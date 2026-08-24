GABELA POLJE – U župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju, od 18. do 20. kolovoza 2026., održan je, već tradicionalni, ljetni oratorij Sidro, za djecu osnovnoškolskog uzrasta. Oratorij se održava od 2019. i svake godine je sve veća i veća zainteresiranost djece. Ove godine, na Sidru sudjelovalo je 280 djece iz raznih župa neretvanske doline. Ovogodišnje Sidro, animiralo je 45 animatora te 15 volontera, na čelu s župnikom don Bernardom Marijanovićem. Na Sidru su, također, sudjelovale i svoj doprinos dale naše časne sestre karmelićanke Božanskoga Srca Isusova, kako molitvom, tako i radom te animiranjem djece.

Svake godine, Sidru prethodi duhovna obnova animatora i volontera. Tako je bilo i ove godine.

Duhovna obnova održana je u Župi sv. Ilije proroka u Kruševu. Svi smo imali priliku za sv. Ispovijed, klanjanje pred Presvetim te je naposljetku služena i sv. Misa koju je predslavio don Josip Čule. Župnik don Marko Šutalo, lijepo nas je ugostio i poslije sv. Mise zajedničkom večerom okrijepio.

Ove godine, za geslo Sidra uzeli smo riječi sv. Male Terezije koje glase: “Moje zvanje je Ljubav.” Podteme po danima bile su:

Prvi dan: Ljubav prema Bogu, bližnjemu i sebi.

Drugi dan: Zvanje i zanimanje.

Treći dan: Raspeti Isus nas ljubi.

Dan na Sidru sastoji se od: uvodne riječi, plesa, prigodnog skeča, kateheze, rada po grupama, igara, pauze i užine, radionica te naposljetku kao kruna dana sveta Misa. Animatori i volonteri čitali su misna čitanja, a djeca prigodno napisane molitve vjernika. Posebna čast i velika radost, bilo je prisustvo našega biskupa mons. dr. Petra Palića, na drugome danu Sidra, kada je i slavio sveto misno slavlje i uputio pastirsku riječ. Sva djeca slušala su i “upijala” nadahnutu propovijed biskupovu. Kao zahvalu biskupu Petru na njegovu dolasku i upućenoj pastirskoj riječi, poklonili smo mu nekolika darova. Majicu s logom i geslom Sidra te biskupovim imenom i geslom. Zatim, citate sv. Male Terezije, krunicu, te malu sliku, ručno naslikanu na platnu baš prigodno za biskupa u drvenoj kutijici oslikanoj dječjim prstima. Naime, na platnu je naslikan opis njegova biskupskoga gesla: “Na Tvoju Riječ” te prikazan čudesan ribolov, Isus i Petar.

Biskup se svima zahvalio, izrazio radost sudioništva na našem oratoriju i zaželio da tako nastavimo i u budućnosti jer je i ovo, kako kaže naš biskup, “jedan način evangelizacije”. Prisutnost našega biskupa, glave naše mjesne Crkve, doista je znak njegove pastirske brige za svoje stado te nama svima veliki poticaj da nastavimo širiti Krista i Njegovu Riječ drugima kroz ovo naše Sidro, iz godine u godinu…

Nadamo se i vjerujemo da sve ono što smo iskusili i doživjeli na Sidru neće samo ostati kao lijepa uspomena već da ćemo svi mi, i animatori i volonteri, ali i sva djeca nastaviti širiti dalje onu istinsku ljubav koju smo doživjeli, istinsko zajedništvo u našemu Spasitelju Isusu Kristu.

Jer, naposljetku to i jest naše cjeloživotno zvanje, kako i kaže naše ovogodišnje geslo, što god činili u životu, kojim se god poslom bavili, naše prvo, jedino i pravo zvanje treba biti i ostati LJUBAV .

Dao dobri i milostivi Bog, da i svi mi, nakon ovogodišnjeg Sidra, možemo skupa sa sv. Malom Terezijom ponoviti njezine riječi upućene Gospodinu: „O Isuse, Ljubavi moja… napokon sam našla svoje zvanje: moje zvanje je Ljubav! Da, našla sam svoje mjesto u Crkvi, a to si mi mjesto dao Ti, o moj Bože. U srcu Crkve, svoje Majke, bit ću Ljubav… tako ću biti sve i tako će se ostvariti moj san!“

Svima koji su na bilo koji način doprinijeli da se ovo Sidro održi, znanima i neznanima, bilo materijalno, bilo svojom molitvom ili savjetom, svima od srca hvala i od Boga plaća. BOGU HVALA NA SVEMU!

Ljubo Primorac, animator

Izvor: Crkva na kamenu