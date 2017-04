Jačajte vjeru u Uskrsloga

BLAGAJ-BUNA – U subotu, 22. travnja, u župi Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna na svečanome misnom slavlju u 11 sati mostarsko-duvanjski biskup mons. Ratko Perić podijelio je sakrament svete potvrde za 22 krizmanika, župljana ove župe. Na početku svete Mise biskupa Ratka, svećenike, krizmanike, njihove kumove i roditelje te ostale vjernike pozdravio je župnik don Nikola Menalo. U koncelebraciji s biskupom Ratkom i župnikom don Nikolom bili su i don Damir Pažin, župni kapelan, te don Marin Skender, biskupov tajnik. Misno je slavlje pratio župni zbor.

Biskup je u propovijedi govorio o Gospodinovim postuskrsnim ukazanjima, najprije Mariji Magdaleni iz koje je istjerao 7 đavola, tj. sedam zala ili glavnih grijeha upozoravajući krizmanike da ih se čuvaju. Kada se ukazao Mariji Magdaleni, ona je potrčala javiti učenicima, ali joj nisu vjerovali.

Isto se dogodilo i dvojici učenika koji su išli u Emaus te im se Gospodin ukazao i otvorio im oči da je zaista on prilikom lomljenja kruha. I oni su dotrčali apostolima i radosno govorili o Isusu, koji im se ukazao. No ni njima nisu vjerovali.

Njihova je vjera oživjela kada im se Gospodin ukazao i pokazao im svoje slavno, uskrslo Tijelo.

Potaknuo je krizmanike, roditelje, kumove i sve nazočne na jačanje vjere u Uskrsloga. Kada dođu teški trenutci, sumnja i nevjere uteći se onome na čijem grobu ne piše: Ovdje ne počiva, nego je Uskrsnuo Isus, koji je kadar sve slabosti pretvoriti u jakost.

Donosimo u cijelosti župnikov pozdravni govor:

Poštovani gospodine Biskupe, cijenjene kolege svećenici, dragi krizmanici i kumovi, braćo i sestre.

Pred nama u crvenim odorama i prvim klupama stoje 22 krizmanika. Po broju bismo rekli malo u ovoj generaciji za našu župu, ali ako uzmemo u obzir da je ovo generacija sastavljena od 8. i 9. razreda osnovne škole, onda će nam biti jasnije da ih je podijelio obrazovni sustav i da je nekolicina njihovih vršnjaka bila prošle godine krizmana. Iako smo često podijeljeni ili nas dijele, ne dajte se odijeliti od Duha Svetoga i njegovih darova.

Pred nama je 11 dječaka i 11 djevojčica, rekli bismo dva nogometna sastava, a znamo koliko 22 igrača okuplja gledatelja na nogometnim stadionima i kako ih svi bodre i navijaju za njih. Dvadeset dvije osobe mogu čudo napraviti. Uz to imaju i po jednoga trenera koji ih upućuje kako igrati i kako doći do pobjede. Među ovih 22 krizmanika pridružila su se još dvojica krizmanika iz Čapljine, koji će danas zajedno s njima primiti darove Duha Svetoga. Svojim životnim iskustvom sigurno bi ih mogli i voditi kroz mladenačku dob koja je pred njima. Sve zajedno 24 krizmanika. Dva puta po dvanaest.

Kada se vratimo svojim mislima unatrag u Djela apostolska, vidjet ćemo i da su apostoli, kojih je bilo 12, ostali bez jednoga i odmah su jedanaestorica sazvala sabor kako bi izabrali dvanaestoga člana kolegija. I izabraše Matiju. Vođeni istim Duhom učiniše što je bilo potrebno. U ono vrijeme Petar ustade te pred svom braćom – bilo je zajedno oko sto dvadeset osoba – reče: “Braćo, trebalo se ispuniti Pismo koje proreče Duh Sveti na Davidova usta o Judi koji je bio predvodnik onima što uhvatiše Isusa. On je pripadao nama i zadobio udio, to jest ovu našu službu… Neka njegovu nadgledničku službu preuzme drugi!

Prema tome, treba da bude skupa s nama svjedokom njegova uskrsnuća jedan od onih ljudi što su bili s nama sve vrijeme koje Gospodin Isus provede s nama, počevši od krštenja Ivanova do dana kad je uznesen između nas. Nato predložiše dvojicu: Josipa, zvanog Barsabu s prezimenom Just, i Matiju. Tada izmoliše ovu molitvu: ‘Gospodine, ti koji poznaješ srca svih ljudi, pokaži nam koga si od ove dvojice izabrao da preuzme mjesto ove apostolske službe s kojega je Juda odstupio i otišao u mjesto što mu pripada!’ Tada im podijeliše kocke. Kocka pade na Matiju, i on bi pribrojen Jedanaestorici apostola” (Dj 1,5-26).

Iz ovih redaka Djela apostolskih možemo uočiti i učiti sljedeće:

Apostoli su uvijek u zajedništvu s Petrom, Glavom Crkve. On je onaj koji je određen od Isusa voditi apostole. Papa je nasljednik Petrov, a biskupi nasljednici apostola, uvijek u zajedništvu s Petrom koliko god neki nastojali biti bez Petra i apostola naših dana; Naroda je bilo 120. Naših krizmanika, njihovih kumova i roditelja je stotinjak. Kada se pribroje svećenici i rodbina, ima nas i više od toga broja. Svi mi sačinjavamo dio Crkve Božje svete i vjerujemo u Kristovo Uskrsnuće koje smo u nedjelju svečano proslavili; Apostoli su vođeni Duhom Svetim. Crkva je vođena Duhom Svetim koji se danas obilno daruje našim krizmanicima. Neka ih uvijek vodi u životnim odabirima da znaju prepoznati Božje djelo, a odmaknuti se od vražjega. Kada u životnim situacijama ne budu izabrani poput Barsabe u bliži zbor, da znaju ponizno prihvatiti nauk Crkve i slijediti Pismo i Predaju. Molitva je ona koja je dovela Matiju na mjesto Judino. Molitvom uvijek zahvaljujte Bogu na svakom daru, a posebice daru života kojega ste primili od vaših roditelja.

Molitvom i to onom najuzvišenijom, svetom Misom, proslavit ćemo i današnju svečanost te Bogu zahvaliti na daru Duha Svetoga kojim će obdariti naše krizmanike.

Oče biskupe, prikažite ovu svetu Misu i na tu nakanu.

Dobro nam došli i započnite sveto misno slavlje.

