovorom u kojem se pokazuje kako Crkva s jedne strane, a društvo s druge strane, imaju svoje različite poglede, ali imaju potrebu suradnje. Tim ugovorima Crkvi se daje sloboda, da Crkva djeluje slobodno u slobodnoj državi. Ali isto tako, to nisu dva odvojena entiteta, nego moraju surađivati. I to je sv. Ivan Pavao II. posebice istaknuo. U tom kontekstu, mislim da predsjednik Vlade RH i njegovi suradnici shvaćaju važnost toga dijaloga, te suradnje i uvažavanja autonomije”.

U susretu s Božom Petrovim, predsjednikom Hrvatskoga sabora, ocijenjeno je kako zakonodavna djelatnost Hrvatskog sabora mora odražavati temeljne vrijednosti hrvatskoga društva.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA