Biskup Palić blagoslovio posebne jaslice

MOSTAR – Mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski blagoslovio je 11. prosinca u Mostaru ispred Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače božićne jaslice. Božićne jaslice plod su radionica koje je u suradnji s Udrugom za Down sindrom Mostar vodio akademski kipar Dalibor Nikolić, voditelj galerije Kraljice Katarine.

Biskupa je dočekao ravnatelj Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače Danijel Vidović, te je nakon gostovanja u programu radija Mostarska panorama posjetio galerijske prostore, gdje se susreo s predsjednikom udruge za Down sindrom Mostar Igorom Ledićem i djecom koja su sudjelovala na radionici.

Nakon što se upoznao s radom udruge, biskup Palić blagoslovio je božićne jaslice na trgu.

Naime, na Rondou su tjedan prije blagoslova postavljene posebne jaslice, koje se uvelike razlikuju od prošlogodišnjih u Mostaru, ali i od onih u drugim gradovima, jer su ih radili štićenici Udruge za Down sindrom iz Mostara. Vrijedni polaznici likovnih radionica sami su lijepili i rezali likove Marije, Josipa, malenog Isusa, pastira, kraljeva i životinja. Udruga za Down sindrom Mostar također organizira događaj U susret Božiću – kulturnu manifestaciju s kojom žele pokazati da djeca i mladi s Down sindromom mogu obogatiti kulturni sadržaj u Gradu na Neretvi. Uz izradu jaslica, organiziraju i izložbu radova s likovne radionice, kao i humanitarnu izložbu djela nastalih na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru u Širokom Brijegu.

Izložba će imat prodajni karakter, a sredstva prikupljena tijekom njezina trajanja bit će usmjerena na nastavak terapija rane intervencije, logopedskih i edukacijsko-rehabilitacijskih terapija za djecu i mlade s Down sindromom koje ova udruga uspijeva organizirati u kontinuitetu već četiri godine.