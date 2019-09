50. obljetnica svećeništva biskupa Ratka Perića

MOSTAR – U subotu, 14. rujna 2019., biskup Ratko Perić proslavio je svoj Zlatni misnički jubilej. Upriličena su dva čina proslave. Prvi dio: od 16.00 sati Svečana akademija s Pozdravnim govorima, s Izlaganjem biskupa Tome Vukšića o zajedničkom djelu Ljubav koja ne prestaje (2019.), tj. o osvrtima na knjigu biskupovu Nada koja ne postiđuje (2018.), i Zahvalnicom biskupa Ratka. Zbor sestara franjevaka pod ravnanjem s. Mire Majić otpjevao je tri skladbe: na početku, prije Zahvalnice i na kraju Akademije. Program je vodila Ana-Marija Dedić, glavna urednica radija Mostarska panorama.

Na početku sve je okupljene pozdravio generalni vikar naših biskupija don Željko Majić čestitavši biskupu Ratku Zlatni jubilej rekavši:

“Mi smo se večeras okupili da Bogu zahvalimo na jednom svećeničkom životu koji se kroz punih 50 godina srcem i umom, tijelom i duhom posvetio djelu za koje ga je Gospodin pozvao. S nama je svećenik i brat 50 godina, a od toga kao biskup i otac 27 godina. Sabor kaže da svećenik može ostvariti svoje poslanje ako ga rese krjeposti koje su u ljudskom društvu s pravom cijene. A te su: dobrota srca, iskrenost, karakternost i ustrajnost, uporno zalaganje za pravednost, uljudnost i druge koje preporučuje apostol Pavao kada u poslanici Filipljanima kaže: ‘Sve što je istinito, časno, pravo, nevino, ljubazno, što je na dobru glasu i sve što je kreposno i hvalevrijedno, to neka budu vaše misli’ (Fil 4,8).

Svima vama koji ste u našem biskupu Ratku prepoznali ove vrline i večeras s njim došli Bogu zahvaliti na daru svećeništva iskreno vam i srdačna dobrodošlica.

Dopustite da sada poimence pozdravim neke od pristiglih poštovanih gostiju i one koji će nam se tijekom Akademije priključiti i nadasve se nadamo zajedno s nama sv. Misu slaviti.

Predsjednik BK BiH i vrhbosanski nadbiskup i metropolita, uzoriti Vinko kard. Puljić, ako Bog da, stiže za sv. Misu i zajedno s njime uzoriti kardinal Stanislaw Dziwisz, krakovski nadbiskup emeritus i dugogodišnji vjerni pratitelj i osobni tajnik sv. Ivana Pavla II., pape. Stoga ih obojicu radosno očekujemo i već sada pozdravljamo.

Zajedno s njima pozdravljam i ostale članove BK BiH: msgr. Tomu Vukšića, vojnog ordinarija i potpredsjednika BK BiH te msgr. Franju Komaricu, biskupa banjalučkoga.

S nama je msgr. Luigi Pezzuto, apostolski nuncij u BiH kojega isto tako radosno pozdravljamo. Msgr. Pezzuto prenijet će nam čestitarski autograf pape Franje i uputiti pozdravnu riječ te mu već sada na tomu zahvaljujemo. S njime je u pratnji msgr. Henryk Jagodzinski, savjetnik u nuncijaturi u Sarajevu kojemu zahvaljujemo na svjedočanstvu o bl. Alojziju Stepincu i koje smo objavili u knjizi Ljubav koja ne prestaje.

Pozdrav pun poštovanje msgr. Henryku Hoseru, apostolskom vizitatoru za župu Međugorje.

S nama je večeras i lijep broj nadbiskupa i biskupa iz Hrvatske. Izražavamo im posebnu zahvalnost jer će trojica, nadamo se uskoro, stići s Euharistijskog slavlja na Udbini. No, ljubav prema ovoj mjesnoj Crkvi i njezinu Ordinariju dala im je snagu te su, Bogu hvala, dionici ovoga slavlja. Stoga pozdravljam uz ovdje već nazočne msgr. Marina Barišića, splitsko-makarskoga nadbiskupa i metropolitu; msgr. Đuru Hranića, đakovačko-osječkoga nadbiskupa i metropolitu i msgr. Želimira Puljića, zadarskoga nadbiskupa i predsjednika HBK te msgr. Dražena Kutlešu, biskupa u Istri i msgr. Petra Palića, biskupa hvarsko-bračko-viškoga i generalnog tajnika HBK koje, kako već rekoh, očekujemo da stignu s Udbine.

Pozdrav pun poštovanje mnogopošotvanom viceprovincijalu fra Iki Skoki i provincijalkama: s. Zdenki Kozini, franjevki iz Mostara;s. Julijani Djaković,milosrdnici iz Sarajeva; s. Dobroslavi Mlakić, sestri Presvetog Srca Isusova iz Rijeke, te svim dekanima, gvardijanima, braći svećenicima i redovnicima, kućnim poglavaricama i svim redovnicama, kao i svećeničkom i redovničkom pomlatku.

U ime Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu s nama su ovdje isusovci: prodekan prof. Ivan Šestak, a Kolegij Družbe Isusove, u svojstvu izaslanika rektora, predstavlja prof. Marijan Steiner. Sarajevsku bogosloviju i fakultet zastupa naš svećenik prof. don Milenko Krešić, duhovnik bogoslova, a iz Zadra sa skupinom sjemeništaraca stigao je don Roland Jelić. Sve ih sa zahvalnošću pozdravljamo.

S nama su večeras i nositelji zakonodavne i izvršne vlasti na svim razinama ove države. Stoga s poštovanjem pozdravljamo gosp. Dragana Čovića, zamjenika predsjedatelja Doma naroda PS BiH i predsjednika Hrvatskoga narodnoga sabora kao i sve prisutne članove predsjedništva HNS-a, te ministre i zastupnike u parlamentima i BiH i Federacije BiH.

Predsjednike vlada i skupština županija s područja hercegovačkih biskupija i sve županijske ministre i zastupnike.

Gradonačelnike, načelnike, predsjednike i članove općinskih vijeća i poglavarstava na čelu s gosp. Ljubom Bešlićem, domaćim gradonačelnikom.

Pozdrav pun poštovanja gosp. dr. Marku Babiću, generalnom Konzulu RH u Mostaru i euro parlamentasrki gospđici Željani Zovko.

Pozdrav akademskoj zajednici, kulturnim djelatnicima. zdravstvenim radnicima, Biskupovoj rodbini i prijateljima i svima vama, dragi gosti i prijatelji, sudionici ove svečane akademije.

Kako ćemo se u ovoj svečanoj akademiji osvrnuti na knjigu Ljubav koja ne prestaje, već sada izričem zahvalnost svim auktorima koji su dali svoje priloge u osvjetljivanju svetačkoga lika i djela bl. Alojzija, biskupa i mučenika; predstavljaču msgr. Tomi Vukšiću, don Boži Goluži glavnom uredniku Crkve na kamenu zajedno sa suradnicama Draganom Zovko i Martinom Arapović koji su knjigu uredili i za tisak priredili, s. Slavici Barbarić, kandidatici Jeleni i dvjema Marijama postulantkinjama, za popis imena i djelatnicima tiskare Suton na čelu s vlasnikom gosp. Antom Sutonom za tisak. Iskrena hvala i svim medijima koji su u ovoj prigodi ustupili dio svoga prostora kako bi iz ove dvorane, ali nadasve iz Crkve prenijeli dio sadržaja svojim pratiteljima.

Iskrena hvala zboru sestara franjevaka Krista Kralja naše provincije za glazbeni prinos, te gđici. Ani Mariji Dedić za moderiranje programom, kao i pastoralnom osoblju ove katedralne župe na čelu sa župnikom don Lukom Pavlovićem za sav doprinos kako ovdje u dvorani tako i domalo u liturgijskom slavlju.

Vama, preuzvišeni biskupe Ratko, u ime svih svećenika, redovništva i vjerništva Crkve hercegovačke čestitam 50. obljetnicu svećeništva. Zahvalni smo na svakom danu vašega nesebična služenja ovoj mjesnoj Crkvi u koju ste se životno ugradili i u koju ste utisnuli vlastiti biljeg.

Mi svećenici, redovnici, redovnice i vjernici danas na ovaj svečani dan – blagdan Uzvišenja sv. Križa, kada obljetnički slavimo dan posvete Gospine katedrale i Vašega biskupskog ređenja, dok Trojednom Bogu zahvaljujemo za Vaše blagoslovljeno služenje ovoj Crkvi, upućujemo i molitvu da Vas po zagovoru Blažene Djevice Marije i Svih Svetih, u Vašim svećeničkim i biskupskim molitvama i potrebama usliši, da na Vas i na Vašu službu izlije obilje svoga blagoslova očitovana u dobru zdravlju i pronicljivosti duha kako biste i dalje do Božje volje i Papine odluke, crkveno i hrabro vodili vjernike, a u svećenicima i redovnicima imali izvrsne suradnike u djelu spasenja duša i proslavi Boga na ovim našim prostorima.

Sretno Vam i čestito bilo!

U drugom dijelu svečana sv. Misa u katedrali Marije Majke Crkve u 18.00 sati, koju je predvodio biskup slavljenik u koncelebraciji s biskupima i svećenicima, a sudjelovalo je veliko mnoštvo vjernika. Propovijedao je banjolučki biskup Franjo Komarica. Pjevao je katedralni zbor Marija pod ravnanjem don Nike Luburića uz orguljsku pratnju s. Matee Krešić.

