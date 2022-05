Biskupi, provincijal, generalni vikari i dekani slavili Euharistiju u okviru IX. Međudekanskoga susreta u BiH

TRAVNIK (KTA) – Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, franjevački provincijal i delegat provincijala, generalni vikari, članovi Vijeća za kler BK BiH i 25 dekana iz cijele Bosne i Hercegovine, u četvrtak 19. svibnja 2022. slavili su Svetu misu u sjemenišnoj crkvi sv. Alojzija Gonzage u Travniku u okviru IX. Međudekanskog susreta u BiH održanog u prostorijama Nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku.

Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, u zajedništvu s nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim u miru kardinalom Vinkom Puljićem, biskupom banjolučkim mons. Franjom Komaricom, biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim mons. Petrom Palićem, pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom te uz koncelebraciju više od 37 svećenika među kojima su bili: provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, generalni vikari iz Sarajeva i Mostara, delegat provincijala Hercegovačke franjevačke provincije i 25 od ukupno 28 dekana iz cijele BiH te sjemenišni odgojitelji i nekoliko svećenika iz susjednih župa.

Rektor sjemeništa i ravnatelj Katoličkog školskog centra, koji također nosi ime Petra Barbarića, preč. Željko Marić pozdravio je nadbiskupa Vukšića, njegova prethodnika kardinala Puljića „obnovitelja sjemeništa i gimnazije u Travniku“, biskupe Komaricu i Semrena te na osobit biskupa Palića „koji je prvi put u sjemenišnoj crkvi koja čuva svetost divnog lika hercegovačke Crkve Petra Barbarića“. Pozdravio je i sve okupljene misnike i sve koji su se „duhovno sprijateljili s časnim slugom Božjim Petrom Barbarićem u 148. godini od njegova rođenja“ i koji svakog četvrtka na njegovom grobu nalaze utjehu za svagdanji život.

Uvodeći u Misno slavlje, nadbiskup Vukšić je pozdravio sve nazočne, a posebno „sve vjernike hodočasnike koji na osobit način časte uspomenu i način duhovnosti sluge Božjega Petra Barbarića“. „Započinjemo Misno slavlje moleći Božji blagoslov po zagovoru svih blaženika i svetaca i svih budućih blaženika i svetaca uključujući Petra Barbarića za blagoslov svakoga od nas, za blagoslov naših obitelji, župnih, biskupijskih i redovničkih zajednica i svih ljudi. Neka Bog blagoslovi i svakog čovjeka kako bi i ljudska društva mogla rasti i napredovati zajedno s nama, narodom Božjim, u dobroti i svetosti na putu prema vječnosti“, rekao je nadbiskup Vukšić.

Nakon što je žepački dekan preč. Predrag Stojčević navijestio misni evanđeoski odlomak, prigodnu propovijed uputio je biskup Palić. „Današnji odlomak iz Djela apostolskih daje nam uvid u raspravu i to, kako smo jučer čuli, nemalenu koja je odredila budućnost kršćanske zajednice. Odlučeno je, naime, ni manje ni više, nego hoće li mlado kršćanstvo postati židovska odcjepljena sekta? Ili ljudi diljem svijeta mogu prihvatiti Evanđelje bez ikakve zapreke osim vjere u Isusa Krista?

Odnosno: Je li potrebno da netko tko je našao vjeru u Isusa Krista poštuje zakone Tore, obrezanje i živi ‘košer’? Pitanje je bilo mora li se prvo postati Židov, prije nego se netko mogao krstiti i postati kršćanin…. Mladoj kršćanskoj zajednici su prijetile dvije opasnosti. Prva opasnost je bila katastrofa raskola zajednice… Druga opasnost bi bila jednako opasna: povratak u ropstvo zakonima i zapovijedima, što Isus nije želio. U tom trenutku Duh Sveti djeluje u srcima apostola i ljudi da shvate, razumiju i usvoje ono što je bitno, a odbace nebitno… Petar zaključuje: Svi vjerujemo u jednoga Gospodina Isusa Krista. Postoje različiti putevi do istog cilja. Evanđelje je za Židove i pogane. I Petar naglašava od koga dolazi ta spoznaja: od Duha Svetoga i nas“, kazao je biskup Petar.

„Sve je to povezano s onim što Isus očekuje od svojih učenika. To očekivanje sažeto je u jednoj rečenici: ‘Ostanite u mojoj ljubavi!'(Iv 15,9) I Isus dodaje: ‘To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.’ (Iv 15, 11) ‘Ostanite u ljubavi’: to je ono što kršćansko postojanje predstavlja. Nije taj ‘ostanak’ neka nepomična upornost i napor. Ostati zaljubljen nespojivo je s krutom nepokretnošću. U suštini, ljubav je kretanje, radoznalost za drugoga, zajednički put. Inače, nije drugačije ni s ljubavlju prema Bogu: to je zanimanje za Božje promjene u povijesti, pozornost za njegovu iznenađujuću sadašnjost, otvorenost za njegovu budućnost… Ostanite u ljubavi – ovo Isusovo očekivanje, jasno izraženo, danas također može imati oslobađajući učinak. Nije staromodno oduprijeti se i boriti se protiv prekida i razvoda. Vjernost, koju neki ismijavaju kao nešto staromodno, ponovno se smatra privlačnom među mladima. Velike nade polažu u pouzdane odnose. Mi stariji ne bismo im trebali uskratiti primjere toga načina života“, riječi su mons. Palića.

„Draga braćo biskupi, svećenici i redovnici! Okupljeni smo sa svih strana zemlje u kojoj živimo i vršimo svoje poslanje. Možda se u političkim, ekonomskim i drugim pogledima razlikujemo. I to je legitimno. Međutim, nikada se ne bismo smjeli razlikovati u želji da što vjernije nasljedujemo Krista i živimo svoje poslanje. Ne bismo se smjeli razlikovati u vjernom življenju ljubavi prema Crkvi i prema narodu kojemu smo poslani služiti… Nitko od nas nije vječan na ovoj zemlji i svatko ima svoj kraj. Mnoge stvari neće ostati. Ali Božja ljubav prema ovom svijetu će ostati. Ljubav s kojom je Isus prenosio Božju ljubav ostat će. I ostaje naša dužnost ostati u njegovoj ljubavi. Na tome što ostaje i traje utemeljen je naš život i Crkva. Ostanimo u Isusovoj i međusobnoj ljubavi“, poručio je biskup Petar.

Na kraju Svete mise sjemenišni odgojitelj vlč. Josip Dedić izmolio molitvu za što skorije proglašenje časnog sluge Božjega Petra Barbarića blaženim. Mnogi su prije i nakon Svete mise molili pokraj groba Petra Barbarića.

Liturgijsko pjevanje animirao je na orguljama vlč. Mario Oršolić.

Izvor: Crkva na kamenu/ KTA