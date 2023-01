Dvije slike zasjale za Božić u crkvi sv. Franje u Rašeljkama

RAŠELJKE – Već je protekla godina dana otkako je otpočeo akademski slikar Ante Braovac iz Stipanića kod Tomislavgrada restauraciju vrijedne slike Srca Isusova na platnu koja datira s početka izgradnje župne crkve u Rašeljkama 1934./1935. god. nepoznatoga slikara. Poslije te obnove slike uslijedilo je slikanje druge slike Srca Marijina prema toj obnovljenoj slici, i to u istom spektru boja i istoj tehnici. Obje slike postavljene su na pročelje iznad oltarišta unutar župne crkve sv. Franje Asiškoga u Rašeljkama.

Ispričao nam je sadašnji župnik Rašeljaka don Ilija Drmić kako je ova župna zajednica častila i slavila oba ta presveta Srca – Isusovo i njegove svete Majke, a i danas to čini s istim žarom kao i u prijašnja vremena. Zacijelo će uslijediti i još veća pobožnost prema ovim Srcima kako bi vjernička srca bila po uzoru na ta sveta Srca, te da bi naša srca kucala skupa sa ovim Srcima.

I danas se u razgovoru sa starijim vjernicima može čuti kako su se vjenčali pred slikom Srca Isusova, te su sami sebi govorili da će ih to veliko Srce uvijek čuvati u bračnoj i obiteljskoj ljubavi i sveukupnom životnom djelovanju.

Ove dvije slike svojoj župnoj crkvi i crkvenoj zajednici darovao jePave Matić plativši umjetniku sve pristojbe. Župna zajednica mu je zahvalna, te će tako jedni za druge moliti da bismo postigli potpunu usklađenost kucanja svojih srdaca sa Majke i Sina Spasitelja.

Umjetnik Braovac je diplomirao na akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 2015. god., otada živi i stvara u Tomislavgradu. Priznao je da mu je bila čast raditi na ovakvom zadatku, te da mu je restauracija slika najzahtjevniji i najzanimljiviji likovni proces. Ante je godinu dana nakon završetka Likovne akademije umjetnosti na Širokom Brijegu u sklopu duhovno-kulturne manifestacije Dani sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu 2. srpnja 2016. priredio svoju prvu samostalnu izložbu s preko 50 uradaka s naslovom “Izlazak iz ateljea“. Tako je i i Ilija Skočibušić iz Mesihovine, izišavši iz svoga ateljea, stigao preko Karmela sv. Ilije u Bušku blatu do Betlehema, gdje će ukrašavati svojim umjetničkim djelom hrvatsku kapelu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://tomislavcity.com/