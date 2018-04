Čuvajte se i vukova i heretika!

MOSTAR – Četvrta vazmena nedjelja, Nedjelja Dobroga Pastira, prikladan je blagdan da sveta Potvrda bude u crkvi posvećenoj Kristu Dobrom Pastiru koja je na razmeđi župa Sv. Luke i Sv. Marka u sjevernom dijelu grada. Svetu Misu u 10 sati predvodio je biskup Ratko Perić pod kojom je sakrament svete Potvrde podijelio mladićima i djevojkama iz obje župe. U koncelebraciji uz biskupa sudjelovali su tajnik don Pero Miličević, salezijanac don Marinko Ivanković koji je rodom iz susjedne župe Goranci, te župnik don Ivan Perić. Na početku misnoga slavlja pozdrav i dobrodošlicu biskupu upućuje krizmanica Ana Prskalo i krizmanik David Mikulić u ime svih vršnjaka, poklonivši mu knjigu u koju su se potpisali svi krizmanici kojih je dvadeset i četvero (11 iz župe Cim i 13 iz župe Ilići). I biskup Ratko uzvraća uzdarjem knjiga. Župnik don Ivan također pozdravlja u ime župljana i jedne i druge župe. Župni zbor “Dobri Pastir” izvodi prigodne liturgijske pjesme. Biskup je uputio, u prvom redu krizmanicima a onda i svima prisutnima, prigodnu propovijed koju donosimo u cijelosti:

Danas je Nedjelja Dobroga Pastira, Svjetski dan molitve za svećenička i redovnička zvanja. Crkva nam daje sedam-osam redaka iz Ivanova Evanđelja o Dobrom Pastiru, iz usta samoga Dobroga Pastira.

Ja sam Pastir Dobri. Dobri Pastir daje život svoj za ovce (Iv 10,11). Traži se osloboditelj ljudskoga duha iz ropstva grijeha, a ne samo zemaljskoga tijela od raznih robovanja. Hoće se religiozni osloboditelj, otkupitelj u prvom redu duše, pa onda i tijela. Najveći čin koji Pastir može učiniti za svoje vjerne jest da, braneći i čuvajući njemu povjerene, dadne i svoj život za dobro svoga vjernoga stada. Otac je nebeski poslao Sina svoga na svijet da čovječanstvu daje Očeve darove, duhovne i tjelesne. Sin ih je obilno dijelio cijeloga svoga javnog života i na području tjelesnih djela milosrđa: ozdravljao bolesne, hranio gladne, uskrisivao mrtve, kao i na području duhovnih djela milosrđa: poučavao neuke, tješio žalosne, opraštao grijehe raskajanim grješnicima, od one bezimene žene u Lukinu Evanđelju do onoga bezimenog razbojnika na križu, također u Lukinu Evanđelju. I, osobito, onaj vrhunski dar: ostavio nam je sama sebe u Euharistiji. A Otac je i u njegovo ime poslao Duha Svetoga Crkvi i čovječanstvu. To je vjera naša!

Upravo to slanje Duha Svetoga Crkva slavi kao sakrament potvrde svojim vjernicima. Vi ste dana primatelji toga Duhova sakramenta. Prvo je sv. krštenje koje vam je podijeljeno a da niste bili ni svjesni, vjerom vaših roditelja i kumova. A danas je sv. krizma koja se prima kao vlastita svjesna i svojevoljna potvrda toga krštenja: odricanje od đavla i njegova zavodljiva sjaja te vjerovanje u Boga, Spasitelja i Otkupitelja. To je vjera naša!

Duh ti daje dar mudrosti da se zdravom pameću lako snađeš u teškim zapletajima života; one dvije djevojke u Poljskoj idu pokraj ceste i ova desna gurnu svom snagom kolegicu na cestu. U tom trenutku naletje autobus. Kako se pala djevojka izvukla ispod kotača, to je živo čudo. Kakva je ova djevojka koja je gurnula kolegicu? – Šašava, bez zrna mudrosti! Iz lude igre izgubiti živu glavu!

Duh razboritosti da svojom neoštećenom glavom izađeš iz mnoštva krivih putova i izbora koji ne vode u život, nego, ako si pozvan, da sutra budeš pastir dobri u ovome gradu i u ovoj Hercegovini. Lani smo jednoga zaredili iz ove župe, a više se i djevojaka javilo u samostan;

Duh ti daje dar znanja da u golemu neznanju ovoga svijeta nepogrješivo otkriješ onaj pravi način kojim se postiže vječno spasenje;

dar savjeta da svojim mozgom razabireš prave zvukove koji ti daju ispravan smjer, pa, ako si pozvan ili pozvana, izabereš duhovno zvanje na svoje dobro i dobro cijele crkvene zajednice;

dar jakosti da voljom i srcem ne dopustiš da te ljudske slabosti smlave i tako postaneš velika razvalina od droge, pijanstva i drugoga nemorala i prije nego si zakoračio ili zakoračila u život;

dar pobožnosti da se ti držiš Božjega zakona makar vidiš da ga svi u razredu ili u društvu gaze i mrze;

dar straha Božjega od bilo kakva grijeha koji odvodi od prave sreće i vodi u veliku životnu nesreću pa kako god taj grijeh bio privlačan i zavodljiv.

Pastir Dobri daje sve od sebe da nahrani i da očuva od neprijatelja svoje vjerne. Kada je došao neprijatelj, Krist nije uzmaknuo, ni pobjegao, nego je pokazao najveće svjedočanstvo svoje ljubavi: Nije žalio ni svoga života! On je položio svoj život za druge, za ovce svoje, i svojim je uskrsnućem obećao i dao najveću novost – život vječni – onima koji ga slijede i u nj vjeruju. To je vjera naša.

Najamnik – koji nije pastir i nije vlasnik ovaca – kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni, najamnik je i nije mu do ovaca (Iv 10,12-13). Gospodin upozorava na dvije velike pogibelji po njegovo vjerno stado. Jedna proizlazi iznutra, od najamništva, nevjerodostojnosti i krivih nauka, od heretika, od onih koji ne djeluju u ime Crkve, nego u svoje vlastito ime. Oni su sami sebe proglasili „pastirima“, a ni od koga nemaju nikakva dekreta, niti ikomu polažu ikakva računa jer im nitko nije ništa ni povjerio. Zajednicu truju iznutra. A druga napast dolazi izvana, od vukova i kradljivaca, koji razgone i uništavaju vjerničko stado, koji ostavljaju strvinu. Danas to mogu biti, ne agresivni komunisti, nego razni bezbožni portali koji osvajaju pozornost ljudi svakakvim vijestima, lažnima i polulažnima. Puno je opasnija ona prva napast u kojoj su se lažni pastiri prerušili u prave pastire, pa im nisu valjane ni ispovijedi, ni vjenčanja, ni krizme, a i sve što drugo obavljaju čine, pod suspenzijom, nezakonito i grješno, i zato griješe i oni koji ih u tome podržavaju. Čuvajte se i vanjskih vukova i unutarnjih heretika.

Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje (Iv 10,14), govori Gospodin.

Kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce (Iv 10,15).

Nitko nema veće ljubavi od ove: položiti vlastiti život za svoje prijatelje (Iv 15,13).

Isus je došao da ljudi imaju život, da ga imaju u izobilju. I kada je dao svoj život za druge, na Kalvariji, upravo je time ponudio novost života, ustavši od mrtvih i poručujući nam svima da ćemo i mi, vjernici i njegovi sljedbenici, jednoga dana, Sudnjega dana, Božjom voljom i snagom tjelesno uskrsnuti. Ali bit će razlika velika: pravednici će uskrsnuti na život vječni, a nepravednici na osudu vječnu. Na kojoj bi ti želio biti strani? Na pravoj! Izaberi dana pravu stranu! Da ti ne bude kasno.

Krist polaže svoj život od sebe, ali u savršenoj poslušnosti Ocu svomu. Srž kršćanstva jest Otac ljubavi, a srž ljubavi jest u poslušnosti Očevoj volji i rasporedbi. Krist je savršen poslušnik. Zato ima pastirstvo nad svima. On postavlja i vidljivu glavu cijeloj Crkvi svojoj: Petra i Petrove nasljednike, Rimske biskupe.

Zaključak. Isus je došao na ovaj svijet da ljudi imaju život, da ga imaju u izobilju za svu vječnost. On je taj život ponudio putem vlastite žrtve na križu, kojom je pokazao vrhunski izraz ljubavi za druge. Nakon što je dao život za sve po vlastitoj smrti i žrtvi i kada se činilo da je sve propalo, on je uskrsnuo od mrtvih i pokazao svima da je pravi život tek onaj nakon uskrsnuća, život koji daje Otac nebeski svojim vjernima. Isus je po svojoj naravi svećenik, povezivač neba zemlje, Boga i čovjeka. On to želi od svojih izabranih ljudi, apostola i njihovih nasljednika, i njihovih pomoćnika, da to i oni budu. Dobri pastiri daleko su od vlastite sebičnosti, a pravi su nositelji svakoga dobra za duhovnu i vječnu korist drugih, svega vjernoga stada.

Držite se Duha Božjega i njegovih sedam darova!

Biskup ih je prije blagoslova još jednom podsjetio: Kada se upisujete u neku školu, pa i vozačku, kamo li na fakultet, valja pohađati sate, polagati ispite, primiti svjedodžbu. Vi ste se danas upisali u Pečat Duha Svetoga, u sedam njegovih divnih Darova: Mudrost, Razum, Znanje, Savjet… Pohađajte te darove kroz život, zazivajte Duhovu svjetlost u svoj rad, položite te milosne i svjetlosne darove odličnim uspjehom i zadobijte vječnu nagradu!

Na kraju svete Mise župnik don Ivan uputio je zahvalu biskupu na dolasku i upućenoj pastirskoj riječi, te čestitku krizmanicima, njihovim kumovima i obiteljima.

Izvor: Crkva na kamenu/kristadobrogpastira.com