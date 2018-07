Posveta oltara i otvaranje Kulturnoga ljeta

GORICA-SOVIĆI – U utorak, 26. lipnja 2018., na prvi dan trodnevnice u čast apostolskim prvacima sv. Petru i Pavlu, u područnoj crkvi u Sovićima (župa Gorica-Sovići) gdje su naslovnici crkve ovi apostolski prvaci, zbio se zaista velik događaj i iznimna svečanost. Svetu misu predslavio je mostarsko-duvanjski biskup msgr. dr. Ratko Perić te je u toj prigodi posvetio oltar u ovoj crkvi. Ovaj je oltar napravljen 2009. godine, ali do sada nije bio posvećen. Također je i sama crkva posljednjih mjeseci uvelike obnovljena – promijenjen je crijep na krovu, obojena je vanjska i unutarnja fasada i izgrađen novi strop, pojačana rasvjeta, ugrađeni su klima uređaji i obnovljeni vitraji, te uređen okoliš. Suslavitelji u ovoj svetoj Misi bili su, uz biskupa Ratka, mjesni župnik fra Stipe Marković, đakon fra Jure Barišić i don Pero Miličević, uz mnoštvo vjernika osobito iz Sovića Donjih.

Ovaj je svečani događaj uzveličao i zbor crkve sv. Kate iz Ljubuškog, koji je svojim krasnim pjevanjem sudjelovao u svetoj Misi. Nakon misnoga slavlja ovaj je zbor održao i koncert. Tim koncertom je i službeno otvoreno Kulturno ljeto u župi Gorica – Sovići u organizaciji Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika.

Nakon svete Mise u dvorištu iza crkve upriličeno je prigodno druženje, a vjerni hrvatski navijači su mogli pratiti i utakmicu koja je završila pozitivno za reprezentaciju Hrvatsku, što je popraćeno usklicima veselja svih nazočnih.

Kulturno ljeto se nastavlja u subotu 14. srpnja 2018. ispred zvonika-kapelice svetog Ilije Proroka u Bobanovoj Dragi s početkom u 20,30 sati i to predstavom dramske grupe Proložac te smotrom narodnih pjesama i glazbe (ganga, bećarac, gusle, diple…)

Dana 27. srpnja 2018. s početkom u 20,30 sati održat će se 12. susret klapa u staroj crkvi u Gorici.

Sve će završiti 2. Likovnom kolonijom u čast Zvonki Bušiću Taiku koja će se održati od 29. kolovoza do 1. rujna 2018. u Gorici.

Izvor: Crkva na kamenuhttp://bratovstina.com//