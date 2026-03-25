Korizmena duhovna obnova vojnika OS-a BiH u Hrasnom

HRASNO – U župnoj crkvi Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije i svetištu Kraljice Mira Hrasno, u Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, 25. ožujka, upriličena je korizmena duhovna obnova za vojnike OS-a BiH. Duhovna obnova okupila je katolike koji djeluju pri vojsci u Čapljini, Rodoču i Bijelom Polju, a koje predvodi vojni kapelan don Tomislav Rajić.

Najprije je bila pobožnost križnog puta koju je predvodio don Tomislav, a potom je prigodno razmatranje i ispit savjesti, kao pripravu za sakrament ispovijedi, imao vojni ordinarij u BiH mons. Miro Relota, OFM. Uslijedila je sveta misa koju je predslavio mons. Relota u koncelebraciji s vojnim kapelanom Rajićem.

Na početku homilije vojni je biskup okupljenima pojasnio kako se na Blagovijest slavi trenutak „kada Bog ulazi u ljudsku povijest ne silom, nego poniznošću jedne djevojke“. Podcrtao je kako Marijino „da“ u Nazaretu nije bio tek pristanak na sigurnost, nego na neizvjesnost i žrtvu, vođeno isključivo potpunim povjerenjem u Boga. Dodao je kako je uz Gospu darovan i Sveti Josip, čovjek čija šutnja u evanđelju govori snažnije od riječi. „On je uzor muža koji ljubi, oca koji štiti i radnika koji bespogovorno prihvaća odgovornost, učeći nas da prava snaga ne leži u buci ili dokazivanju, nego u tihoj vjernosti i predanju“, kazao je mons. Relota i vojnike potaknuo da u tom svetcu prepoznaju svoj poziv: budu muževi i očevi koji štite svoje obitelji, radnici koji časno vrše dužnost i ljudi koji su, iako često daleko od doma, uvijek blizu Bogu.

„Poput njega, pozvani ste na unutarnju promjenu jer bez obraćenja nema mira, a bez pomirenja nema budućnosti. Vaša odora simbolizira disciplinu, ali neka vaša nutrina bude prostor praštanja i gradnje mostova. Ne dopustite da vas vodi gorčina, nego budite ljudi koji znaju graditi zajedništvo i mir u vlastitom srcu. Obitelj je vaše prvo poslanje, mjesto gdje učimo ljubiti i biti ljudi. Kao što je Sveti Josip čuvao Mariju i Isusa, tako i vi čuvajte one koji su vam povjereni, ne dopuštajući da udaljenost ili obveze ohlade vašu pažnju i brigu. Iz zdrave obitelji raste i prava ljubav prema domovini, koja se ne iskazuje samo riječima, nego poštenjem, odgovornošću i služenjem svakom čovjeku. To je osobito važno u našoj Bosni i Hercegovini, gdje je mir dragocjen dar koji se mora svakodnevno iznova izgrađivati“, kazao je, između ostaloga, vojni ordinarij ističući kako papa Leon XIV. podsjeća da mir nije tek odsutnost rata, nego trajno zauzimanje za ljudsko dostojanstvo i slobodu. „Danas pred Gospom molimo za snagu pomirenja i vjernost u svakodnevici, kako bi vaš život bio svjedočanstvo da je moguće biti i snažan vojnik i blag čovjek vjere“, kazao je i homiliju završio zazivom da nazočne Gospodin, po zagovoru Marije i Svetog Josipa, učini oruđem svoga mira koji će povezivati ljude i svjedočiti istinsku odanost Bogu.

Nakon mise uslijedio je ručak i druženje u župnim prostorijama.

Dodajmo kako će u četvrtak, 26. ožujka, u 10:30 h, u katedrali Presvetog Srca Isusova u Sarajevu, biti upriličena korizmena duhovna obnova za katolike, pripadnike Oružanih snaga i uposlenike Ministarstva obrane BiH, a koji djeluju na lokacijama u Sarajevu, Rajlovcu, Butmiru, Pazariću i na Palama, to jest, iz vojne kapelanije Sv. Ivana Kapistrana, koju predvodi generalni vikar Vojnog ordinarijata u BiH mons. Željko Čuturić, te kapelanija Bl. Ivana Merza, koju predvodi vlč. Fabijan Stanušić. Misno slavlje predslavit će biskup Relota.