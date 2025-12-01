Mala zrnca mudrosti u došašću

Poticajne misli uz došašće

2. prosinca

Sjeti se, ponosan budi. Sada. Jutros. Stvoren si za vječnost. Isus je došao da nas povede Ocu. Zajedno se pripremamo, na zornice dolazimo, pjevamo, ali… svaki dan treba biti Božić – u tvom srcu, jer svaki se dan Isus želi u njemu rađati. Drugi treba tvoju dobrotu i tvoj osmijeh. Budi kao dijete: jednostavan, spontan, veseo i zadovoljan. Bog je radi tebe čovjekom postao.

3. prosinca

Jesi li svjestan da je sreća mnogih u tvojoj ruci. Nije lako trpjeti za druge, biti roditelj, muž žena. Ljubav je snaga koja ti pomaže i kad te nerviraju, djeca ne slušaju. Strpljivost nam je svima potrebna, praštanje i novo započinjanje.

4. prosinca

Pokušaj u došašću gledati samo ono pozitivno u drugima. Ljudi su bolji nego što mislimo. Uvijek gledaj ono pozitivno. Riječi su mostovi među ljudima. Nemoj ih rušiti mržnjom. Sačekaj, izbroji do deset i onda odgovori. Tko sam ja, tko si ti da budeš sudac kad i sami iste grijehe ponavljamo. Ne osuđuj, osudu prepusti Bogu.

5. prosinca

Ne počinji dan loše raspoložen. Prizovi Boga u pomoć. Posveti dan i sve će ti biti molitva. Tu si na Misi zornici uz prijatelje, uz pjesmu. Sjeti se da Isus danas želi doći drugima po tebi, a ti ga drugima ponesi. Kreni u dan srcem koje i loše ljude može ljubiti i koje iz poraza može napraviti pobjedu.

6. prosinca

Kad si zadnji put nekoga pohvalio za ono što čini? Dosta kritike. Nasmiješi se svaki dan svojoj ženi, mužu djeci, prijatelju. Jedna riječ priznanja može dati krila za novi uspjeh kojem se i Bog raduje.

7. prosinca

Ti si voljeno dijete Božje. Ponavljaj si to svaki dan i kad ti se čini da te tvoji dovoljno ne cijene, vole, uvažavaju. Oprosti ogovor, malo i veliko zlo, ljubomoru koju ti drugi nanese. Tada si pred Bogom svet i anđeo, velik, velik i blažen.

8. prosinca

Svi smo pomalo malodušni u svijetu u kojem živimo. Strah nas je od ovoga danas, od sutra koje je neizvjesno, od bolesti, starosti, usamljenosti, neuspjeha. Hrabro samo! U Boga se pouzdaj, a on će taknuti one koji mogu pomoći. Hrabrošću i vjerom sve možeš nadvladati. Stavi svoje potrebe u Njegove ruke. U tamnim trenucima tragaj za zrakama svjetla i naći ćeš ih.

9. prosinca

Strpljivost i humor dvije su deve na kojima prolazim sve svoje pustinje, rekao je jedan beduin – gonič deva. Svijet bez Boga je pustinja, sumorna, hladna, neplodna kao srce bez života. On nam je donio svjetlo, a nas zadužio da budemo sinovi svjetla. Budi poticaj onima koji Božić slave samo vanjskim sjajem. Potakni ih da otvore vrata svoga srca.

10. prosinca

Ništa ne opterećuje toliko koliko ne moći ispuniti svoje želje: za imanjem, vlašću, čašću. Pogledaj u malog Isusa i zaželi što ti je potrebno. Nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj koji je s onim što ima zadovoljan. Biti čovjek, biti dobar čovjek, žena djevojka, dijete, kapital je od kojega će i drugi živjeti. Bog je u Isusu ostavio nebo da bi dijelio s nama sve teškoće života, bolesti, smrti. Križ mu je procvjetao, a s njime će i naš.

11. prosinca

U tvom mjestu, među tvojom rodbinom ima onih koji su osamljeni. Kad si ih pozvao, posjetio? Nisi valjda među onima koji su svoje pokopali za života, jer ih ne trebaju. Vijenci, cvijeće na pogrebu, zakašnjela je ljubav. Upali im svjetlo dobrotom da osjete da su voljeni od Boga i tebe.

12. prosinca

Kad ste svome mužu, ženi, svojoj majci, djeci kazali: Volim te!? Pažnju se pažnjom uzvraća. Bog je ljubav u tebi i u meni. Vrijeme došašća je vrijeme nježnosti, vraćanje u djetinjstvo Isusovo i naše. Ako te ljudi zaborave, Bog nikad neće.

13. prosinca

I danas tvoja vjera treba postati vidljivom i dohvatljivom u dobru djelu, srdačnosti i dobroti, u razumijevanju za druge, u praštanju… Vjera je dar koji se dijeli. Božić je prilika da postaneš propovjednik Radosne vijesti. Ono što dadeš, to i očekuj od Boga i onih koji s tobom žive.

14. prosinca

Kakav je svijet u kojem živiš? Što sve zamjeraš onima na vlasti, svojima? Jesi li svjestan, svjesna, da svijet, društvo, crkvena zajednica, župa, moraju po tebi postati bolji. Lijepe nas pjesme u došašću oduševljavaju porukom, dragim i toplim ritmom koji miriše na slamu, djetinjstvo, mlijeko majčino. Božić će doći svima mir noseći. Neka među svima sve opet bude dobro, srušeni mostovi ljubavi iznova sagrađeni.

15. prosinca

Svjetlo, mir i radost ne vise kao kuglice na božićnom drvcu. Želim ti ovih dana mnogo svjetla u srcu. Okiti se dobrotom i vjerom. Neka vaša svijetlost svijetli pred ljudima da vide vaša dobra djela i da slave Oca na nebesima… Tako piše Sveto pismo. Držimo u mračnom vremenu bezboštva vjeru kao svijetiljku.

16. prosinca

Oslobodi se pritiska i prisile sebičnosti, briga koje ne donose mir, nego nesanicu. Potraži mir u molitvi, prijateljstvu i drugima budi prijatelj i pomoćnik. Nisu tvoje brige najveće, i drugi su u krizi. Pomozi i pomoći će ti se. Uz sve kućne poslove pjevaj, usput, lijepe i pjevne božićne pjesme. Radost iščekivanja Božića podijeli s drugim.

17. prosinca

Svi su narodi svijeta očekivali da im Bog bude blizu. Krist rođenjem postaje jedan od nas. I hodom i suzom i svakodnevnim životom. Gdje Bog stanuje? Gdje je nebo? Ako nije u tebi, nećeš ga doživjeti, ni naći. Bog stanuje jedino u dobroti čovjeka prema čovjeku, u praštanju, u pomirenju, u uzajamnom razumijevanju, u srdačnosti i blagosti.

18. prosinca

Ako se ovaj život zbog svih poteškoća, ratova, bolesti, neimaštine, može nazvati pustinjom, Bog je moja oaza. On me poziva da iziđem iz pustinje, daje mi nadu i odmor i riječ i vodu života. Ja trebam biti mali vodonoša u velikoj pustinji svijeta. Stvoren si za radost.

19. prosinca

Vrijeme došašće, vrijeme molitve, pospremanje duše, kako bi stari rekli. Nikad ne traži sreću i nebo u molitvi samo za sebe. Pomozi stvarati svijet u kojem ćemo se ne samo podnositi, nego istinski voljeti, svijet u kojem će biti mjesta za osmijeh, za cvijet, za srce, za komadić neba na zemlji.

20. prosinca

Vrijeme nije brza cesta između kolijevke i groba, nego prostor da se parkiraš na suncu. Izađi iz tame svoga zla. Bolji svijet ne pada s neba. Bolji svijet moraš izgrađivati sam svojom srdačnošću i spremnošću, pomoći onima kojima je potrebno i duhovno i materijalno. Možeš li biti sretan ako je samo jedan čovjek uza te nesretan?

21. prosinca

Kako stvoriti bolji svijet? Postoji samo jedan dobar početak: poći od sebe! Oslobodi sebe, svoje bližnje, svu svoju okolicu iz grijeha, psovke, laži i sebičnosti. Okreni se ljubavi kakvu je Isus imao kad je k nama došao. Zamiješaj, kao kad kolače božićne praviš, u svaki dan malo sunca i jako mnogo ljubavi. Tada će sve ići kao podmazano. Neka motor tvojega srca bude uvijek topao. Ne zaboravi da postoji samo jedan ključ za paljenje, a to je ljubav. Kako napisa Isusov učenik Pavao: da sve imam, posjedujem, a ljubavi nemam, bio bih ništa… Imajmo puno ljubavi i prema Bogu i bližnjemu.

22. prosinca

Nama se Bog darovao. Pokušaj jednom biti posebno dobar, posebno drag i posebno srdačan. Tada ni drugima neće biti teško voljeti te. Pokušaj biti drugima na radost, neka vrsta dara, svagdanjega dara. Tada ćeš doživjeti divne stvari.

23. prosinca

Što mi to želim sebi i drugima za Božić? Kako ćeš biti sretan? Bit ćeš sretan ako budeš zadovoljan i zahvalan, ne budeš praznovjeran i osvetoljubiv, ako ne slušaš što govore zli ljudi o tebi i drugima, ako se ne budeš privezao uz zemlju, ako ti Bog ne bude samo servis za nevolje, ako možeš, unatoč svemu, sanjati nebo, ako možeš zaspati moleći zahvalnu molitvu, ako unatoč zaglušnoj buci života možeš čuti kako ptice pjevaju, ako još voliš svoju obitelji, Crkvu i Domovinu, cvijeće i drveće, zvijezde na nebu, i ako se još možeš svemu diviti, poput djeteta. Dao Bog da nam tako bude sretan i blagoslovljen Božić!

vlč. Slavko Vranjković

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.vjeraidjela.com/