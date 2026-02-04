15. rođendan Caritasove radionice Betlehem

ČAPLJINA – U Čapljini je danas svečano obilježena 15. obljetnica djelovanja Caritasove radionice za osobe s invaliditetom „Betlehem“, koja već desetljeće i pol s ljubavlju i predanošću skrbi za osobe s invaliditetom na području grada Čapljine. Proslava je započela svetom misom koju je predvodio Čapljinski župnik don Ilija Petković, a okupila je korisnike radionice, njihove obitelji, djelatnike te prijatelje i podupiratelje ovog vrijednog Caritasovog djela. Nakon misnog slavlja, druženje je nastavljeno u prostorijama radionice Betlehem, gdje je u ugodnom i toplom ozračju obilježen ovaj značajan jubilej.

Ovom prigodom izražena je iskrena zahvalnost dragom Bogu, ali i svim dobročiniteljima koji već godinama nesebično pomažu rad i djelovanje radionice. Posebna zahvala upućena je i svim bivšim korisnicima koji su nekada bili dio Betlehema, kao i svim djelatnicima koji su tijekom proteklih 15 godina svojim znanjem, vještinama i, prije svega, dobrom voljom dali dio sebe kako bi obogatili živote korisnika i pomogli im u stjecanju novih sposobnosti i vještina.

Radionica Betlehem kroz godine je postala mjesto prihvaćanja, rasta i zajedništva, a njezino djelovanje ostavilo je dubok trag u životima mnogih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. S nadom i vjerom, djelatnici i korisnici radionice Betlehem gledaju prema budućnosti, želeći i dalje nastaviti svoje poslanje te još dugi niz godina pružati podršku, pomoć i toplinu onima kojima je najpotrebnija.

