Novi tim Caritasove patronažne skrbi

Logikom knjige Propovjednikove koja nam govori kako sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme, u godišnjem radnom ciklusu prirodno je da vrijeme odmora uvijek dođe nakon višemjesečnog razdoblja rada. Zasluženo su i Caritasovi djelatnici iskoristili svoje vrijeme odmora i vratili se na svoja radna mjesta. Često se čini kako nakon odmora dolazimo na jedan novi početak, ali ustvari vraćamo se da iznova nastavimo koracima kojima smo već koračali, ali odmorniji i spremniji za nastaviti tamo gdje smo stali.

I za ekipu Caritasove patronažne skrbi moglo bi se reći da se nakon odmora vraća u svoju već uhodanu kolotečinu, ali ipak s nekim novostima. Naime, tim sastavljen od medicinske sestre i njegovateljice od rujna dobiva pojačanje, kako usluge koje pružaju ne bi trpjele na kvaliteti i kako bi se obuhvatio veći broj starih osoba potrebnih naše pomoći. Svi smo upoznati s činjenicom da kao društvo starimo, a i socijalna slika u našoj zemlji ne mijenja se nabolje, naprotiv nagore. Problem starijih ljudi bez adekvatne medicinske i socijalne skrbi izuzetno je prisutan i veliki broj ih treba neku vrstu pomoći. Prvi tim patronažne službe, koji je započeo s radom početkom 2020. godine, dosegao je broj od 90ak adresa na koje su medicinska sestra i njegovateljica odlazile pružati određene usluge i pomoć, te 10.708 prijeđenih kilometara. Naravno da u ove prijeđene kilometre trebamo uključiti i aktivnost Jelo na kotačima koja je aktivirana za vrijeme prvih mjeseci koronavirusa kada se dnevno dijelilo više od 100 obroka na 50ak adresa. Sve su to znaci koji su kazivali da je došlo vrijeme za formiranje još jednog tima s istim zadacima: pružanje različitih vrsta pomoći od higijenske i primarne medicinske njege, egzistencijalne pomoći i različitih posredovanja do običnog posjeta i lijepe ljudske riječi, te s istim ciljem: biti na pomoć starim osobama koje današnje društvo često stavlja na marginu svoga razmišljanja i djelovanja. Svaka i najmanja pomoć i gesta ljubavi i pažnje znak su starim osobama da nisu same i zaboravljene. A u uvjetima u kojima mnogi od njih žive to je jako puno.

Od rujna ove godine prvi tim u svome radu obuhvatit će korisnike na području Mostara, Čitluka, Jablanice i Konjica, a drugi će tim pružati svoje usluge na području općina Čapljina, Stolac, Neum i Ravno. Svjesni smo da je to još uvijek kap u moru potreba i da bi trebalo još timova da bi se ublažile poteškoće i potrebe starih osoba i da bi usluge bile kvalitetnije. Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć i pomoć dobročinitelja iz godine u godinu rasti kako bi prisutnost ovakvih timova bila vidljiva i prepoznatljiva na području obje hercegovačke biskupije na korist potrebnih starih osoba vrijednih naše pomoći i pažnje. Sve ima svoje vrijeme pa vjerujemo da će doći i vrijeme za treći i svaki drugi naredni tim.

Svi koji žele i mogu novčanim prilogom pomoći rad patronažne službe mogu to učiniti uplatom na broj Caritasova žiroračuna:

338 100 22 00 597 215

kod UniCredit Bank d.d. Mostar

Svim dosadašnjim dobročiniteljima kao i onima koji će to tek postati zahvaljujemo na njihovom nesebičnom i velikodušnom pomaganju!