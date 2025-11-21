Papa Lav XIV. imenovao fra Miru Relotu, O.F.M., vojnim ordinarijem u BiH

„Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini priopćuje da je Njegova Svetost papa Lav XIV. imenovao vojnim ordinarijem za Bosnu i Hercegovinu prečasnog fra Miru RELOTU, O.F.M., iz Franjevačke provincije Svetog Križa – Bosna Srebrena“, objavila je u priopćenju za medije u petak 21. studenog Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini.

Biskupsko ređenje fra Mire Relote bit će održano 14. veljače 2026. godine u sarajevskoj katedrali.

Donosimo životopis imenovanog vojnog ordinarija u BiH mons. Mire Relote koji je uputila Apostolska nuncijatura u Bosni i Hercegovini.

Fra Miro Martin Relota, iz Reda manje braće (O.F.M.), rođen je 1. srpnja 1965. u Gustom Grabu, u župi sv. Antuna Padovanskog u Busovači (Bosna i Hercegovina). Nakon završetka osnovne škole i dvije godine srednje škole u rodnom gradu, nastavio je školovanje u srednjoj školi sjemeništa u Visokom, gdje je i maturirao. Nakon toga je završio filozofsko-teološki studij u Nedžarićima, Sarajevo, a posljednju godinu studija završio je u Bariju, Italija, u Bogosloviji Santa Fara.

Svečane zavjete položio je 22. rujna 1990., a zaređen je za đakona 1. listopada iste godine. Za svećenika je zaređen 19. ožujka 1991., pripadajući Franjevačkoj provinciji sv. Mihaela Arkanđela u Pulji i Molisu, u biskupiji Bari Bitonto.

Tijekom dvadeset i šest godina službe u Italiji, fra Miro je obnašao brojne važne dužnosti: bio je odgojitelj klerika, župnik u Luceri i Foggi, gvardijan i provincijski definitor, kao i tajnik za formaciju i studije. Također je obnašao dužnost prorektora za Svetu zemlju i delegata za apulijske iseljenike u Torontu i New Yorku. Tijekom tog razdoblja, vodio je i kauzu kanonizacije blaženog Jakova Zadarskog, hrvatskog fratra iz 15. stoljeća, čije se neraspadnuto tijelo štuje u crkvi sv. Franje u Bitettu.

Godine 2015. fra Miro se vratio u Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu gdje je nastavio svoju pastoralnu službu prvo kao kapelan, a zatim kao župnik i gvardijan u samostanu i župi Duha Svetoga u Fojnici, i istovremeno obavljajući službu ispovjednika u Bogosloviji u Sarajevu (Nedžarići). Trenutno je duhovnik bogoslova i član provincijske uprave kao definitor.

Tijekom svoje službe, fra Miro je također bio generalni vizitator Franjevačke provincije u Hercegovini, misionar milosrđa dekretom Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, vanjski ispovjednik biskupijskih bogoslova i redovnica u Sarajevu.

Uz ove službe je i zamjenik voditelja za đakonsku godinu fratara i dijecezanskih kandidata za svećeništvo u Bosni i Hercegovini, navodi se u službenom životopisu koji je uputila Apostolska nuncijatura.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA