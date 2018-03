Četvrta korizmena nedjelja u Hrasnu

HRASNO – Malo pomalo, korak po korak, nedjelju po nedjelju i, evo nas u Četvrtoj korizmenoj nedjelji – Sredoposna, 11. ožujka 2018., u Svetištu Kraljice mira u Hrasnu, na našem zajedničkom vjerničkom i pokorničkom hodu prema slavlju vazmenih blagdana. Stotine hodočasnika su stigle na ovaj pokornički susret.

Bogu hvala, nema kiše, malo vjetar puše ali ne će biti smetnja odvijanju predviđenog sadržaja hodočašća. Tu su hodočasnici iz župâ koje dolaze po “službenom rasporedu” Aladinići, Prenj i Trebinje (i ovaj put je župnik predstavnik i župe i župljana), pridružile su se i mostarske župe sa 70-ak hodočasnika (Cim-Ilići, Katedrala i Centar II.). Naravno, brojni su hodočasnici iz ove i okolnih župa kao i oni koji su došli pješice, a danas ih je bilo dosta, s neizostavnim don Vinkom i don Tomislavom.

Nekoliko minuta smo čekali Mostarce pa započeli pobožnost križnoga puta, kao i obično, pred Spomenikom. Pobožnu povorku predvodili su ministranti s križem i svijećama, a križni put don Mile Vidić, don Stipe Gale, don Mladen Šutalo i don Davor Berezovski dok je don Ivo Šutalo predvodio pjevanje, “Stala plačuć”, uz postaje. Pobožni hod od postaje do postaje doveo je do završne molitve pred kipom Kraljice mira, a kraj pokorničke povorke bio je kod treće ili četvrte postaje. Ipak, svi žele proći sav križni put, bez obzira gdje se nalazili dok se uz postaje moli, i uspeti se na Gradinu. Pjevanje Gospina plača pratilo je silazak s Gradine.

Dok je još trajao silazak s Gradine, svećenici su zauzimali mjesta i stavljali se na raspolaganje vjernicima za svetu ispovijed koja je trajala 40-ak minuta. Bilo je to vrijeme i za osobnu pobožnost, zavjete i pripravu za slavlje svete Mise. Ove nedjelje je na raspolaganju za svetu ispovijed bilo mnogo svećenika: don Mile Vidić (Prenj), don Stipe Gale (Aladinići), don Ivo Šutalo (Trebinje), don Ivan Perić (Cim-Ilići), don Mladen Šutalo (Centar II.), don Davor Berezovski (Katedrala), don Damjan Raguž (Rotimlja), don Gordan Božić (Domanovići), don Ivan Kordić (Čapljina), don Tomislav Ljuban (Čeljevo), don Vinko Raguž (Dračevo), don Anđelko Planinić (Hutovo), don Nedjeljko Krešić (Gradac), don Ante Čarapina (Neum) i don Antun Pavlović (Hrasno). Među prisutnima je, kao hodočasnik, bio i don Bariša Čarapina, nekadašnji župnik ove župe, sad u mirovini, kojega je bilo lijepo ovdje vidjeti.

Zvona su najavila slavlje svete Mise. Crkva je ispunjena vjernicima kao i kor, a oni koji nisu mogli ući unutra ostali su vani i pobožno sudjelovali u svetoj Misi. Predvoditelj svete Mise i propovjednik bio je don Ivan Perić, a u koncelebraciji su bili don Mile Vidić, don Stipe Gale, don Ivo Šutalo, don Mladen Šutalo, don Davor Berezovski i don Antun Pavlović. Ministranti, u pobožnosti križnoga puta i u svetoj Misi, bili su iz župe Prenj kao i pjevači koji su predvodili liturgijsko pjevanje. Svetopisamska čitanja i predvođenje molitve vjernika preuzeli su župljani župe Aladinići, a Evanđelje je navijestio don Ivo Šutalo.

Kao i obično, na kraju svete Mise, okupljenima se obratio župnik domaćin te svojim župljanima ponudio listić sa župnim oglasima pa, kako je i red, zahvalio dragom Bogu na svemu posebno na daru vremena koje nam je omogućilo ovo prekrasno zajedništvo u pobožnosti i sakramentima. Pozdravljajući sve, zahvalio je na lijepom vladanju i pobožnom sudjelovanju kao i svećenicima na brojnom odzivu biti na raspolaganju vjernicima za svetu Ispovijed. Zahvala i predvoditelju i propovjedniku don Ivanu Periću.

Sljedeća nedjelja je završna za Pokornička hodočašća ove korizme kad službeni raspored u Svetište dovodi župe Domanoviće, Ravno, Trebinju, Rotimlju i Stjepan Krst (valja ga, barem ovako spomenuti!). Vjerujem da će i mnogi drugi hodočasnici doći da zajedno zaključimo ovaj pokornički hod i pripravimo se za slavlje vazmenih blagdana u svojim župama.

Radosno čekajući naredni susret. Bog bio s vama!

Izvor: Crkva na kamenu/Hrasno.info