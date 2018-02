Isusova pravila za sretan život

STOLAC – U prvu nedjelju korizmenoga vremena, 18. veljače 2018., na poziv župnika don Rajka Markovića, u 11 sati u stolačkoj župnoj crkvi sv. Ilije Proroka, biskup Ratko Perić predvodi je svetu Misu. Koncelebriraju župnik i don Pero Miličević, tajnik. Naroda puna crkva, a dio je i pred crkvom, pod kišobranima. Vjernika svih uzrasta i godina. I milosrdnice su tu: s. Slava i s. Alojzija. Ministranata iz svih razreda osnovne škole. Dječaci i djevojčice ispred oltara pobožno i pozorno sudjeluju svojim odgovorima. Pjevači i pjevačice s kora daju poseban ton cijelomu slavlju, napose pučkom pjesmom “Gospina plača”.

U početku župnikov pozdrav i biskupov “Mir vama!” Dva čitanja čitaju dvojica srednjoškolaca. A molitve vjernika njih šestorica. Kratko Evanđelje po sv. Marku (1,12-15) navješćuje župnik. Primjeren red prigodom svete Pričesti. Župnik na svršetku misnoga slavlja, među ostalima, zahvaljuje na veliku odazivu na pobožnost Križnoga puta prošloga petka uz Križevac. Pobrisana su sramotna oskvrnuća na Križu koja su bili izlijepili “neprijatelji križa Kristova” (Fil 3,18). “Ne uračunalo im se” (2 Tim 4,16). Oglašuje vjernicima da se puni treći autobus hodočasnika na grob blaženoga mučenika Alojzija Stepinca u zagrebačku katedralu u subotu, 3. ožujka, u povodu 120. obljetnice Mučenikova rođenja i 20. obljetnice njegove beatifikacije.

Nakon svete Mise biskupovo predavanje bračnim drugovima. Ovo je ustaljena praksa već deveta godina. Ima ih u klupama oko 70 parova. Tajnik je podijelio njihovim obiteljima Kristove poruke Sedmerim Crkvama. Potom susret u župnoj dvorani uz kavu, čaj i druga pića i kolače što su ih donijele vrijedne stopanice. Vraćajući se u župni ured biskup sustiže jedan bračni par, Nikolu i Maru, drže se ispod ruke. I potpomažu. – Dika vas je pogledat! – Biskupe, ovako smo 54 godine!

Iz propovijedi

Tri su evanđeoska prizora. Prvi, Duh Sveti nagna Isusa u pustinju, gdje ga zli duh napastovaše. Isus je kušan u svojoj moći i svijesti. Odlučno odbija sotonsku-neprijateljsku napast i tako i nama pokazuje kako u kušnjama izdržati uz Boga, uz Duha Svetoga, protiv svake ponude đavla. Jer štogod đavao kaže – laže! Drugi prizor, u pustinji bijahu divlje “zvijeri”, a Isus kao da ih je pripitomio. Mesijanska vremena! Gospodin od divljači stvara pitominu. A đavao od pitomine proizvodi divljač! “I anđeli mu služahu”. Isus ima čete anđela koji su u njegovoj službi i pratnji. Isus pokazuje da i mi imamo svoje anđele. Anđele, čuj me! Anđele, čuvaj me! Moliš li tako i kao odrastao a ne samo kako dijete! Treći, Ivan je Krstitelj već “predan” jer je oštro ošinuo riječju Heroda i Herodijadu zbog javnoga nemorala, preljuba, jer ih je upozorio da se ne odvraćaju od Božjega zakona. Isus potvrđuje i Božji zakon i Ivanov nastup: “Obratite se i vjerujte Evanđelju”.

Iz predavanja

Ovaj svijet pun je obećanja, izazovnih, primamnih, ali nevjerojatnih i lažnih. Ljudi, unatoč tomu, nasjedaju. Ništa zato što su se stotinu puta opržili. Pokušat će opet povjerovati duhu ovoga svijeta, a Kristovu obećanju ne će povjerovati. A onima koji povjeruju Bog daje moć da pobijede kušnje i da se spase. Tri su uvjeta naše sreće – Mt 16,24:

Prvi Isusov uvjet: Hoće li tko poći za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Odreći se znači reći “ne” onoj požudi, navadi, praksi koju smo do sada imali.

Odviše sam pio: više ne pijem. Rekao sam čaši “ne”!

Psovao sam: više ne psujem. Rekao sam psovci “ne”!

Griješio sam bludno: više ne bludničim. Rekao sam bludu “ne”!

Krao sam: više ne kradem. Odrekao sam se krađe!

Odričem se ovoga vikenda i svoje razonode. I stavljam se na raspolaganje karitasu da obiđem bolesnike, da im očistim kuću, da ih presvučem u čisto.

Isusov drugi uvjet: Ako tko hoće za mnom, neka uzme križ svoj! On mora uzeti na sebe teret žrtve. Kršćanski je život, pogotovo bračni život, požrtvovno služenje Bogu i bližnjemu. Širok je put koji vodi u strasti, drogu i alkohol. A kratak i katastrofalan. A strm je i uzak put kojim se svojevoljno nosi vlastiti križ. A dugačak i spasonosan. Sv. Luka ovoj Isusovoj zapovijedi ne zaboravlja dodati samo jednu malu Isusovu riječ: neka uzme križ svoj danomice. Od jutra do večeri, od večeri do jutra. Biti u službi drugih, domaćih, bližnjih; stalno, dnevno, mjesečno, doživotno.

Kada ti drugi kažu da se možeš razvesti – vidiš li da se toliki razvode – odustati od toga križnoga puta, ti odgovaraš “ne ću”, ostajem u ovoj muci, jer mi je i u drugom braku ista i još gora muka. Na ovo sam se u duši svojoj pred oltarom zaklela, zakleo. Svoje sam obećanje i ime stavio i stavila u srce Crkve.

Treći uvjet: Ako tko hoće biti na mojoj strani, neka slijedi mene. Isusa slijediti, znači ići za Isusom u stopu, istom stazom, istom brzinom, istom odlučnošću.

Kuda Isus, tuda ti. – Isus na Goru blaženstava, ti na Goru blaženstava!

Isus u liječenje bolesnih i nemoćnih, pođi i ti u pomaganje bolesnih i onemoćalih!

Isus se penje uz Kalvariju, ti se veri uza svoj svakodnevni križevac.

Isus prašta s križa svima, ti praštaj svima, i traži oproštenje!

Kada je molitva jutrom i večeri, nađi vremena za molitvu. Bit će ti sretan dan.

Kada te tvoj muž uvrijedi, naruži, prezre, to za žrtvu Bogu daj! Budi spremna ispriku izreći i njegovu uvažiti. I ti i on! Pruži ruku i oprosti kao da ništa nije ni bilo. I ti i ona! Nema bračnoga života bez praštanja! Glavni je razlog razvoda – nepraštanje!

Tako ti, vjerniče i vjernice, Isusov “ako” – ako hoćeš, ako želiš, ako kaniš – pretvaraš u: Tako je! Hoću kako Bog od mene očekuje!

