Hoćete li i vi otići?

NEUM – U Neumu, u nedjelju, 26. kolovoza 2018., Gospa od zdravlja, svetkovina župe, naslovnica župne crkve, zaštitnica župe i općine, sv. krizma za onih šest pripravnika i sedam pripravnica devetoga razreda, koji su u prvim klupama sa svojim kumovima i kumama.

U pratnji kapelana don Ante jedan kandidat prilazi i pozdravlja biskupa Ratka, i veli, između ostaloga, kako se u nekim mjestima krizmanici opraštaju na krizmi od potrebna pojačana duhovnog života, dok druge dvije djevojčice uručuju darove. A biskup na njihov dar uzdarjem – knjigom Sjeti me se kada u raj dođeš, 25-godišnjim nagovorima na Veliki petak i na Uskrs u Mostaru.

Župnik don Ivica pozdravlja krizmatelja, sve svećenike u koncelebraciji napose krizmanike s njihovim roditeljima i kumovima. Danas je i smjena među sestrama Služavkama Maloga Isusa: odlazi s. Anđelina, a dolazi s. Danica, koje pastoralno pomažu u župi.

Biskup čestita svetkovinu Gospe – Patrone župniku, župljanima, župi i općini. Želi svima od Boga, po Gospinu zagovoru, dobro zdravlje, i duhovno i fizičko, sretan ljudski i vjernički napredak na putu vršenja Božjih zapovijedi, kako ih je na najsavršeniji način opsluživala Blažena Djevica Marija.

Evanđelje čita don Rajko, stolački župnik i dekan, i to posljednji odlomak 6. glave sv. Ivana apostola i evanđelista.

Biskup u homiliji najprije podsjeća na sedam crvenih cvjetova pred oltarom koji simboliziraju sedam darova – jezikâ Duha Svetoga: jezik životne mudrosti i razboritosti koji se daje krizmanicima, jezik spasonosna znanja i primanja pravoga savjeta, jezik jakosti, pobožnosti i bogobojaznosti u poštovanju Božjega zakona ugrađena i u ljudska srca i u ploče Dekaloga. Tko to zna, ima i opslužuje, taj je savršen čovjek i vjernik.

Evanđelje prikazuje kafarnaumski govor Isusov, nagovještaj presvete Euharistije. Iako je Isus čudotvorac bio učinio veličanstveno znamenje nahranivši od pet ječmenih kruhova i dvije ribice samo “muškaraca, njih oko pet tisuća” (Iv 6,10), ipak kada je prešao na izlaganje dogme svoga tijela kao duhovne hrane i svoje krvi kao duhovnoga pića za život vječni, mogoše se čuti burni glasovi: “Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?” (6,60). Gospodin, Sin Božji, ne odstupa od Očeva, svoga i Duhova nauma, ustrajava i pod uvjetom da se svi “sablazne”. Čak i da ga napuste. Veli apostolima: “Da možda i vi ne kanite otići?” Petar je hrabro odgovorio: “Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!” (6,67-68). Pa ipak jedan između Izabranih nije vjerovao, i to od početka: sve je prezirao, sve je mrzio i konačno sve izdao, završio tragično da ne može tragičnije! Za takva “preziratelja, mrzitelja i izdajnika” Isus veli da je “đavao”! Ništa ti ova strahovita poruka ne kaže?

Krizmanici, u ova dva dana primili ste tri sakramenta: jučer ste se ispovjedili da danas dostojno primite svetu Pričest i da prvi i jedini put primite sakrament sv. krizme. Primate sv. potvrdu samo jednom zato što taj sakrament ima trajan pečat, kao što ga imaju i druga dva sakramenta: krštenje i sveti red. Jednom kršten, uvijek kršten! Jednom krizman, uvijek krizman! Jednom zaređen za svećenika, uvijek svećenik! Hoćete li i vi nakon ove sv. krizme otići – ne daj, Bože! – udaljiti se od prakse pohađanja sv. Mise, od potrebna ispovijedanja grijeha, od primanja sv. Pričesti i tek se, možda, vratiti o ženidbi? Kako možete očekivati da vam se prime ovi nužni darovi Duha i da vas prate Božji blagoslovi ako ih ne zazivate i tako se ponašate kao da vam ne treba nijedan Duhov dar, od mudrosti do straha Božjega?

Nakon sv. Mise i sv. krizme u župnoj su se kući našli i neki drugi svećenici koji su slavili pučke sv. Mise u svojim župama i prispjeli na čestitke.

Krizmanici, ostanite u ljubavi Duha Svetoga!

Izvor: Crkva na kamenu/www.md-tm.ba