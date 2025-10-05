Bjelopoljski župni folkloraši sa svojim župnikom posjetili Dom umirovljenika u Emausu

POTOCI – HKUD „Bijelo Polje“ – Mostar sa svojim župnikom don Rajkom Markovićem posjetili su Caritasov Dom umirovljenika u Emausu – Potoci, povodom Međunarodnog Dana starijih osoba, koji se obilježava 1. listopada, a Bjelopoljci su posjetu učinili u petak, 3. listopada u 11 sati. Jedna skupina folkloraša u narodnim nošnjama, jer je radni dan pa su ostali bili zauzeti, okupila se u petak u 11 sati u župnoj kući, održali sa župnikom kratki sastanak i probu i krenuli prema Domu udaljenom 100-ak metara od župne kuće, ponijeli svečarsku tortu i s pjesmom ušli u Dom.

U dnevnom boravku društvo su dočekali radosni i s osmjehom na licu, štićenici i osoblje Doma izrazivši im srdačnu dobrodošlicu. Društvo je ušlo u Dom s pjesmom: „Mi smo mladi iz Bijeloga Polja, mi pjevamo kad god nam je volja“, što su domaćini dočekali sa spontanim pljeskom, zatim su mladi nastavili: „Hvaljen Isus i sveta Marija, to je naša riječ najstarija“, „Na ovome svečanome skupu, pozdravljamo cijelu ovu grupu“, „Drago nam je što smo danas s vama, prim’te pozdrav od Bjelopoljčana“, „Zapjevajmo pjevat je milina, pjevala je i naša starina“. Svi su ovi pozdravni bećarci prihvaćeni s oduševljenjem i pljeskom. Zatim su folkloraši uhvatili kolo s poznatim starim pjesmama. Poslije kola išlo je pleteno kolo i trusa, čitav program praćen je s velikim interesom i lijepim komentarima, a i domaćini su se prisjetili mladenačkih dana, pa se zaiskrila i pokoja radosnica suza u oku, što je posve razumljivo, jer su ove pjesme i kola iz njihova vremena.

Poslije je slijedilo međusobno pitanje, upoznavanje, fotografiranje i zajedničko druženje, uz ugodan razgovor te čašicu pića i grickalice. Nakon lijepo provedenih ovih nekoliko trenutaka u prijateljskom ozračju u Domu, štićenici su se uputili na svoj ručak, a folkloraši u župnu kuću na kratko druženje, pozitivne komentare, pa poslijepodnevna smjena u školu, studenti na Fakultet, a ostali svojim kućama, svi obogaćeni lijepim uspomenama i nezaboravnim druženjem sa starijim osobama, od kojih se uvijek ima šta dobro i životno naučiti.

