Pomoć za gradnju crkve u Tanzaniji

Don Velimir Tomić, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, 32 godine kao misionar djeluje u Tanzaniji, zemlji na istoku Afrike uz obalu Indijskoga oceana. Tamo je sada jedan od rijetkih preostalih misionara iz Europe. Djeluje u nadbiskupiji Arusha, u misiji Svetoga Križa u Kisongu gdje je do prije dvije godine s njim bio i don Bernard Marjanović. Sada mu u misiji povremeno pomaže domaći svećenik slaveći jednu Misu nedjeljom. Po svome dolasku u tu misiju don Velimir je zatekao stotinjak kršćana. Prije njega, na područje Miseki, koje je sada filijala Kisonga, dolazili su indijski svećenici. U misiji Kisongo osnovanoj prije pet godina, sada je 3500 vjernika. U Tanzaniji je prvih deset godina djelovao s don Nikolom Sarićem u Mdabulo. Tu je bio izložen pogibelji u pokušaju pljačke, te u napadu bombe iz mržnje prema katoličkoj vjeri. Nakon tih iskustava otišao je te samostalno 12 godina radio u biskupiji Mbulu. Tu je djelovao do završetka misije, jer je domaći biskup vidio da bi biskupija mogla preuzeti misiju, nakon sagrađene kuće za svećenika, velike ambulante, crkve i nekih pratećih objekata, pa i učvršćene zajednice. Odatle je uslijedio dolazak u biskupiju Arusha, u kojoj i danas djeluje.

“Biskupija Arusha je jedna od mlađih, iza nje je 50 godina postojanja. Značajna je za taj dio Tanzanije. U blizini je najviši vrh Afrike – Kilimanjaro, zatim Mount Meru. Kroz Arushu prolazi veliki broj turista, jer kroz nju vode putovi za nacionalne parkove. Ona je raznolika, ima nizinskih i brežuljkastih područja. Misija Kisongo je jedno veliko selo s 35.000 ljudi.”

Gospodin Slobodan Tomić pokrenuo je humanitarnu akciju za prikupljanje pomoći u završetku crkve u Arushi. "Imao sam sreću biti u misiji Kisongo 2012. godine i uvjeriti se u veličinu misionara Velimira Tomića i nesebičnu predanost kojom radi više od 30 godina. Vječna borba u oskudnim uvjetima i nevjerojatna duhovna dimenzija koju posjeduje dovela ga je do vrhunca stvaranja gdje mu je potrebna i vaša pomoć. Naime nova crkva u blizini Arushe je gotova ali je potrebno da se radovi završe da bi bila funkcionalna."

