Opet oskvrnuće na stolačkome Križevcu

STOLAC – Stolački župnik i dekan don Rajko Marković službeno je, 10. siječnja 2018., prot. br. 3/2018., izvijestio ovaj Ordinarijat o još jednom neljudskom i protuvjerskom činu – oskvrnuću Križa i Oltara na Križevcu iznad grada Stoca. O tome je župniku dojavljeno na blagdan Krštenja Gospodinova, 7. siječnja 2018. O svemu je upoznat i načelnik Općine Stjepan Bošković kao i Policijska postaja u Stocu.

Na mjesto obeščašćenja izišla su dva djelatnika Policijske postaje i o zatečenu stanju sastavili zapisnik. Na pročelju Križa ispisano je masnom bojom slovo “U” [Ustaše], a niz Križ tri jedinice “111” [zbroj godina osuđenih haških uznika] dok je na bočnim stranama Križa ispisano “UZP” [Udruženi Zločinački Pothvat] te na pročelju kamenog Oltara istom masnom bojom: “Krivi ste”.

Koliko nam je poznato, sve se sada nalazi na Tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije. Što će učiniti i kako će se stvari dalje odvijati, ne znamo. Ovo nije prvi put da se vandalski nasrće na postaje Križnoga puta i na sam Kristov Križ i u Stocu i na nekim drugim mjestima u Hercegovini, a o čemu se ovaj Ordinarijat već oglašavao i takve protuljudske i protuvjerske čine osuđivao. Poučeni dosadašnjim iskustvom, bojimo se da će, kao i do sada, sve ostati na “nepoznatom” počinitelju, na “maloljetnicima”, ili na “psihički poremećenima” i nikada adekvatno procesuiranima i primjereno kažnjenima. Takav neodgovoran postupak ohrabruje kako one koji su to već činili tako i eventualno buduće zlikovce. Ne smatramo da na ovakva mjesta oskvrnuća trebaju izlaziti razni religiozni lideri te pozirati i paradirati pred fotografima. Ovakve antireligijske izljeve rješavaju moćna sudska tijela!

Stolački je Križevac spomenik nulte kategorije i kao takav pod izravnim je nadzorom i zaštitom Federalnoga zavoda za zaštitu kulturnih spomenika. Nije li konačno vrijeme da se u rješenje i stvarnu zaštitu ovoga spomen-obilježja uključe i mjerodavne federalne službe?! Prepustiti slučaj policijskom službenom izvješću i tužiteljskoj ladici, bez adekvatne intervencije najodgovornijih, znači in/direktno ohrabrivati svaki budući vandalski napad i zločin. Država, koja nije u stanju zaštititi vjerske simbole i izričaje, kulturnu baštinu i vjernički osjećaj, nije dorasla zvati se državom i gubi zakonsko i moralno pravo pozivanja na vjersko i nacionalno zajedništvo i miran suživot.

Vjernici župe Stolac i ostalih župa Stolačkoga dekanata, kao i svi vjernici hercegovačkih biskupija na čelu s ovim Ordinarijatom, koji na poseban način iskazuju ljubav prema Kristovu Križu i pijetet prema svojoj stradalačkoj povijesti, koju simbolizira i brdo Križevac iznad Stoca, uvijek su bili, i jesu, opredijeljeni za zajednički život sa svim građanima i pripadnicima drugih religija i vjeroispovijesti Stoca i Hercegovine. To, ipak, nikako ne uključuje odreknuće od Kristova Križa i vjerničke stradalničke povijesti kao ni od nacionalnog identiteta, po kojima jesu ono što jesu i u čemu su crpili i danas crpe snagu za opstankom.

Vjernike Stoca pozivamo da se ne obeshrabre ovim protukatoličkim činom, da istom mjerom ne uzvraćaju onima prema kojima se pokazuje prst sumnje za ovo nedjelo te da uvijek, i u progonima, svoj pogled usmjeruju prema Kristovu Križu i Uskrsnuću u kojem je Otkupljenje i Spasenje naše. Mi smo pozvani preporučivati Bogu one koji nas progone (Mt 5,44).

Mostar, 12. siječnja 2018.

Don Željko Majić

generalni vikar

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.md-tm.ba