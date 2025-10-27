Godišnji susret provincijske predstojnice s kućnim predstojnicama zajednica Provincije Svete Obitelji

LJUBUŠKI – U samostanu Presvetoga Imena Isusova kod sestara franjevki u Ljubuškom, u subotu 25. listopada 2025., održan je redoviti godišnji susret provincijske predstojnice s. Franke Bagarić s kućnim predstojnicama zajednica ŠSF KK Provincije Svete Obitelji. Sudjelovalo je dvadeset sestara iz zajednica s područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, objavljeno je na stranici Provincije. Susret je započeo zajedničkom molitvom, nakon čega je s. Franka održala nagovor u kojem je istaknula temeljnu dimenziju redovničke službe – služenje u duhu Kristove poniznosti i ljubavi: „Kad govorimo o službi predstojnice, ne govorimo o vlasti u svjetovnom smislu, nego o služenju u duhu Kristovu, kojem u središtu nije moć, nego ljubav; ne upravljanje, nego zajedništvo; ne vladanje, nego pranje nogu – znak koji nam je ostavio sam Gospodin.“ Naglasila je da služba predstojnice nije da zapovijeda već da sluša i osluškuje poticaje Božjeg Duha, kao i da je njezina služba „’svetost susreta’, trenutak u kojem Bog dotiče zajednicu preko osobe spremne služiti“. „Predstojnica je ona koja vidi nevidljivo i čuje neizrečeno. Njezina moć nije u zapovijedima, nego u slušanju; njezina snaga nije u vlasti, nego u poniznosti“, kazala je okupljenim sestrama. Govoreći o odgovornosti i razlučivanju, s. Franka je istaknula potrebu molitve i nutarnje šutnje kao izvora nadahnuća i vodstva: „Kako bi mogla voditi druge, ako sama ne prebiva u Božjoj prisutnosti? Predstojnica treba, više od svega, unutarnju šutnju, onu šutnju u kojoj Bog govori jasnije nego u tisuću riječi.“ Posebno je naglasila i poziv predstojnice da bude „čuvarica zajedništva“ u svijetu obilježenom individualizmom: „Predstojnica je pozvana biti tkalac jedinstva, ona koja povezuje niti različitih karaktera, iskustava i darova u jedno platno ljubavi.“

Nakon nagovora uslijedio je rad po skupinama u kojem su sestre, polazeći od „Etičkog kodeksa za redovnike, redovnice i vjernike laike u crkvenoj službi o korištenju medija i društvenih mreža“, razmišljale o utjecaju medija na svakodnevni život, odnos i služenje te o izazovima s kojima se u tome susreću. U plenumu su podijelile svoja iskustva, zapažanja i zaključke.

Euharistijsko slavlje u samostanskoj kapeli predvodio je fra Miro Šego, gvardijan i župnik na Humcu.

U popodnevnim satima održan je i susret kućnih predstojnica s provincijskom ekonomom s. Vinkom Bešlić na kojem su razmotrene aktualne teme iz života pojedinih zajednica, planirani i provedeni građevinski zahvati te način upravljanja materijalnim dobrima u duhu odgovornosti i zajedništva.

