MOSTAR – U četvrtak, 20. listopada, s početkom u 20 sati, započela je druga sezona tribina za mlade koje organizira pokret mladih hercegovačkih biskupija Mi ViDiMo. Tribina se održala u katedralnoj dvorani i ovaj put kao i do sada odazvao se velik broj mladića i djevojaka. Prvo predavanje ove sezone tribina imao je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić s temom “(Ne)budi (ne)moralan”.

Na početku susreta mladi su premijerno izveli himnu pokreta a zatim je uslijedio zanimljiv skeč kao uvod u predavanje.

Biskup Petar mladima je govorio o moralnom odnosno nemoralnom životu. Ako se pitamo što je to za jednoga kršćanina moral odnosno moralnost, onda bismo mogli reći da je moralnost (biti moralan), poziv da priznamo svoje dostojanstvo kao muškaraca i žena koji su primili besplatni dar novoga života u Kristu. Svjesni smo i znamo da i u društvu i u Crkvi na žalost postoji velika zbrka oko nekih temeljnih i osnovnih pitanja a tiču se upravo našega ljudskog, odnosno moralnoga ili nemoralnoga ponašanja. I sve bismo to morali dobro poznavati kako bismo se mogli orijentirati i donijeti pravi sud.

Biskup je spomenuo je 5 pojmova koji su veoma važni u katoličkoj teologiji, osobito u moralnoj teologiji, a koji govore i pomažu nam da shvatimo to pitanje kako biti moralan: sloboda, istina, prirodni zakon, zakon i savijest.

Katolički moral ima stvarni moralni kodeks koji svaki katolik treba znati, i iz čega bismo mi trebali učiti kako najbolje biti moralan, odnosno što znači biti nemoralan. Kao što postoji bonton, tako postoji i katolički moralni kodeks. Međutim, taj moralni kodeks ne predstavlja vrhunac katoličkoga morala, nego predstavlja minimum. Osnove moralne zapovijedi katoličkoga morala, ta minimalna razina ispod koje katolik ne bi smio ići počivaju na ljubavi. Uvijek se o našoj promišljenosti o moralnosti odnosno nemoralnosti jednoga čina radi zapravo o životu. U Kristu nam je Bog dao najnevjerojatniju ponudu ali naravno uvijek i u slobodi odgovor ostaje na nama hoćemo li tu ponudu prihvatiti ili ne.

Dok su mladi imali priliku razmisliti o pitanjima koje će na ovu temu postaviti biskupu Paliću, VIS Libero iz župe Blagaj-Buna otpjevao je dvije pjesme. U dijalogu s moderatorom večeri Vladom Ćubelom biskup Petar odgovarao je na pitanja koja su posvjedočila o situacijama i nedoumicama koje vezano za (ne)moral u svakodnevnom kršćanskom životu muče mlade generacije.

Organizatori su na kraju susreta podijelili zahvalnice biskupu Petru, VIS-u Libero i predstavniku skupine mladih koja je bila angažirana oko snimanja himne pokreta Mi ViDiMo. Biskup je izmolio molitvu i blagoslovio sve prisutne na kraju večeri.

Izvor: Crkva na kamenu