Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Viru, općina Posušje

U subotu, 4. kolovoza 2018. s početkom u 19 sati, slavljena je sveta Misa u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja na virskom groblju Stipića Dubrava u kapelici Kristova Uskrsnuća i pokraj spomenika u čast žrtvama ratova iz župe sv. Jure u Viru. Misno slavlje za poginule i nestale hrvatske vojnike predvodio je, održavši i prigodnu propovijed, vinjanski župnik don Joko Blažević, a u koncelebraciji su sudjelovali svećenik rodom iz Vira i hrvatski dušobrižnik za Hrvate sa sjedištem u Balingen don Božo Polić i mjesni župnik don Ilija Drmić, koji je na kraju pozdravio sve prisutne vjernike, hrvatske vojnike i časnike, kao i uvažene goste, Višnju Starešinu, Davora Ivu Stiera i ostale zahvalivši svima na onome što su pripremili u povodu ove manifestacije u Viru.

Nakon svete Mise u sklopu manifestacije Domovini vjerni – u vjeri postojani u velikoj dvorani školskog centra Franice Dall’era u Viru uslijedilo je predstavljanje knjige s naslovom Hrvati pod KOSovim krilom, Završni račun Haaškog suda autorice Višnje Starešina. Poslije pozdrava u ime Mjesne zajednice Vir organizatora ove Večeri kulture Slobodana Milasa i nekoliko izvedenih točaka HKUD Vrisak iz Vira, uslijedio je govor o knjizi zastupnika u Hrvatskom saboru Davora Ive Stiera.

Višnja Starešina je u svojoj knjizi prikazala Haaški sud kao arenu za djelovanje obavještajnih službi koje su vodile rat nakon rata. “Obavještajne službe započinju rat, vode ga i završavaju. Nažalost, niti u jednom dijelu rada i istraživanja nisam naišla ni u tragovima da je barem jedna služba radila u korist hrvatske države“, kazala je Starešina. Govoreći koje područje je najviše bilo pod krilom KOS-a, rekla je da je svako vitalno područje premreženo njihovim radom.

Riječ je o knjizi, koja, prema riječima Stiera, daje posljednji račun Haaškog suda za hrvatski narod u Republici Hrvatskoj, te Bosni i Hercegovini. “Taj račun pokazuje kako je Haaški sud propustio osuditi i procesuirati najodgovornije za agresiju na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, prije svega vrh poznate kontraobavještajne službe ‘JNA, znane kao KOS’,“ rekao je Stier. Dodao je da je knjiga referentna za sve one koji žele znati kako je funkcionirao Haaški sud, ali i kako su nažalost neke strukture iz bivše države i danas vrlo aktivne. “Ono što se meni sviđa u knjizi jest to da se ne ide optuživački i da se ne traži osveta, ne traže se neki sukobi unutra hrvatskog narodnog korpusa, nego se postavlja dijagnoza, ali se i daju putokazi kako dalje. Puno toga se može i mora danas činiti ako želimo graditi temelje one politike što ih je postavio dr. Franjo Tuđman“, ustvrdio je Stier.

Sutradan, u nedjelju 5. kolovoza, slavljena je u 11 sati sveta Misa u susjednoj župi Zagorje u povodu zaštitnice te župe Gospe od Zdravlja, koju je predvodio vikar župe Posušje fra Ivan Penavić, a u koncelebraciji su bili uza zagorskoga župnika don Antu Ivančića Bikića i don Ilija iz Vira, te don Joko iz Vinjana, a zajedništvu za vrijeme objeda u dvorištu, što je pripremljen za sve prisutne vjernike i svećenike, pridružio se nakon proslavljenih nedjeljnih Misa i don Slaven Ćorić iz Sutine.

Istoga dana u 14 sati u Viru kod spomenika žrtvama ratova na groblju nastavljeno je obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti polaganjem vijenaca uz kratku molitvu svih političkih i vojnih struktura s područja općine Posušje pod vodstvom predsjednika Općinskog vijeća Ivana Lončara i općinskoga načelnika Branka Bage, te predstavnika Mjesne zajednice Vir. Potom je uslijedilo otvaranje kulturno-zabavnoga programa uza sudjelovanje članova spomenutoga HKUD-a Vrisak. U stankama toga programa protkana igrom, plesom i pjesmama uz narodne instrumente, među kojima su i gusle, odvijala se i Virska korida.

Program ove proslave svečano je otvorio načelnik općine Posušje Branko Bago. U svom govoru istaknuo je važnu ulogu Hrvatskog vijeća obrane (HVO) u svim ratnim događanjima tijekom Domovinskoga rata (1991.-1995.). Podsjetio je na akcije koje su uspješno izvedene uza sudjelovanje HVO-a, kao što su Cincar 94, Zima 94, Skok 1, Skok 2 i Ljeto 95. Upravo te akcije stvorile su temelj bez kojeg ne bi bilo moguće planirati i provesti vojnoredarstvenu operaciju Oluja koja je konačno dovela do pobjede i slobodne države Hrvatske. Pobjedi u Domovinskom ratu HVO nije doprinio samo ovim akcijama, već i izravnim sudjelovanjem u samoj Oluji. “Bez HVO-a nije bilo moguće izboriti slobodu hrvatskom narodu, obraniti i stvoriti samostalnu BiH i neovisnu Republiku Hrvatsku“, rekao je Bago.

Ocjena uloge snaga Hrvatske Republike Herceg Bosne od samog zapovjednika ZP Split, generala-bojnika Ante Gotovine vjerojatno je najadekvatnija za vrednovanje njihovog doprinosa: “Istočno od Bosanskog Grahova, duž crte bojišta nalazile su se ostale djelatno podređene snage 1., 2. i 3. gardijske brigade HVO-a, Specijalne postrojbe MUP-a HR Herceg Bosne i ostale domobranske postrojbe koje su također uspješno u djelatnoj obrani obavile svoj dio zadaće i ni jednog trenutka nisu dovele u pitanje stabilnost dostignute crte u prethodnoj operaciji Ljeto 95“.

Izvor: Crkva na kamenu