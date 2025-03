Plašt sv. Josipa

Bazilika svete Anastazije u Rimu dom je mnogih relikvija iz prvih stoljeća Crkve, ali jedna od njih se posebno ističe. Riječ je o plaštu sv. Josipa, Isusovog poočima, čiji blagdan slavimo sutra. Smatra se da je plašt donio sv. Jeronim u 4. stoljeću, a osim njega donio je i relikviju vela Blažene Djevice Marije koja se također čuva u bazilici. Sveti Jeronim je u bazilici svete Anastazije, koja je jedna od najstarijih crkava u Rimu, propovijedao protiv hereze monofizitizma koja tvrdi da je Isusova osoba samo božanska, a ne potpuno božanska i potpuno ljudska.

Church Pop je naveo kako se uz plašt svetog Josipa veže legenda koja kaže da je Josipu nedostajalo drva za rad, ali nije imao novaca da ih nabavi. Djevica Marija mu je predložila da ponudi svoj vjenčani plašt, njezin dar, kao zalog prodavaču drva koji se zvao Jišmael. Jišmael je oklijevao, ali je na kraju prihvatio plašt. Uslijedila su čuda. Jišmael je izliječen od čira na oku, a u njegovu je domu nastupio fizički i duhovni sklad. Njegova mrzovoljna žena preko noći je postala ljubaznija.

Nadalje, kada je ogrtač stavljen na Jišmaelovu bolesnu kravu, također joj je postalo bolje. Zahvalan na svemu, Jišmael je odlučio zadržati plašt, oprostivši Josipov dug i osiguravši njemu i Mariji besplatnu drvenu građu zauvijek. Kasnije su Jišmael i njegova žena posjetili Svetu obitelj, te donijeli darove. Djevica Marija ih je blagoslovila rekavši da će Bog čuvati svakoga pod plaštem njezina muža, svetog Josipa. Plašt svetog Josipa spominje se i u brojnim molitvama ovom svecu, a jednom od njih možete posvetiti svoj dan:

Sveti Josipe, mužu Marijin, djevičanski oče Isusov i moj duhovni oče, posve ti se posvećujem. S ljubavlju primam tvoje očinstvo i zaklanjam se pod tvoj očinski plašt. Pomozi mi danas moliti i biti krepostan/na. Pouči me mudrosti svetaca, brani me od zamka neprijateljskih, budi uza me i odvedi me u Nebo da budem s Isusom i Marijom. Amen.

Izvor: Crkva na kamenu/Bitno.net