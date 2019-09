Obilježen Dan medija u BiH

DRVAR – U nedjelju, 29. rujna 2019., kada je cijela Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini pozvana molitvom i na druge načine obilježiti 53. Svjetski dan društvenih komunikacija u Bosni i Hercegovini, u privremenom liturgijskom prostoru u župi Banjolučke biskupije sv. Josipa u Drvaru svečano Euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja Biskupske konferencije BiH mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH. Koncelebrirala su šestorica svećenika među kojima: ravnatelj mjesečnika Hercegovačke franjevačke provincije „Naša ognjišta“ fra Gabrijel Mioč, ravnatelj Radio Marije BiH p. Mato Anić iz zajednice Družbe Isusove u Sarajevu, bivši dugogodišnji ravnatelj mjesečnika Franjevačke provincije Bosne Srebrene „Svjetlo riječi“ fra Marijan Karaula i generalni tajnik BK BiH i glavni urednik Katoličke tiskovne agencije BK BIH mons. Ivo Tomašević. U koncelebraciji je bio i fra Stanko Mabić, odgojitelj novaka i postulanata Hercegovačke franjevačke provincije, koji su skladno animirali liturgijsko pjevanje i čitali misna čitanja i molitvu vjernika.

Liturgijsko slavlje izravno je prenosila Radio Marija Bosne i Hercegovine čiji su signal preuzeli Radio Livno, Radio Herceg Bosne i Radio Mir Međugorje. Svetu misu popratila je i ekipa Federalne televizije predvođena urednicom religijskog programa Marinom Knežević. Iz Sarajeva je došla i ekipa Katoličkog tjednika i mrežne stranice Nedjelja.ba poznata po svojoj ažurnosti.

Biskupa Vukšića, svećenike, časnu sestru Kristinu iz. Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije i cijelu vjerničku zajednicu pozdravio je župnik don Davor Klečina koji je izrazio radost „da je Vijeće za medije BK BiH odlučilo ove godine obilježiti Dan medija upravo u Drvaru, u molitvenom zajedništvu s našom župnom zajednicom“. „Iz Drvara zadnjih godina putem medija u svijet odlaze uglavnom loše vijesti – o vrlo teškom životu svih ljudi u jednoj od najsiromašnijih općina u BiH, o pomanjkanju perspektive za mlade što za posljedicu ima njihov odlazak iz ove sredine, o teretu prošlosti (bliže i dalje) kojeg svi mi osjećamo u sadašnjosti, o političkim zavrzlamama i ono što nas katolike najviše boli – o gaženju jednog od temeljnih ljudskih prava a to je pravo na slobodu ispovijedanje vjere“, kazao je župnik Klečina koji je pojasnio da, „unatoč deklarativnom postojanju slobode vjere u BiH i unatoč državnom zakonu o položaju crkava i vjerskih zajednica koji jamči to pravo svim građanima i vjerskim zajednicama, Katoličkoj Crkvi u Drvaru (tj. župi Drvar) lokalna vlast u – iz čisto ideoloških razloga – već više od 20 godina osporava izgradnju vlastitih bogoštovnih objekata (tj. župne crkve i pastoralnog centra)“.

„A ako tome dodamo da katolici u Drvaru nemaju ni svoga groblja gdje bi pokapali svoje mrtve, jasno nam je da je na djelu brutalno gaženje prava jedne vjerske zajednice (u ovom slučaju Katoličke Crkve) što je u ovom trenutku presedan ne samo u cijeloj BiH, nego – rekao bih i šire – u regiji, pa i u cijeloj Europi. Osim što nikako ne možemo razumjeti takav stav lokalnih vlasti u Drvaru, još više nas pogađa potpuna nezainteresiranost i pasivnost svih razina vlasti hrvatskog naroda u BiH da se ovaj problem riješi, što tu ‘našu’ vlast čini suodgovornom u nijekanju slobode vjere Katoličkoj Crkvi u Drvaru. Zato je ovogodišnji odabir Drvara kao mjesta gdje će se obilježiti Dan medija jasna poruka BK BiH da Crkva u BiH nije zaboravila župu Drvar i njezine probleme, i ovim putem koristimo priliku zahvaliti našim biskupima, ali i cijeloj Crkvi u BiH na zajedništvu i solidarnosti s našim nevoljama. Čvrsto vjerujemo da će danas, putem medija, iz Drvara biti poslana poruka mira i zajedništva, ali i poziv svima na izgradnju društva u kojem će se poštivati Bog i čovjek sa svim svojim pravima“, kazao je župnik Klečina.

U prigodnoj propovijedi biskup Vukšić podsjetio je da već dulje od pola stoljeća svake godine rimski biskupi, u povodu Svjetskoga dana društvenih komunikacija, posebnom porukom izravno se obraćaju cijeloj Katoličkoj Crkvi, kao i svakom njezinu članu ponaosob, a neizravno također cijelomu svijetu i svim ljudima. „I ne može biti drukčije, jer katolički vjernici žive posvuda kao odgovorni članovi i graditelji konkretnih društava. Pozvani su u svom životnom prostoru, i u suradnji sa svima drugima, biti odgovorni, aktivni i konstruktivni, te stalno davati svoj doprinos za pozitivan razvitak i napredak. U te papinske poruke uključeni su posebice vlasnici sredstava društvenih komunikacija suvremenoga svijeta, njihovi urednici i djelatnici“, kazao je biskup Vukšić koji je podsjetio da ove godine na Dan društvenih komunikacija u BiH slavi Svetu misu u Drvaru „zahvaljujući blagoslovu biskupa Franje i gostoprimstvu župnika don Davora“. „Molimo za izgradnju zdravoga zajedništva, učvršćivanje pravednoga mira, za povećanje suradnje, širenje dobrote i jačanje povjerenja među ljudima, narodima, državama, Crkvama i vjerskim zajednicama. I da te naše nakane, koje su nas okupile u molitvi, djelatnici sredstava društvenih komunikacija preuzmu kao svoju časnu zadaću te ovim moćnim sredstvima i svojim umom, s Božjim blagoslovom i uz našu stvarnu pomoć, pomognu pretočiti plemenite nakane u sretnu svakodnevicu ljudskoga roda. Posebice molimo za poštivanje osobnih i kolektivnih ljudskih prava, sreću, blagostanje, slogu, sklad, napredak, povjerenje i pravedan mir u BiH“, rekao je biskup Vukšić koji se potom osvrnuo na ovogodišnju Poruku pape Franje za Dan sredstava društvenih komunikacija pod naslovom: „Od zajednice na društvenoj mreži do ljudskih zajednica“.

„Slika mreže kao prispodoba doziva u pamet i ljudsku zajednicu koja je, kao i mreža, to snažnija što su njezini pojedini dijelovi čvršće međusobno povezani na način povjerenja, suradnje, ostvarenja zajedničkih ciljeva i solidarnosti. Međutim, zajednica, koja se uspostavlja na društvenim mrežama, nije isto što i prava ljudska zajednica, jer internetska povezanost ne može na pravi način zadovoljiti čovjekove potrebe na planu odnosa. Tako je poznata opasna pojava pojedinaca, koji kažu da imaju na stotine ‘prijatelja’ s kojima su u vezi, a istovremeno su postali društveni ‘pustinjaci’, izolirali se od ljudi, jer ih je mreža zarobila i odvela u stanje samoizolacije od stvarnoga svijeta i pravih prijatelja. Prema tomu nije dovoljno umnožiti sȁmo veze, da bi se gradilo međusobno razumijevanje i rasla uzajamnost. Naspram takvoj opasnosti samodostatnosti i izostanka odgovornosti za druge, još apostol Pavao je predložio sliku ljudskoga tijela i njegovih udova radi opisa kršćanskih odnosa među ljudima i tumačenja njihove svrhe“, rekao je biskup Vukšić koji se potom osvrnuo i na aktualnu situaciju u Drvaru.

„Kad o slici mreže, ili o slici tijela i udova, razmišljamo ovdje u Drvaru, moralna je obveza podsjetiti, da je zajednica katolika u ovomu gradu prisiljena okupljati se na molitvu u iznajmljenom podrumu. Voljeli bismo, da njihovu nekadašnju crkvu nije srušila ideološka mržnja ondašnjega režima. I još bi nam draže bilo, da im sadašnja vlast dopusti sagraditi novu. U tom smislu Pavlova slika jednoga tijela i solidarnosti njegovih udova postaje još aktualnija. Ona opominje i čak proziva! Naime, kršćanskim imenom se ponose i katolici ovoga grada, koji žele imati svoju crkvu, kao i oni u čijim je rukama dopuštenje njezine gradnje. Udovi su istoga tijela – Crkve Kristove – i jedni i drugi. Isus Krist je glava i jednima i drugima. Odnosno, taj nauk apostola Pavla u primijenjenom obliku glasi: Ako igdje trpe pravoslavci, trpi Krist njihova glava. A ako igdje trpe katolici, pa i u Drvaru, opet trpi Isus Krist. Odnosno, ako igdje trpe pravoslavci, trpe i katolici. I obratno, i uvijek i posvuda, jer su udovi istoga tijela. I ne samo katolici i pravoslavci, nego ako trpi bilo koji čovjek, trpi Isus kao što nas je on poučio u prispodobi o posljednjem sudu (usp. Mt 25,31-46). ‘Udovi smo jedni drugima!’ (Ef 4,25). To je kršćanski nauk i moral. I razlog što Isusove riječi: ‘Što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ (Mt 25,40), vrijede također u Drvaru. One poučavaju i obvezuju svakoga kršćanina, svakoga čovjeka i svaku vlast. I zato nikada ne može biti interes jednoga dijela Kristova tijela, da drugi dio istoga tijela nema gdje Bogu se moliti i slaviti istoga Krista, svoju zajedničku glavu“, poručio je biskup Vukšić koji je na kraju pozvao sve na molitvu:

„Na kraju molimo: Po zagovoru svetoga Franje Saleškoga, zaštitnika novinara, i po zagovoru svetoga Josipa, zaručnika Bogorodičina i zaštitnika župe Drvar, neka dragi Bog učini te u cijelomu svijetu svi djelatnici u sredstvima društvenih komunikacija, svi kršćani, svi ljudi i svaka vlast dadu svoj doprinos za izgradnju i učvršćenje stvarnoga zajedništva i sloge među ljudima. Neka promiču dostojanstvo i prava ljudske osobe, opće dobro i šire istinu. U njihov zagovor preporučujemo također opravdana očekivanja drvarskih katolika te živote i plemenita nastojanja svih javnih djelatnika“, kazao je na kraju biskup Vukšić.

Župnik Klečina bio je gostoljubiv domaćin također nakon Svete mise svim medijskim djelatnicima koji su sudjelovali na Euharistijskom slavlju, a imali su prigodu susresti se i razgovarati s biskupom Vukšićem.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA