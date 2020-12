Svake godine na Božićnoj danjoj Misi odjekuju isti odlomci Božje Riječi: “Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji navješćuje mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje…” (Iz 53,7). Noge onih, koji žure po gorama, sve su drugo, samo ne ljupke. One su prljave i prašnjave, jer su ljudi bili bosi ili u sandalama. Te su noge pune rana, s pokojim trnom, a ipak prorok Izaija govori o ljupkim nogama. Međutim, u središtu promišljanja jest glasonoša i poruka koju on nosi. A ta poruka hrabri srce, čini dušu radosnom i izaziva sjaj u očima. Poruka koju glasonoša nosi jest poruka mira, utjehe i spasenja. Nekoliko stoljeća kasnije bit će to poruka anđela pastirima: “Ne bojte se! Evo, javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj – Krist Gospodin! I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama” (Lk 2,10-12).

I ove ćemo godine taj prošli događaj na nov način navijestiti i o njemu slušati. Stajat ćemo pred jaslicama i promatrati novorođenče. Vjerojatno se negdje uopće ne će moći slaviti božićna polnoćka i ne će biti uobičajeno raspjevana. Različiti sadržaji po gradovima, kojima je ovaj blagdan bio zaogrnut i koji su odvlačili naš pogled od glavnoga sadržaja ovoga blagdana, izostat će. U poznatoj priči Carevo novo ruho jedino je dijete u svojoj iskrenosti i nevinosti imalo hrabrosti i reklo istinu: “Car je gol!”

Božić je gol! Pandemija je pomogla da Božićno otajstvo bude oslobođeno mnogih usputnih sadržaja, koji posljednjih godina svojim blještavilom zamračuju njegovu bit i odvlače pozornost od bitnoga. Ostaje nam zaustaviti se pred Riječju koja je Tijelom postala u Isusu iz Nazareta i vjerom ispovjediti da je to novorođeno dijete naš Spasitelj – Krist Gospodin.

Nisu ove godine samo uvjeti i okolnosti slavlja drukčiji. Ljudi, naša braća i sestre, trebali su proći i proživjeti toliko toga: brige, strahovi, možda čak i smrt rođaka ili prijatelja. Svi smo se našli ogoljeni. I upravo u toj ogoljenosti, bespomoćnosti, strahu odjekuje poruka anđela: Ne bojte se! Spasitelj vam se rodio!

Maleno Dijete u jaslama sa svojim djetinjim, nemoćnim pogledom naš je Bog i izvor je naše nove snage i radosti. Prepoznajmo i posvjedočimo bližnjima pravoga Boga u Božiću.

Svim ljudima dobre volje u radosti čestitam: Na dobro vam došao Božić, sveto porođenje Isusovo!

† Petar Palić, biskup

Izvor: Crkva na kamenu