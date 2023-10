Bog je ljubav i samo ona ostaje

ČAPLJINA – Svetkovina sv. Franje svečano je proslavljena u srijedu, 4. listopada 2023., u istoimenoj župi u Čapljini. Župnik don Ilija Petković i župni vikar don Radoslav Zovko za župljane i druge vjernike organizirali su trodnevnu duhovnu pripravu uoči ove proslave. Svaku večer molila se krunica prije svete Mise a vjernici su imali prigodu za svetu ispovijed. Tri dana u ovoj duhovnoj trodnevnici svete Mise predvodili su don Mladen Šutalo, župnik iz Neuma, fra Valentin Vukoja, župni vikar na Širokom Brijegu i don Zvonimir Rezo, župni vikar iz župe Svetoga Ivana u Mostaru.

Osobito svečano bilo je na samu svetkovinu. Misno slavlje u 11 sati predslavio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije u suslavlju s oko 30 svećenika. Ministranti, čitači, pjevači dali su svoj doprinos ovom svečanom danu a vjernici, osobito djeca i mladi, ispunili su bogoslužni prostor i dvorište. Uistinu dostojanstveno i svečano.

Fra Jozo je između ostaloga u homiliji istaknuo kako se sv. Franjo u svome životu i djelovanju vodio ljubavlju, prema Kristu, Crkvi i bližnjemu. “Stoga vas danas molim neka vam jedino životno pravilo u životu, neka vam jedini princip svih vaših odnosa, neka vam jedini temelj osobni i obiteljski bude ljubav. Sve ostalo je promašaj. Sve vrijeme, svaki trenutak i svaki dan koji smo potrošili, a nije ljubav, izgubljeno je vrijeme. Kristu je to bila najvažnija zapovijed pa i nama mora biti. U njoj je sve sadržano, ona otvara vrata svima, ona sve prihvaća, ona razumije sve. Samo oni koji vas vole, oni vas i razumiju. Samo oni koji vas vole spremni su s vama koračati i u teškim i lijepim trenutcima. Najstrašnija riječ je kada Krist kaže: ‘Ako volite samo one koji vas vole, što ste dobili?’ Zato ovaj blagdan iznad svega neka bude povod da budemo jednostavni ljudi koji vole, koji će sve svoje vrijeme uložiti u ljubav jer ona je Krist. Sve su istine prolazne, a samo jedna ostaje. To je ona Ivanova – Bog je Ljubav.”

Na kraju misnog slavlja sve je prisutne pozdravio župnik don Ilija zahvalivši svima koji su na bilo koji način doprinijeli ovoj proslavi. Svima je čestitao svetkovinu sv. Franje i pozvao na druženje i okrjepu poslije svete Mise. Misnom slavlju nazočili su čapljinski paroh Igor Mastilović kao i predstavnici civilne vlasti predvođeni gradonačelnikom dr. Smiljanom Vidićem.

Izvor: Crkva na kamenu