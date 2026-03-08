Biskup Palić: Nikada u povijesti nismo bili tako povezani, a nikada nismo bili tako usamljeni

MEĐUGORJE – U Međugorju je u četvrtak 5. ožujka 2026. počela IT konferencija koja se održava treći put i završava u nedjelju 8. ožujka. Ovu konferenciju organizira Informativni centar Mir Međugorje, a zamišljena je kao platforma za ljude iz IT i tehnološkog sektora s ciljem promicanja etičke primjene tehnologije, izvijestila je Radiopostaja Mir Međugorje.

Uz molitvu, druženje, umrežavanje, razmjenu iskustava, interaktivne radionice, predavanja o umjetnoj inteligenciji i njezinom etičnom korištenju, panel diskusije, molitvu na Podbrdu, molitvu križnog puta… vrhunac svake večeri ove konferencija bila je sveta misa u crkvi sv. Jakova u Međugorju.

Trećeg dana ove konferencije u subotu 7. ožujka svetu misu predslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije mons. Petar Palić, koji je u svojoj homiliji govorio o misnim čitanjima koja govore o žeđi – Izraelci u pustinji žeđaju za vodom i gunđaju protiv Mojsija, a žena Samarijanka o kojoj smo slušali u Evanđelju dolazi na zdenac usred dana i žeđa za nečim što i ona sama ne zna imenovati, pa je naglasio kako ”i mi danas, svatko na svoj način, dolazimo ovdje s nekom žeđi”.

”Možda je to žeđ za smislom. Možda je to žeđ za mirom. Možda je žeđ za Bogom kojega tražimo, ali ga uvijek ne prepoznajemo”, kazao je biskup Palić pa objašnjavao susret Isusa i Samarijanke objašnjavajući kako Isus govori o vodi koja u čovjeku postaje izvor koji teče u život vječni pa je citirao i svetog Augustina, koji ej izrekao jednu od najpoznatijih rečenica kršćanske duhovnosti: ”Nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi.”

”Mi živimo u digitalnom dobu i hvala Bogu da živimo u takvom dobu, omogućava nam puno stvari. I među vama ovdje su ljudi koji svakodnevno rade s tom tehnologijom, s podacima, s mrežama koje povezuju milijune ljudi.

I upravo vi, dragi stručnjaci, znate bolje od ikoga da nikada u povijesti čovječanstva nismo bili tako povezani, a nikada nismo bili tako usamljeni. I nikada nismo imali pristup tolikom mnoštvu informacija i nikada nismo više izgubljeni u potrazi za smislom.

I nikada nismo imali toliko zdenaca, a nikada nismo bili više žedni. Tehnologija je dar, ali ona ne može ugasiti onu žeđu o kojoj govori Isus. I žena Samarijanka dolazi na zdenac sama, ali odlazi sa zdenca u grad i govori svima. Nešto se u njoj promijenilo, nešto se dogodilo. Nije ona samo primila informacije i znanje o Isusu, ona je primila susret s Isusom, a susret mijenja”, kazao je biskup Palić pa se osvrnuo i na poslanicu svetog Pavla Rimljanima u kojoj piše: ”Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!” pa kazao kako je to nova stvarnost, nova sposobnost ljubiti, nova sposobnost trpjeti, ali s nadom.

Na kraju je kazao kako vjeruje da svi, osobito oni iz daleka, koji su došli u Međugorje, znaju zašto su došli.

”I možda niste uvijek znali kao ova žena Samarijanka kako to imenovati, kako to izreći, ali vaše srce je znalo, jer ono je žeđalo i žeđa. I zato molimo, Gospodina, da ova euharistija bude naš Jakovljev zdenac. Da Krist koji sjedi uz taj zdenac i umoran, i prisutan, i strpljiv, da nas on danas susretne tamo gdje jesmo i u onim okolnostima našega života koje živimo.

I molim, Gospodina, da se svi s ovoga mjesta vratimo kao ona žena s nečim što moramo podijeliti s drugima. I to ne argumentom, ne nekim dokazom, nego svjedočanstvom, kao što je to i Samarijanka učinila svojim susjedima i svojim sunarodnjacima”, kazao je biskup Palić, a cijelu njegovu propovijed poslušajte u audiozapisu.

Na početku svete mise biskupa Palića i sve sudionike IT konferencije pozdravio je međugorski župnik fra Zvonimir Pavičić. Podsjetimo, u petak, drugog dana IT konferenciju, svetu misu predslavio je fra Danko Perutina.

Svetu misu u četvrtak, prvog dana IT konferencije, u crkvi sv. Jakova u Međugorju predslavio je apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, a predstavljena je i poštanska marka s motivom ove konferencije u izdanje Hrvatske pošte Mostar.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA