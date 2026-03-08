Održana godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela BiH

BANJA LUKA – U prostorijama Ordinarijata Banjolučke biskupije održana je od 4. do 6. ožujka godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela BiH, izvijestila je stranica missio.ba.

Na skupštini su sudjelovali nacionalni ravnatelj PMD-a u BiH mons. Luka Tunjić, nacionalna ravnateljica PMD-a u Hrvatskoj s. Ivana Margarin, dijecezanski ravnatelji PMD-a fra Stipan Radić za Vrhbosansku nadbiskupiju, vlč. Boris Ljevak za Banjolučku biskupiju i vlč. Josip Tadić za Vojni ordinarijat u BiH te djelatnica u Misijskoj središnjici s. Davorka Šarić. Dijecezanski ravnatelj za biskupije u Hercegovini don Pero Miličević nije mogao sudjelovati zbog opravdanih razloga.

Radni dio godišnje skupštine započeo je molitvom i pozdravima mons. Tunjića. Zatim su riječi pozdrava, dobrodošlice i uspješnog rada zaželjeli vlč. Ljevak kao organizator te mjesni biskup mons. Željko Majić koji je naglasio važnost misijskog djelovanja u župama i upoznao okupljene sa stanjem u Banjolučkoj biskupiji.

S. Ivana je zahvalila na dobroj suradnji tijekom petogodišnjeg mandata na ovoj službi, a mons. Tunjić je na kraju svog desetogodišnjeg mandata citirao Mojsija kad je uzdahnuo: „O, kad bi sav narod bio prorok.“ Rekao je kako osjeća i želi nešto slično kao i Mojsije, ali da svi vjernici budu misijski, da misijski žive i svjedoče, produbljuju i šire misijsku svijest.

Potom su uslijedila izlaganja godišnjih pastoralnih i financijskih izviješća za 2025.

Prije predstavljanja godišnjeg izviješća za proteklu godinu mons. Tunjić pokazao je animacijske i promidžbene materijale koje je uradila Misijska središnjica u 10 godina njegova mandata. Pozvao je dijecezanske ravnatelje na korištenje tim materijalima kod posjeta školama i župama jer sada svako misijsko djelo ima svoje animacijske materijale kao i sama Misijska središnjica.

Predstavljajući pastoralno i financijsko izviješće ustvrdio je kako su svi misijski dani, akcije i projekti uspješno provedeni i uglavnom je iznos veći u odnosu na 2024. usprkos velikim poskupljenima te skromnim plaćama i mirovinama.

Zatim su svoja godišnja pastoralna i financijska izviješća predstavili fra Stipan, vlč. Boris i vlč. Josip, a izviješće za hercegovačke biskupije pročitao je vlč. Boris. I oni su potvrdili ono što je rekao mons. Tunjić – da su iznosi veći pogotovo kod misijske i bogojavljenske kolekte.

Izrazili su žaljenje što i za Djelo Sv. Petra apostola nije određen dan kada se prikupljaju sredstva u kojima bi sudjelovali svi vjernici.

Nakon nekoliko upita i razjašnjenja oko financijskog izviješća te konstatacije kako je protekla godina bila prilično uspješna, pastoralno i financijsko izviješće za 2025. jednoglasno je usvojeno.

U nastavku se razgovaralo o organizaciji misijske akcije Maslinove grančice, akciji MIVA i organizaciji godišnjeg susreta misionara Crkve u Hrvata koji će se ove godine održati od 20. do 24. lipnja u Travniku u organizaciji Vrhbosanske nadbiskupije.

Zaključeno je da se na vrijeme pripremaju materijali za misijske dane i misijske akcije bez obzira što mons. Tunjiću mandat ističe u lipnju ove godine.

Članovi vijeća, nakon radnog dijela skupštine, posjetili su trapističku crkvu, muzej, knjižnicu, sakristiju i sve sadržaje u tom kompleksu. Vodič im je bio p. Zvonko Topić. Zatim su se uputili u Prijedor gdje je misu u župi sv. Josipa predvodio biskup Željko Majić. Ondje ih je sve srdačno dočekao i pozdravio župnik preč. Marko Vidović.

U propovijedi je mons. Majić povezao evanđeoski odlomak o bogatašu i Lazaru s misijskim poslanjem Crkve te misionarima Crkve u Hrvata. Pozvao je vjernike na molitvu za misije te na duhovnu blizinu i materijalnu potporu braći i sestrama u mladim misijskim crkvama.

Prije misnog blagoslova mons. Tunjić je kratko objasnio šta su to Papinska misijska djela, zbog čega su došli u Banja Luku i Prijedor te zahvalio biskupu Majiću, vlč. Ljevaku kao organizatoru Skupštine, preč. Vidoviću kao župniku i domaćinu te svim vjernicima koji sudjelovali na sv. misi. Pozvao ih je da i dalje mole za misije, misionare i pomažu misionare koji su produžena Kristova ruka. Nakon zajedništva za stolom u župnoj kući uputili su se prema Banjoj Luci.

U petak, 6. ožujka, jutarnju sv. misu u kapelici Ordinarijata predvodio je mons. Tunjić. Pozvao je sudionike da stave na oltar sve uspjehe i neuspjehe, sve želje i mogućnosti, sva svoja nastojanja, ali također i poteškoće, probleme i promašaje koji mogu biti putokaz u tekućoj godini i misijskom djelovanju. Tim misnim zahvalnim slavljem završena je godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA