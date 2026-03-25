Nazarećani i Betlehemci na izložbi u mostarskoj katedrali

MOSTAR – Na Petu korizmenu nedjelju, 22. 3. 2026. mostarska katedrala Marije Majke Crkve bila je domaćin prodajno-promidžbene izložbe radova korisnika Caritasovih radionica za osobe s invaliditetom Nazaret iz Mostara i Betlehem iz Čapljine. Korisnici i njihovi voditelji nazočili su prijepodnevnim svetim misama nakon kojih su ponudili svoje rukotvorine prisutnim vjernicima. Župljani ove mostarske župe su se u velikom broju odazvali i pohodili štandove na kojima su mogli vidjeti i kupiti zanimljive dekorativne i uporabne predmete od prigodnih uskrsnih dekoracija do religijskih slika i drugih posebnih rukotvorina koje korisnici ovih dviju radionica svakodnevno izrađuju uz pomoć i vodstvo svojih instruktora. Župnik don Josip Galić je na svim misama pozdravio i poseban naglasak stavio na Betlehemce i Nazarećane te pozvao okupljene vjernike da kupnjom njihovih rukotvorina pomognu rad ovih radionica, u kojima korisnici za svoj rad dobivaju prigodni džeparac.

Više puta godišnje organiziraju se ovakve izložbe koje imaju iznimnu važnost za osobe s invaliditetom jer im pružaju priliku da pokažu svoje talente i trud široj zajednici. Izlazak u javnost pomaže u jačanju njihovog samopouzdanja i osjećaja vlastite vrijednosti, ali i razbija predrasude koje društvo ponekad ima. Ovakvi događaji potiču uključivost, međusobno razumijevanje i stvaraju prostor u kojem se svatko može osjećati prihvaćeno i cijenjeno.

Nakon posljednje prijepodneve mise i izložbe župnik don Josip je u prostorijama pastoralnog centra upriličio objed za Nazarećane i Betlehemce. Ovom prigodom posebnu zahvalnost upućujemo župniku i ostalim svećenicima na srdačnom gostoprimstvu, otvorenosti i novčanom daru kao i na pruženoj prilici da se ove vrijedne radionice predstave vjernicima u zajednici. I ovo je jedan od načina koji pokazuje koliko je važno graditi župu kao mjesto susreta, prihvaćanja i zajedništva za sve.

Hvala i svim vjernicima na lijepom odazivu, toplini i iskazanom zanimanju za Caritasove radionice Nazaret i Betlehem u kojima rade posebne osobe s posebnim darovima.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.caritas-mostar.ba/