Potpisan ugovor između Caritasa Mostar i gospodarstvenika iz Čitluka

MOSTAR – U upravnoj zgradi Biskupijskoga Caritasa Mostar upriličeno je potpisivanje ugovora između Caritasa i gospodarstvenika i poduzetnika s područja općine Čitluk, a koji su se opredijelili financirati djelovanje Caritasova projekta Kućna skrb na razdoblje od tri godine. Poduzeća koja su odlučila podržati ovu obnovljenu Caritasovu aktivnost su Mališić, Eurovip, Union foods, Brotis, Karaka promet, Delta security, Premier, Džida viličari i Foto Đani.

U uvodnom pozdravu ravnatelj Biskupijskoga Caritasa Mostar don Željko Majić rekao je kako je ovaj projekt do 2016. godine bio financiran od donatora iz Njemačke, a onda je došlo do gašenja jer su donatore pozivali potrebiti iz drugih područja. Don Željko je dodao kako je zahvalan Bogu i svim gospodarstvenicima koji prepoznaju unutarnju snagu da se ne mora čekati pomoć izvana, nego da samo možemo činiti dobro koje svima treba biti trajno obilježje i opredjeljenje. “Hvala svima vama kojima je Bog dao mogućnost da budete providnost onima po kojima se Novorođeni želi poistovjetiti i Uskrsli želi prepoznati. To su oni potrebiti, otkrivat ćemo ih zajednički s vašom pomoći, hvala vam na spremnosti. Nadam se da će današnji dan biti poziv i drugima da nam se priključe kako bismo došli do svih potrebitih na području naše Biskupije” zaključio je don Željko.

Darja Barbarić, koordinatorica projekta Kućne skrbi, ukratko je predstavila patronažnu skrb u kojoj djeluju medicinska sestra i njegovateljica koje posjećuju stare i nemoćne osobe koje najčešće nemaju nikoga. “Mjesec dana već djelujemo i korisnici su nas prihvatili s osmijehom. Uglavnom smo aktivni na području Mostara i Hercegovine, a nadamo se da će se tim proširiti, ali sve ovisi o dostupnim sredstvima” rekla je Darija. Caritas trenutno skrbi o 40 korisnika, te su pozvani susjedi, rodbina i svećenici da Caritasu prijave sve one kojima je ovaj vid pomoći potreban.

Prije potpisivanja ugovora u ime donatora obratio se Marinko Barbarić iz agencije Delta security koji se zahvalio ravnatelju Caritasa na ideji i pozivu. “Svi mi imamo u svojoj blizini potrebitih. Mi gospodarstvenici se često odazivamo u humanitarnim akcijama, a kako se ne bismo odazvali našoj Crkvi i našim svećenicima čija su vrata uvijek otvorena potrebitima” rekao je Barbarić koji je zahvalio i poslovnim partnerima iz Brotnja koji su se odazvali pozivu iz Caritasa.

Donatori su se obvezali da će od 1. ožujka 2020. mjesečno trajnim nalogom na rok od tri godine uplaćivati sredstva Caritasu s naznakom za Kućnu skrb. Caritas se obvezao da će donatore redovito izvješćivati o djelovanju Kućne njege i utrošenim sredstvima te nakane vlasnika i djelatnika s obiteljima uključivati u svetu Misu koja se svakoga petka slavi u kapelici sv. Stjepana, đakona i prvomučenika u upravnoj zgradi Caritasa u Mostaru.