Papi Benediktu XVI. Velikom želimo sretan rođendan

Iz autobiografije Josepha Ratzingera:

“Rođen sam na Veliku subotu, 16. travnja 1927., u Marktlu na Innu. U obitelji se uvijek držalo značajnim da je dan mojega rođenja bio zadnji dan Velikoga tjedna i predvečerje Uskrsa jer s time je bilo povezano to što sam dan nakon svoga rođenja bio kršten vodom upravo posvećenoj u “uskrsnoj noći”, koja je u ono vrijeme slavljena prije podne: biti prvi krštenik koji je poliven novom vodom držalo se značajnim znakom. Uvijek me ispunjalo zahvalnošću to što je moj život od sama početka na ovaj način bio uronjen u uskrsnu tajnu jer to je mogao biti samo znak blagoslova. Dakako, nije bila uskrsna nedjelja nego upravo Velika subota. Međutim, što više razmišljam, sve mi se više čini da je to primjerenije bìti našega ljudskog života koji još čeka Uskrs, koji još nije u punome svjetlu, ali s pouzdanjem ide prema njemu” (Joseph Ratzinger, Moj život, Split, 2006., str. 6).

Dakle, ove godine 16. travnja opet Velika subota kao i prije 95 godina. Umirovljenu papi Benediktu XVI. Velikom želimo sretan, radostan i blagoslovljen rođendan.

Izvor: Crkva na kamenu