Povorka sramote nekima na ponos

Okupljanje nekakvih perverznih skupina koje se danas dogodilo u Zagrebu, normalnu čovjeku ne može biti na ponos, bez obzira što oni to nazivali povorkom ponosa i bez obzira tko u njoj bio i koliko se tzv. javnih osoba pridružilo toj povorci. Sada je mnogima već postalo normalno da se te povorke srama održavaju u nekim gradovima u RH, pa čak žele nametnuti mišljenje kako se odobravanjem takvih parada mjeri društvena demokracija. Ako ti paraderi imaju nekakve nastrane sklonosti, to je njihov problem i oni bi to trebali rješavati u privatnosti, a ne nametati svoju nastranost kao nešto normalno. Međutim, još je veći problem u tomu što mnoge osobe koje se deklariraju kao homoseksualci ili lezbijke zapravo to i nisu, nego su se iz čiste obijesti pridružili skupini onih koji imaju problema s normalnim razvojem ljudske osobe. Probali su sve u životu, pa eto žele probati kako je i to. Na žalost, te skupine imaju svoje utjecajne ljude i u vladama mnogih zapadnjačkih zemalja, pa onda rade pritisak na sve oni koji bi se htjeli oduprijeti navali toga zla koje uništava zdravo društvo. Tim povorkama srama na žalost mediji poklanjaju mnogo pažnje, ne da bi ih kritizirali nego odobravanju njihovo besramno predstavljanje javnosti. Očito, ovaj i slični napisi ne će moći zaustaviti tu “kulturu smrti” koja se valja zapadnim društvima, ali jednostavno dižemo glas protiv zla koje se pokušava nametnuti kao nešto pozitivno i normalno. I ovo je jedan od razloga urušavanja zapadnjačke civilizacije, jer ustajanje protiv života i izokretanje vrijednosti nužno vodi u propast. Današnju zapadnu civilizaciju nitko izvana ne će uništiti, ona će se jednostavno iznutra urušiti. Jedan od razloga ovoga žalosnog scenarija jest negiranje vječnih vrijednosti. Zapade, Zapade, propast tvoja u tebi je.

Izvor: Crkva na kamenu