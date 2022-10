Misno slavlje na početku nove akademske godine

MOSTAR – U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru 10. listopada u 12 sati slavljena je sveta Misa sa zazivom Duhu Svetomu za uspješan i blagoslovljen početak nove akademske godine. Misno slavlje za studente, profesore, dekane i sve djelatnike Sveučilišta u Mostaru predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić.

Biskup je u uvodnom pozdravu iskazao radost zbog današnjega okupljanja u mostarskoj katedrali za početak nove akademske godine te istaknuo kako smo se zazivom Duhu Svetomu na početku svete Mise otvorili svim poticajima Duha Božjega preko kojega nam Bog govori što nam je i kako činiti u ovome trenutku i u ovim životnim okolnostima. Otvorimo svoje srce Božjoj milosti i njegovoj Riječi koju će nam danas uputiti, kazao je biskup Petar. Pozdravio je prorektore, dekane, profesore i sve djelatnike mostarskoga Sveučilišta a na osobit način sve okupljene studente koji su došli zahvaliti Bogu za dar razuma i sve talente koje im je dao te da rastu u svojoj vjeri i svojoj ljudskosti.

U koncelebraciji s biskupom Palićem bili su don Tomislav Ljuban, župnik župe sv. Mateja u Mostaru i župni kapelan te župe don Antonio Krešić te don Branimir Bevanda, povjerenik za mlade i studenski kapelan. Pjevanje na svetoj Misi animirao je Mješoviti zbor studija Glazbene umjetnosti koje vodi profesorica Katja Krolo Šarac, a ovoga puta zborom je ravnao Marko Petković.

Danas smo ovdje kako bismo na početku nove akademske godine zamolili pomoć i svjetlo Duha Svetoga u našem studiju, ali u svim životnim okolnostima, istaknuo je biskup Petar u homiliji. Koliko mi znamo o Duhu Svetomu? Kao što ne možemo bez daha, a toliko je normalan i svakidašnji da o tomu ni ne razmišljamo dok nam daha ne nestane, tako je i s Duhom Božjim u životu Crkve. Ne razmišljamo o njemu često, ali ako on nije na djelu, onda smo mrtvi, onda smo institucija, onda smo brojevi, postotci a ne Kristovi svjedoci. Kada molimo Vjerovanje, onda ispovijedamo da vjerujemo u Duha Svetoga Gospodina i Životvorca. Gospodina znači on je pravi Bog, a Životvorca – da je on načelo života Crkve. Isus Duha Svetoga naziva braniteljem. Zadaća Duha Božjega jest da nam govori u razumu, u pameti kako danas živjeti pravo i ispravno u ovome svijetu, u ovim uvjetima i u svim izazovima koji su pred nama. Svi smo mi potrebni Duha Božjega. On nas, kao i današnja Božja Riječ, žele poučiti da od svega onoga što imamo i što nam je dano učimo kako bismo živjeli u slobodi. U prvom redu trebamo UČITI OD ŽIVOTA. Ne će sve što će se dogoditi u vašem životu biti dobro. Sve što trebate učiniti jest pogledati oko sebe i vidjet ćete da se puno loših stvari događa u ovom svijetu. Mogao bih vam dati popis, a mogli biste ga i vi smisliti, ali nisam danas ovdje da bih govorio o lošim stvarima. Ono što vam želim reći jest da što god vam se dogodi, naučite iz toga. Znamo da je ovaj svijet pun dobrih i loših stvari – svi smo na ovom svijetu neko vrijeme. Najvjerojatnije ćete doživjeti i dobro i loše. Potaknuo bih vas da učite iz svih svojih iskustava i dobrih i loših. Učite od njih i rastite od njih. Dopustite mi da vam odam vrlo važnu tajnu: Učenje ne prestaje postignutom diplomom! Život je najveća učionica koja postoji. Učite do njega, poručio je Biskup studentima.

Duh nas Sveti dalje upućuje da naučimo što to ima PRAVU VRIJEDNOST. Samo obrazovanje je više od školovanja. To je naučiti postupati prema drugima s poštovanjem, biti pošten i imati osjećaj integriteta prema sebi. Biti obrazovan znači znati razliku između ispravnoga i pogrješnoga i kada se mora napraviti izbor, svaki put odabrati ono što je ispravno. Zapamtite da vam prijatelji mogu dolaziti i odlaziti, poslovi se mogu mijenjati, a vi možete živjeti na drugom kraju svijeta. Ali postoji netko tko će uvijek biti s tobom kamo god pošao. Ta osoba ste vi. Poštenje, cjelovitost i vjernost su kvalitete koje se očituju kroz vaš karakter. Zapravo oni su vaš lik. Živi život tako da se pogledaš u zrcalo i vidiš osobu koja se ničega ne srami. Ali ako zabrljaš, priznaj. Tražite oprost i krenite dalje. Naučite one stvari koje imaju pravu vrijednost.

Duh Sveti uči nas tko JE BOG. Sveti Pavao u poslanici Rimljanima kaže jednu zanimljivu rečenicu: “Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani” (8,28). Bog je u stanju učiniti da sve stvari budu za naše dobro ako ga ljubimo i ako dopustimo da on djeluje u našemu životu. Bog nas je stvorio da gradimo odnos s drugim ljudima, ali nas je također stvorio da gradimo odnos s Njim i ako imam izgrađen odnos s Njim, On je u stanju učiniti da sve stvari budu za tvoje dobro.

Naći ću se u situacijama ili okolnostima koje će mi se dogoditi, a koje mi se možda ne će svidjeti, ali ako sam u kontaktu s Bogom, mogu dobiti iz tog iskustva. Mogu se osjećati potišteno i obeshrabreno, mogu biti razočaran i uništen, mogu se osjećati izbačeno ili napušteno, ali ako sam u kontaktu s Njim, mogu sa sigurnošću znati da On može učiniti da sve stvari budu za moje dobro. Zbog odnosa koji imam s Bogom, mogu živjeti život pun nade, jer znam da je Bog na mojoj strani. Svi se kroza život suočavamo s kušnjama i pobjedama, jer život je od toga sačinjen. Ali biti u odnosu s Bogom može biti velika razlika u pogledu toga koliko se dobro nosimo sa životom.

Dragi studenti i dragi profesori, želja mi je, a to je zapravo i molitva svih nas danas, da uvijek u svome životu dopustimo Bogu da nas po svome Duhu vodi i da nas uvijek iz dana u dan poučava što to treba za svoj život naučiti i kako onda po tome živjeti, kazao je na kraju propovijedi biskup Petar.

Prigodnim riječima na kraju svete Mise obratio se don Branimir i zahvalio biskupu Petru na prigodnoj pastirskoj riječi, svećenicima koncelebrantima, dekanima, profesorima i studentima koji su sudjelovali u ovome svečanom misnom slavlju. Zahvalio je mladima koji su dolazili na duhovno-meditativne večeri u mostarskim župama koje je organizirao Biskupijski pokret mladih Mi ViDiMo. Organizirali su više od 15 događaja, a potaknuo ih je da i dalje dolaze i pozvao ih da se priključe u zbor mladih Videmus kojega uskoro pokreću. Također naglasio je da počinje druga sezona tribina za mlade, 20. listopada u 20 sati u katedralnoj dvorani. Prvu tribinu imat će biskup Petar Palić.

