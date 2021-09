Nadbiskup Vukšić na Dan sredstava društvenih komunikacija predvodio svetu Misu u župi Tolisa

U svim župama i drugim crkvenim institucijama širom Bosne i Hercegovine, u nedjelju, 26. rujna 2021., na inicijativu Vijeća sredstava društvenoga priopćivanja Biskupske konferencije BiH, molitveno je obilježen 55. Svjetski dan sredstava društvene komunikacije koji se, u skladu s odlukom Biskupske konferencije u BiH iz 2003. godine, umjesto u mjesecu svibnju, obilježava u biskupijskim zajednicama u BiH u posljednju nedjelju u mjesecu rujnu.

Predsjednik spomenutog Vijeća mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH, predvodio je te nedjelje, 26. rujna 2021. svečano Euharistijsko slavlje u župnoj i samostanskoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Tolisi u Bosanskoj Posavini. Osim toliškog župnika i gvardijana fra Maria Jurića, u koncelebraciji bili su članovi Vijeća za medije BK BiH: ravnatelj mjesečnika Hercegovačke franjevačke provincije „Naša ognjišta“ fra Gabrijel Mioč, ravnatelj Radio Marije BiH p. Mato Anić iz zajednice Družbe Isusove u Sarajevu, i generalni tajnik Biskupske konferencije BiH i glavni urednik Katoličke tiskovne agencije BK BIH mons. Ivo Tomašević, zatim umirovljeni član franjevačkog bratstva u Tolisi fra Marko Oršolić te vojni kapelan i župni vikar u Domaljevcu fra Marinko Živković.

Svetu misu izravno su prenosili Posavska televizija, Radio Marija BiH, Radio Orašje te popratili RTV Herceg-Bosne i KTA BK BiH koja je i ove, kao i ranijih godina, tehnički uredila prigodne materijale za ovaj Dan medija. Radijski signal za izravni prijenos preuzeli ili su ili o ovom Misnom slavlju izvijestili brojni drugi mediji.

Liturgijsko pjevanje tijekom Mise animirao je Župni zbor Mirijam pod ravnanjem Školske sestre franjevke Bosansko-hrvatske provincije s. M. Kate Mlakić.

Župnik i gvardijan fra Mario je u svom pozdravu zahvalio nadbiskupu Vukšiću što je za obilježavanje Dana medija izabrao upravo župu Tolisa za Misno slavlje te njemu, svećenicima i svim predstavnicima medija i svim drugima poželio srdačnu dobrodošlicu.

Uvodeći u Misno slavlje nadbiskup Vukšić zahvalio je fra Mariu i franjevačkom bratstvu i cijeloj župnoj zajednici za gostoljubivost. Također je zahvalio prisutnim medijima kao i svima koji će popratiti obilježavanje Dana sredstava društvenih komunikacija.

Nakon naviještene Božje riječi, nadbiskup Vukšić je u prigodnoj propovijedi pod naslovom: „Zahvaljujući hrabrim novinarima znamo za brojne teške situacije iz kojih ljudi pozivaju: Dođi i vidi!“, podsjetio na običaj posljednjih nekoliko godina da on, kao predsjednik Vijeća za medije, u dogovoru s nadležnim biskupom i župnikom, na taj dan svake godine predvodi slavlje u drugoj biskupiji i drugoj župi pa je tako započeo u Mostaru 2014. godine, te nastavio u Sarajevu, Banjoj Luci, Tomislavgradu, Žepču, Drvaru i Potocima kod Mostara. „I nastavljajući tu lijepu tradiciju, zahvaljujući dobroti i gostoljubivosti župnika ove župe, kojemu za to srdačno zahvaljujemo, ove godine smo u Tolisi, gdje zajedničku molitvu upućujemo Gospodinu Bogu za izgradnju zdravoga zajedništva među ljudima“, kazao je nadbiskup Vukšić te dodao da se Svjetski dan društvene komunikacije održava već 55. godinu zaredom kao i da se svaki put rimski biskupi, posebnom porukom za tu prigodu obratili cijeloj Katoličkoj Crkvi, kao i svakom njezinu članu ponaosob, ali i cijelomu svijetu, posebice vlasnicima, urednicima i svim djelatnicima u tom važnom području života suvremenoga svijeta.

„U povodu 55. svjetskoga dana sredstava društvene komunikacije papa Franjo se ove godine obratio cijeloj svjetskoj javnosti potaknut riječima: Dođi i vidi. To su riječi, koje je Isusov učenik Filip izgovorio Natanaelu, nakon što je ovaj izrazio sumnju da bi iz Nazareta, odakle je bio Isus, moglo uopće doći nešto dobro. To jest, Papa predlaže da bi oni koji posreduju informacije i ostale sadržaje, ako su vođeni pravilom istine i objektivnoga poznavanja stvari, trebali također iskustveno poznavati ono što priopćavaju. Kroz osobno iskustvo posebice je potrebito poznavati ljude da bi se o njima, njihovim životima, stvarnom stanju i potrebama moglo objektivno izvješćivati. Odnosno, oni koji stvaraju i posreduju informaciju i služe se sredstvima društvene komunikacije trebaju komunicirati tako da upoznaju ljude i situacije, o kojima izvješćuju. Upravo zato podnaslov njegove poruke glasi: Komunicirati susrećući osobe tamo gdje jesu i kakve jesu“, podsjetio je nadbiskup Vukšić.

„Svakom izričaju, koji želi biti jasan i iskren, i svakom opisu događaja koji želi biti vjeran onomu što se zbilo, treba prethoditi odlazak na mjesto događaja i izravno iskustvo izvjestitelja. Dođi i vidi, međutim, osim što je način svake istinske ljudske komunikacije, pravilo je koje vrijedi također u redovitom propovijedanju Crkve. To je način na koji se kršćanska vjera prenosi od njezina samoga početka. Ona se širi osobnim iskustvom u susretu sa Svetim i autentičnim svjedočenjem kršćana mnogo više i učinkovitije negoli riječima. Kao u slučaju Natanaela koji je postao Isusov učenik tek nakon što je do njega došao, vidio ga i čuo. Potrebno je otvoriti se susretu s drugim također zato da se ne bi postalo samo običan vanjski promatrač na distanci. U današnje vrijeme, posebice kad se radi o onomu što se naziva novi mediji, postoji rizik ujednačavanja, preuzimanja i jednostavnoga kopiranja na mrežnim stranicama pri čemu istraživanje i vjerna reportaža gube svoje mjesto i kvalitetu te se zamjenjuju stereotipnim informiranjem, često usmjerenim prema samome sebi. Ako je takvo, ono sve manje uspijeva pokazati pravo stanje stvari i konkretan život ljudi i razabirati najvažnije društvene pojave i pozitivan doprinos koji proizlazi iz temelja samoga društva. Pri tomu postoji stvarna opasnost da se vijest oblikuje u redakcijama, pred računalom, u tiskovnim agencijama i na društvenim medijima bez izlaženja na mjesto događanja i stvarnoga života“, kazao je predsjednik Vijeća za medija BK BiH.

„Zahvaljujući hrabrosti mnogih novinara postoji izvješćivanje koje je realan i istinit prikaz stvarnosti. To zahtijeva sposobnost i odvažnost da se ide tamo gdje nitko drugi ne ide. Takvi izvjestitelji su pokrenuti željom da dođu na pravo mjesto i vide… Na našem planetu još uvijek postoje brojne teške situacije iz kojih ljudi upućuju poziv: Dođi i vidi! Jedna od njih je sadašnje vrijeme pandemije, jer postoji opasnost da se svakoj krizi, pa i ovoj, pristupa iz perspektive bogatijega svijeta i da se pri tomu primjenjuju dvostruka mjerila, posebice u ovom slučaju na području zdravstvene skrbi. To jest da, s jedne strane, zaživi opasnost isključivanja od ravnopravnoga pristupa lijekovima onih koji grcaju u najvećoj bijedi i siromaštvu a, s druge, da se načelno zagovara pravo svih na zdravstvenu zaštitu koje se u stvarnosti ne provodi… Naspram izravnom susretu i iskustvu, na medijskoj sceni, kao i cijelom području javnoga života svih njegovih oblika, postoji opasnost i pojava isprazne rječitosti koju ne prate djela i plodovi. Za takva čovjeka i javnog djelatnika, čija je oznaka ogroman broj ispraznih riječi i istovremena velika oskudnost djela, dragocjena je misao velikoga Williama Shakespearea: ‘Govori beskonačno mnogo ni o čemu. U njega je zdravog umovanja taman kao dva pšenična zrnca skrivena u dvije bačve pljeve: treba vam cijeli dan da ih nađete, a kad ih napokon nađete, pokaže se da nisu bili vrijedni traženja’, kazao je nadbiskup Vukšić te na kraju poručio:

„Zazivajući Božji blagoslov na sve medijske djelatnike, koji se u svom djelovanju daju voditi iskustvom i istinom te ga usklađuju s Isusovim naukom, molimo zajedno s papom Franjom: Gospodine, nauči nas izići iz sebe samih, upustiti se u traženje istine. Nauči nas da idemo i vidimo, nauči nas slušati i ne gajiti predrasude. Nauči nas ne donositi ishitrene zaključke. Nauči nas ići tamo gdje nitko ne želi, uzeti si vremena da shvatimo, usmjeriti pozornost na ono što je bitno, ne dopustiti da nas rastresenim čini ono što je suvišno i nauči nas razlikovati varljivo od istinitog. Udijeli nam milost da prepoznamo mjesta u svijetu u kojima ti prebivaš i iskrenost da pripovijedamo ono što smo vidjeli“.

Nakon Svete mise prisutni medijski predstavnici uzeli su izjave nadbiskupa Vukšića i potom se pridružili zajedničkom stolu koji su ljubazno priredili članovi franjevačkog bratstva i Školske sestre franjevke u Tolisi.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA