Blažena ti što povjerova

ČERIN – Sveta krizma u Čerinskoj župi u Broćanskom dekanatu u subotu, 9. lipnja 2018., na spomendan Bezgrješnoga Srca Marijina. Dvadeset krizmanika devetoga razreda procesijski ulazi u crkvu, a s kora glazbom i pjesmom zaziva se Duh Sveti da nas s neba svojom milošću posjeti. Župnik fra Tihomir Bazina i njegov pomoćnik fra Hrvoje Miletić uposlili su svih devet krizmanica i jedanaest krizmanika u pojdinom nastupu za vrijeme sv. Mise koju predvodi biskup Ratko. Dvoje krizmanika u početku izražava pozdrav, petero ih ima recitaciju Duhu Svetomu, troje čita i pjeva, sedmero izgovara molitve vjernika, troje prinosi darove. Izraze srdačne dobrodošlice upućuje i župnik. Kapelan prati ceremonije krizmanika u svemu što čine. Misni je obrazac Bezgrješnoga Srca Marijina. Gradinski župnik don Đuro Bender, dekan, navješćuje Evanđelje o susretu Elizabete, Ivanove majke, i Marije, “Majke Gospodina moga”, kako stara nerotkinja pa čudesna rotkinja naziva Gospu Majkom Božjom. Ujedno je pohvaljuje što je odmah povjerovala da će se ispuniti što joj je rečeno od Gospodina!

U propovijedi biskup govori o Gospi kao hramu Duha Svetoga.

Jučer su katolici proslavili svetkovinu Presvetoga Srca Isusova – pogledajte, krizmanici, prekrasan prozorski vitraj Božanskoga Srca na desnoj strani od ulaza u crkvu u pokrajnjoj lađi! Danas katolici slave spomendan Bezgrješnoga Srca Marijina – pogledajte, krizmanici, divan prozorski vitraj Prečistoga Srca Marijina na lijevoj strani od ulaza u ovu crkvu u drugoj lađi! U Isusovu Srcu počiva sva punina Božanstva, a Gospino je srce najčistije srce u svemu rodu ljudskomu.

Sveti Luka navodi dva puta Gospino srce. Prvi put, nakon svega što se dogodilo oko Isusova rođenja: “Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu” (Lk 2,19). Drugi put nakon susreta u Hramu, kada je Isusu bilo 12 godina i kada su ga, “izgubljena”, našli: “Majka njegova brižno čuvaše sve ove uspomene u svom srcu” (Lk 2,51). Svaka je majka zapamtila ponešto od svakoga svoga djeteta iz njegova djetinjstva. Tako i Gospa koju je posjetio Luka evanđelist i od nje čuo ono što je Marija upamtila i htjela ispričati svetomu evanđelistu. Evanđelisti navode svega pet-šest mjesta gdje se Gospa izravno pojavila, nešto pitala ili odgovarala:

– U svome Nazaretu pita anđela Gabriela: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?” (Lk 1,34). A kada joj anđeo protumači, onda ona pristaje i kaže:

– “Neka mi bude po riječi tvojoj” (Lk 1,38). Savršena izvršiteljica volje Božje, koliko god to njoj bilo tvrdo u životu.

– Veličajna zahvalna pjesma slična molitvi starozavjetne Samuelove majke Ane, od desetak redaka (Lk 2,46-56).

– Kada je Isusu bilo 12 godina, u Hramu: “Sinko, zašto si nam to učinio? Otac tvoj i ja žalosni smo te tražili” (Lk 2,48). Isus joj odgovara da mora biti “u kući Oca svojega”.

– I u početku Isusova javnoga djelovanja, u Kani Galilejskoj na svadbi: “Nemaju vina” (Iv 2,3). A odmah nakon toga

– slugama kaže u odnosu na Isusa: “Što god vam rekne, učinite” (Iv 2,5).

Krizmanici, vi danas primate sedam darova Duha Svetoga, koje je i Gospa primila i s njima životno surađivala. Neka vam ona, kao duhovna majka, pomogne da te darove kršćanski i suradnički proživljavate svega života svoga.

Zahvalu na svršetku svete Mise u ime krizmaničkih roditelja izrazili su Vitomir i Marija Mandić, roditelji osmero djece. Biskup je 2012. krstio osmoga Luku, a danas je krizmao 15-godišnjega Mihaela. Vitomir je zahvalio s plodovima polja, a Maria, Slovakinja, svojim govorom koji ovdje prenosimo uz manje kraćenje:

“Preuzvišeni oče biskupe Ratko!

U ime svih nas roditelja, želimo Vam zahvaliti na Vašem današnjem dolasku u našu župu Čerin da podijelite našoj djeci sakrament potvrde. Mi smo našu djecu prije 15-ak godina donijeli u ovu crkvu sv. Stjepana Prvomučenika sa željom da postanu dio naše Katoličke Crkve. Danas ste Vi, oče biskupe, označujući ih znakom križa s posvećenim uljem, potvrdili da su postali odrasli i ravnopravni njezini članovi. Primili su po sakramentu potvrde darove Duha Svetoga i vjerujemo da će uroditi brojnim plodovima. […] Mi smo roditelji često u strahu i pitamo se odgajamo li ispravno svoju djecu! I sami znamo pogriješiti u vlastitom životnom hodu. Možda smo i nedovoljno svjesni izazova suvremenoga društva! Kada postanemo roditelji, ne daje nam se priručnik kako ispravno odgajati djecu, nego se moramo sami snalaziti i osluškivati poticaje Duha, te biti svjesni da je svako dijete neponovljiv Božji original. Trudimo se, radimo, molimo, govorimo, blagoslivljamo zajedno s našim fratrima, časnim sestrama, kumovima, učiteljima, odgojiteljima, rodbinom, prijateljima. No, svjesni smo da bez zagovora Isusove i naše Majke Marije, naših Anđela čuvara i Svih Svetih, nije moguće voditi našu djecu pravim putom, a da ih buka ovoga svijeta ne zagluši i ne zaslijepi lažno blještavilo. Molimo Vas, oče biskupe Ratko, sjetite se nas roditelja u svojim molitvama!

Papa Franjo nedavno je rekao da je važno da upamtimo, poput datuma rođendana, i datume svoga krštenja i krizme. Tako i mi, želimo da ovaj današnji datum, 9. lipnja, ostane našoj djeci urezan u sjećanje. Oni sada postaju odgovorni za svoje riječi i djela, te da po njima idu u život kao dobri svjedoci vjere i ljubavi koju ispovijedamo i za koju su mnogi mučenici krv prolili ugledajući se na našega Spasitelja Isusa Krista, svjesni da bez ljubavi i žrtve nema budućnosti za sve nas. Svijet govori da je Crkva staromodna! Svijet govori najveću laž, jer upravo to što on nudi jest staromodno! To nam je povijest pokazala nestankom cijelih naroda, kraljevstava, jer su oni upravo ugađali tijelu a ne Duhu, kako smo nedavno čitali u poslanici Galaćanima u drugom čitanju na svetkovinu Duha Svetoga.

Dragi krizmanici, iskoristite darove Duha Svetoga i služite se njihovim plodovima u svome životu, u sadašnjosti, budućnosti, budite dobri ljudi, hrabri kršćani i dajte sve od sebe u dobru zvanju koje u životu izaberete.

Molimo Vas, oče biskupe, na kraju, za Vaš očinski blagoslov: da naša djeca, mi roditelji, kumovi i cijela naša župna zajednica budemo dostojni svjedoci Onoga koji nas je pozvao u život, te da se jednoga dana svi radosni sretnemo u Kraljevstvu Božjem.

Oče biskupe, od srca Vam hvala!”

“Čedorodna obitelj” (vidi Crkvu na kamenu, 2/2012., str. 25), u Čerinu, 9. lipnja 2018. – majka Maria, otac Vitomir sa sinom krizmanikom Mihaelom u bijeloj haljini, i ostalim sinovima: Antunom, Marcelom, Ivanom-Zvonimirom, Tadejom i Lukom, te dvjema kćerima: Magdalenom i Martom.

