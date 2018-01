“Vidjelica” se Vicka ukazuje i smiješi

Talijanski svećenik Michele Barone iz Napulja, “karizmatičar, mističar i ozdravitelj”, kako ga predstavljaju mediji, objavio je svoje razgovore s Vickom Ivanković Mijatović u knjizi pod naslovom U Međugorju s Marijom, 2015. Knjiga, od 44 kratka poglavlja, izišla je na francuskom u kolovozu 2016.[1] i na njemačkom u listopadu 2017.[2] u švicarskoj nakladničkoj kući koja jednako objavljuje i priznatu Fatimu i nepriznata mjesta ukazanja kao San Damiano, San Martino di Schio, Međugorje i dr.

Preuzimamo dva autobiografska odlomka Vickina iz izvornoga talijanskog izdanja, gdje samozvana vidjelica anegdotira vlč. Micheleu o svojoj moći bilokacije, nesvjesne, o prekrasnoj ljepoti iz mladosti koje sa zadovoljstvom ističe, o svojim “ukazanjima” drugim osobama koje nije poznavala, o svojim “ozdravljenjima” drugih osoba i drugim “moralnim čudima”. Evo njezinih riječi:

1 – “Rekli su mi da sam se ukazivala nekim osobama, s vremena na vrijeme, kada sam zapravo bila u svojoj kući. Oni su osjećali i primjećivali vrlo blizu moju nazočnost. Ja ipak nisam bila svjesna toga i tako ne mogu to ni potvrditi ni zanijekati. – Jedna talijanska gospođa, koja je bolovala od raka, rekla je da je, dok je spavala, vidjela prekrasnu djevojku odjevenu u bijelo. Kasnije se ispostavilo da je [gospođa] ozdravila i htjela je hodočastiti u Međugorje. Kada je stigla u dvorište moje kuće i vidjela mene, prepoznala je u meni mladu djevojku iz svoga sna”.[3]

Iz ove spontane narcisoidnosti valja izvući nekoliko “vidjeličinih” tumačenja i znamenja:

– Vicka zbog zaljubljenosti u samu sebe kao nekadašnju “prekrasnu djevojku odjevenu u bijelo” ne razlikuje da njezina bliza maštovita nazočnost nekoj talijanskoj gospođi nije uopće u javi nego u sanji, tj. dok je dotična “spavala”. Ako je sve u snu, nisu to nikakva vidljiva čudesa, nego snovi ko snovi.

– Samozvana vidjelica ne mora biti svjesna svoje ionako nikakve odsutnosti s kućnoga praga u snovima drugih osoba, i ne treba to smatrati čudesnim fenomenom, nego običnim noćnim sanjarijama.

– Stoga, Vicka ne treba “ni potvrđivati ni nijekati” svoju umišljenu nazočnost drugim osobama, jer je sve to bila noćna sanjarija, koja nema veze s čudesnom pojavom bilokacije ili vlastite nazočnosti na dva različita mjesta u ista doba.

– E sada: je li ta gospođa Talijanka, kako se ispostavilo, “ozdravila” zbog nazočnosti “prekrasne djevojke u bijelom” u svom snu ili zbog nekih drugih lijekova u javi, iz anegdote je vjerojatnije ovo drugo.

– Samozvana vidjelica ponizno prenosi vlč. Micheleu snove koje je talijanska ozdravljenica odgonetnula tek u dvorištu Vickine kuće: “kada je vidjela mene, prepoznala je u meni mladu djevojku iz svoga sna”. Iz ovoga proizlazi da se sve dogodilo kada je Vicka bila “mlada djevojka”, i k tomu ljepotica – “bellissima ragazza“!

– I kako sada povjerovati ovakvim bijelim snovima, umišljotinama u vlastitu ljepotu i njihovim maštarijama o nekadašnjoj mladosti?! A Vicka, kojoj su danas 54 godine, čeka toliko vremena da nam ispripovjedi ovu svoju anegdotu kada je, prije više desetljeća, bila “prekrasna djevojka”!

2 – Drugi je primjer nešto nedosljedniji zbog prijevoda, a Vicka ga opisuje odmah nakon talijanske ozdravljenice:

Talijanski izvornik: “Isto se dogodilo jednomu Amerikancu, koji je 2006. godine bio ovdje [u Međugorju]. Bio je vrlo bolestan, te se 2008. godine našao u bolnici. Kada mu je žena došla, on joj je ispričao da me vidio na pragu sobe kako mu se smiješim. Bila sam obučena u ružičastu majicu i ništa nisam govorila, samo sam ga gledala s osmijehom na usnama. – Ovo iskustvo, kao i njihovo hodočašće, promijenilo je njihov život od samoga početka. Oboje su se ponovo približili Crkvi, članovi su molitvenih skupina i šire poruke Gospe u svom okruženju”.[4]

A u njemačkom prijevodu zamijenjene su osobe, gdje se Vicka “ukazala” njoj, umjesto njemu, i nije se “nasmiješila” njemu nego njoj:

“Isto se dogodilo jednomu Amerikancu, koji je 2006. godine bio ovdje. Bio je vrlo bolestan te se 2008. godine našao u bolnici. Kada je njegova žena došla k njemu, ona mu je ispričala da me vidjela na pragu njegove sobe kako joj se smiješim. Bila sam obučena u ružičastu majicu i nisam ništa govorila, samo sam je gledala s osmijehom na usnama”.[5]

– Ne treba komplicirati je li se Vicka ukazala njemu ili njoj i je li se smiješila njoj ili njemu. Znajući Vickinu osebujnost, može se mirne duše pretpostaviti da ona nije propustila maštovite prilike da se “ukaže” i njoj i njemu i da se “nasmiješi” i njemu i njoj u dalekoj Americi, a da nije nožnim prstom maknula iz Krehina Gradca.

– Dà, još je razliku i u tome što se Vicka ukazala Talijanki “obučena u bijelo”, a Amerikancima u “ružičastoj majici”- amerikanski!

– Ovdje nije naglasak na čudu “ozdravljenja”, jer o tom nije uopće riječ u tekstu, nego o “moralnoj promjeni” da je oboje Amerikanaca odlučilo približiti se Crkvi, uključiti se u molitvenu skupinu i širiti Gospine poruke u svojoj sredini.

O, Gospe moja, što to čine od Tebe, propovijedaše hrabri biskup Pavao Žanić u Međugorju, 1987.

Gospodine Isuse Kriste, ponizno Te molimo, učini da se pokaže sva istina u vezi s međugorskim fenomenima i fabuliranjima samozvanih vidjelica i njihovih sljedbenika!

