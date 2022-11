Gospa od Zdravlja proslavljena u župi Neum

NEUM – Proslava neumske svetkovine Prikazanja Marijina u Hramu, poznatijeg kao Gospa od Zdravlja, započela je svečanim misnim slavljem 21. studenoga u 11 sati u župnoj crkvi. Svetu Misu predvodio je don Josip Galić, prvi živući kapelan ove župe a sada župnik katedralne župe u Mostaru. U koncelebraciji s don Josipom i župnikom don Mladenom Šutalom bilo je još 16 svećenika. Gospa od Zdravlja zaštitnica je župe Neum, no do sada se ona proslavljala krajem kolovoza, ove godine po prvi put slavila se na datum kada se kalendarski i slavi.

“Potrebni su nam dani kao ovi, dani duhovnoga pročišćenja”, kazao je na početku homilije don Josip. Dotaknuo se čovjeka u svojoj punini, točnije da briga o tijelu ne smije biti prioritetnija od brige za našu dušu jer u zajedništvu tijela i duha potpuna je istina. “Vjera je kamen spoticanja u ovom modernom svijetu, pokušavaju je unazaditi, ali znamo da svijet bez vjere ne može funkcionirati. Glavna Gospina karakteristika bila je vjera, Gospa je išla vjerom i gradila novi svijet u Isusu”, rekao je don Josip. “Divna je ovo svetkovina za vašu zajednicu, a dani kao ovi podsjetnik su da se moramo vratiti samima sebi dok još imamo kome”, zaključio je don Josip.

Mnoštvo vjernika pohodilo je središnje misno slavlje preporučujući svoje obitelji, prijatelje i sve svoje potrebe Gospi od Zdravlja.

Na kraju svete Mise svim prisutnima obratio se i neumski župnik don Mladen te zahvalio vjernicima na današnjoj svečanoj proslavi nebeske zaštitnice. Zahvalio je predvoditelju svete Mise i svim prisutnim svećenicima na dolasku te čestitao i Dan općine Neum.

Dok se utječemo Mariji, Gospi od Zdravlja, molimo je za naše tjelesno zdravlje ali dopustimo joj da nas vodi putem do pravoga Zdravlja, Isusa, da budemo i ostanemo zdravi za vječni život.